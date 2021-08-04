13 кинозвезд, которые не делают ставку только на талант и готовятся к роли со всем усердием

Чтобы убедительно сыграть роль, актеру не всегда достаточно выучить реплики своего персонажа в сценарии. Иногда в процессе подготовки к съемкам артисты кино месяцами приобретают необходимые знания, работают над внешним видом и даже осваивают новые профессии. А некоторые, как, например, Роберт Паттинсон, и вовсе прибегают к совсем уж странным методам, чтобы вжиться в экранный образ.

Мы в AdMe.ru выяснили, чего стоило актерам так круто сыграть наших любимых героев фильмов и сериалов.

Аня Тейлор-Джой («Эмма», 2020)

Чтобы лучше понять своего персонажа, Аня Тейлор-Джой некоторое время провела в специальном лагере имени Джейн Остин. Там девушка жила в тех же условиях, что и барышни другой эпохи: ночевала в большом доме и играла в старинные версии шарад. А также осваивала премудрости носки корсета: как правильно в нем дышать и принимать пищу.

Хоакин Феникс («Джокер», 2019)

Перед съемками Хоакин Феникс досконально изучал профессиональную литературу о людях с различными расстройствами. Актер задался целью сыграть роль так, чтобы ни один психолог не смог поставить точный диагноз его герою. Также Феникс признавался, что быстрая потеря веса способствовала его работе над персонажем, потому что он ощущал неудовлетворенность и собственную уязвимость. Актер сбросил более 20 кг за короткий срок.

Дакота Джонсон («Суспирия», 2018)

Готовиться к роли Дакота Джонсон начала за 2 года до начала съемок. Она брала уроки балета у того же хореографа, что готовил Натали Портман к фильму «Черный лебедь». В то же время у Дакоты шла работа над фильмом «50 оттенков свободы», и после съемок она бежала на занятия танцами. Затем актриса перебралась в Италию, чтобы по 6–8 часов в день разучивать хореографию уже под руководством другого наставника. Такой изнурительной подготовкой Джонсон довела себя до нервного срыва. За несколько дней до начала съемок актриса плакала в кабинете режиссера, потому что была уверена, что не справится с этой ролью. К счастью, директор фильма и актриса Тильда Суинтон убедили ее сниматься.

Эдди Редмэйн («Фантастические твари и где они обитают», 2016)

Заполучив роль Ньюта Саламандера, актер начал изучать поведение дрессировщиков. Он даже провел время с человеком, который живет в лесу и наблюдает за животными. У него артист перенял осторожную походку. Помимо этого, актер собирал информацию, общаясь с владельцами всевозможных питомцев и посещая зоопарки. Эдди даже входил в клетки с животными.

Том Круз («Соучастник», 2004)

По словам создателей, главный герой фильма — это человек, который всегда остается незамеченным в толпе. И Том Круз решил доказать, что способен сыграть такую роль, несмотря на яркую внешность. Актер некоторое время работал курьером на оживленном рынке в Лос-Анджелесе, и его никто не узнал.

Энн Хэтэуэй («Ведьмы», 2020)

Энн искала способы сделать речь своей героини пугающей, и наставник предложил ей обратить внимание на древнескандинавский язык. Актриса посмотрела несколько роликов в интернете, где люди говорят на этом языке, и пришла к выводу, что произношение действительно звучит мистически и даже зловеще. Энн освоила древнескандинавский акцент и «наделила» им своего персонажа.

Роберт Паттинсон («Маяк», 2019)

В центре сюжета ленты — 2 смотрителя маяка, которые вынуждены проводить долгое время на небольшом острове в обществе друг друга, и это дается им нелегко. Чтобы показать безумие своего героя, одного из смотрителей, Роберт Паттинсон делал немало странных вещей. Например, за час до съемок некоторых сцен он пил из грязной лужи, непрерывно бегал по кругу и даже справлял малую нужду прямо в штаны.

Генри Кавилл («Ведьмак», 2019 — настоящее время)

По ходу сюжета персонаж Генри Кавилла нередко демонстрирует зрителю идеальный накачанный торс. Но мало кто знает, чего стоит актеру безупречная физическая форма. Перед съемками подобных сцен Кавилл перестает пить воду. По его словам, когда организм обезвожен, мышцы четче проступают под кожей. Процесс подготовки к съемкам занимает 3 дня: в 1-й день актер выпивает 1,5 литра воды, во 2-й — 0,5, в 3-й день не пьет жидкость вообще.

Эмма Уотсон («Элитное общество», 2013)

Чтобы найти точки соприкосновения со своим персонажем, Эмма Уотсон научилась танцевать на пилоне. Знаменитость рассказала, что это был необычный для нее опыт. В будни она ходила на лекции в Оксфорде и писала о Вирджинии Вулф, а в конце недели мчалась на уроки этого вида танца. Также Эмма отметила, что восхищается девушками, которые профессионально освоили пилон, потому что такая хореография не из простых.

Джейми Дорнан («Крах», 2013–2016)

В сериале актер исполняет роль злодея. Чтобы лучше понять психопатический характер своего персонажа, Джейми совершил поступок, которым, по его собственным словам, он не гордится. Актер следил за незнакомой женщиной, идя за ней вслед на протяжении 2 кварталов. Когда Джейми рассказал об этом способе подготовки, издания обрушились на него с критикой и предложили привлекать для таких мероприятий друга, а не устраивать слежку за посторонним человеком.

Анжелина Джоли («Турист», 2010)

В фильме «Турист» Джоли — настоящая леди, которая владеет собой в любой ситуации. Кажется, что статная Анджелина была рождена для этой роли. Но, тем не менее, актрисе пришлось брать уроки хороших манер перед съемками, потому что с персонажем у нее было мало общего. «Я американка! Я делаю 10 дел перед завтраком!» — признавалась актриса. По словам Джоли, ей было необходимо научиться замедляться и сохранять самообладание.

Тимоти Шаламе («Назови меня своим именем», 2017)

Чтобы подготовиться к роли утонченного юноши из интеллигентной европейской семьи, Тимоти Шаламе учил итальянский и даже некоторое время пожил в Италии, чтобы погрузиться в языковую среду. Также актер разучил несколько пьес для фортепиано, ведь его персонаж любит исполнять классическую музыку.

Джулия Робертс («Красотка», 1990)

Барбара Маршалл, вдова режиссера фильма «Красотка», пару лет назад поделилась необычным фактом о подготовке Джулии Робертс к съемкам. В то время Барбара занималась волонтерской работой в больнице, с 2 неординарными клиентками которой она решила заключить сделку ради будущего проекта мужа. За $ 35 представительницы профессии, которую освоила героиня фильма «Красотка», должны были проконсультировать Робертс перед съемками. Не прошло и 20 минут с начала их встречи, как актриса изъявила желание вместе с ними прокатиться на Голливудский бульвар. Отсутствие Джулии в течение некоторого времени заставило съемочную группу поволноваться. Но вернулась она в целости и сохранности и к тому же вооруженная полезными для роли знаниями, которые получила от своих новых приятельниц.