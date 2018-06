13 коротких сериалов, от которых вы не сможете оторваться

В современном ритме жизни сложно найти время на просмотр сериалов, которые растянуты на сотни эпизодов. Здесь зрителей выручают мини-сериалы, которые легко скрасят вечер после тяжелого рабочего дня. Однако, несмотря на небольшую продолжительность, некоторые из них клонят в сон. Мы представляем вашему вниманию короткие сериалы самых разных жанров, которые производят обратный эффект: с первой минуты завладевают вниманием и уже не оставляют шансов заскучать.

AdMe.ru собрал 13 мини-сериалов, которые можно посмотреть за пару дней или даже часов. Запаситесь попкорном, потому что от экрана будет просто не оторваться.

Конец ***го мира (The End of the F***ing World)

Джеймсу и Алисе всего по 17 лет, но они оба уже разочаровались в жизни. Ее бросил отец, а его мать покончила жизнь самоубийством. Два одиночества нашли друг друга и решили сбежать из родного городка. Однако цели путешествия у ребят разные и не совсем нормальные. Слезы, обиды, любовь, кровь и бунтарство — отличный коктейль для мини-сериала, который не отпускает вас до самого конца. И дело здесь вовсе не в закрученном сюжете, а в тонком психологизме и трогательной наивности главных героев.

Патрик Мелроуз (Patrick Melrose)

Патрик Мелроуз — аристократ с большим состоянием и увесистым чемоданом комплексов и проблем. В детстве с Патриком жестоко обращался отец, но психологические проблемы не помешали ему выбиться в высший свет. Однако кроме успеха к Патрику приходит и жажда саморазрушения, в которой ему помогают беспорядочные связи и алкоголь. Короткая и динамичная история заставляет залипнуть у экрана.

Мозаика (Mosaic)

Этот мини-сериал интригует с первых минут: он начинается с конца — с убийства главной героини, автора и иллюстратора детской литературы. Главного подозреваемого зрителю сразу подносят на блюдечке, но все оказывается совсем не так просто. История дает обратный ход, чтобы мы узнали, что привело писательницу к роковому финалу. Этот нестандартный триллер заставит вас поломать голову над вопросом, кто же убийца, а кусочки мозаики сложатся в конце сериала в красивую и шокирующую картину.

Пикник у Висячей скалы (Picnic at Hanging Rock)

Пикник у таинственной Висячей скалы в День святого Валентина заканчивается мистическим исчезновением 3 школьниц и их учительницы. Невероятно красивый и интригующий сериал с очаровательной Натали Дормер в главной роли.

Красота внутри (The Beauty Inside)

У Алекса есть необычная особенность: каждый день он просыпается в теле другого человека. С таким диагнозом найти любовь своей жизни становится намного сложнее. Или нет? Ведь для настоящих чувств важна только красота, которая сокрыта внутри. Именно эту мысль пытаются донести до нас создатели легкого и неординарного мини-сериала. После просмотра у вас останется много пищи для размышлений, а еще тут хватает непошлой романтики и ненавязчивой философии.

13 причин почему (13 Reasons Why)

Клэй — обычный старшеклассник, влюбленный в девушку по имени Ханна, которая недавно покончила жизнь самоубийством. Ханна оставила юноше коробку с аудиокассетами, на которых она рассказала о 13 причинах, толкнувших ее на страшный поступок. Клэй оказался одной из них. Цепляющий мини-сериал о подростках, взрослении и о том, как важно быть внимательнее к окружающим. Затрагивает самые тонкие струны души.

Алиенист (The Alienist)

В конце XIX века Нью-Йорк потрясает серия жестоких убийств, которые больше похожи на изощренный ритуал. Жертвы — дети. Расследовать дело берутся неординарные люди: будущий президент, психолог-алиенист, который изучает умственные патологии, и репортер уголовной хроники. Атмосферный сериал, от которого невозможно оторваться.

Вознесение (Ascension)

В 1963 году правительство США запустило тайный проект по отправке 100 мужчин и женщин в 100-летнее путешествие на другую планету, которую они должны были заселить. Однако после 50 лет в пути при весьма мистических обстоятельствах было совершено убийство девушки, которое поставило миссию под угрозу. Сериал с неожиданными сюжетными поворотами и интересной идеей.

Грешница (The Sinner)

Молодая женщина по имени Кора смертельно ранит ножом незнакомого мужчину. Все это она проделывает на глазах у десятка свидетелей, собственного мужа и ребенка. О причинах поступка гадают как следователи и родные, так и сама Кора. Детективная история смотрится на одном дыхании и подкупает задумкой, согласно которой самое важное — не поймать преступника, а раскрыть его истинный мотив.

Орвилл (The Orville)

Исследовательский корабль «Орвилл» с самым разношерстным составом на борту отправляется покорять бескрайний космос. Экипаж ждет немало опасностей, веселых приключений и неожиданных открытий. «Орвилл» — это пародия на культовый сериал «Звездный путь». Тут хватает как искрометного юмора, так и серьезного сюжета, за развитием которого действительно интересно наблюдать. В сериале засветились Сет МакФарлейн и Шарлиз Терон.

Птичья песня (Birdsong)

Нервный и чуткий англичанин влюбился в замужнюю француженку. После стремительного романа их разлучила война, и робкие прикосновения, очертания возлюбленной — единственное, что давало герою силы не сойти с ума под обстрелами противников. Фантастически красивый мини-сериал о любви, войне и силе духа с талантливым Эдди Редмэйном в главной роли.

Видоизмененный углерод (Altered Carbon)

На дворе XXVII век, и теперь человеческое сознание можно перемещать из одного тела в другое, что дает возможность одной личности проживать множество жизней. В этой реальности, однако, много проблем. Одна из них встала перед бывшим спецназовцем, которого нанял миллиардер для расследования гибели одного из своих тел. Все улики указывают на самоубийство, но, как водится в подобных фильмах, все оказывается не так просто. Закрученный сюжет в футуристических декорациях киберпанка, который понравится всем любителям небанальных и зрелищных сериалов.

Она же Грейс (Alias Grace)

Грейс, горничная-иммигрантка из Ирландии, осуждена за убийство своего работодателя. Девушка утверждает, что ничего не помнит о роковом происшествии, однако все факты и улики говорят о ее виновности. После 10 лет тюремного заключения доктор по имени Саймон пытается помочь Грейс вспомнить о том, что же на самом деле произошло в день убийства. Сериал, который заставит переживать самые сильные эмоции и, возможно, узнать что-то новое о самом себе.