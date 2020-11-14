13 киноновинок с пылу с жару, которые помогут справиться с осенней хандрой

Подобрать хороший фильм — всегда непростая задача, а с появлением стриминговых сервисов выбор стал еще шире и разнообразнее. Тут даже отпетый киноман может растеряться и запутаться в огромном количестве новых картин. Так что в нашу подборку мы включили ленты на любой вкус — от легкой комедии до криминального триллера.

Мы в AdMe.ru тщательно следим за выходом новых фильмов, чтобы ни в коем случае не упустить из вида яркие премьеры, и можем вас заверить, что эта осень получилась весьма богатой на киноновинки.

1. Тебе стоило уйти

Тео — банкир на пенсии. Он женат на популярной актрисе Сюзанне, которая намного моложе него. Со стороны кажется, что у пары все великолепно: роскошный дом, успешный брак и красавица-дочка. Но однажды происходит весьма неприятный эпизод, который нарушает душевное равновесие Тео. Приехав на съемочную площадку, чтобы навестить жену, он видит, что Сюзанна снимается в очень откровенной сцене, и вдобавок к этому ассистент режиссера не пускает Тео поговорить с ней. Вскоре инцидент забывается, и супруги едут в отпуск. Они останавливаются в дизайнерском особняке в глуши Уэльса. Но отдыха не получается: по ночам всей семье снятся кошмары, а Тео понимает, что с каждым днем все сильнее ревнует свою жену.

2. Человеческий капитал

Криминальная драма, снятая по одноименному роману. Можно сказать, что это современная история Ромео и Джульетты. Одна случайная сделка объединяет две семьи из совершенно разных социальных слоев и приводит к трагическим последствиям. В итоге кто-то ставит на кон все свои деньги; кто-то понимает, насколько пуста его жизнь; а кто-то на собственном опыте осознает, какой разрушительной может быть настоящая любовь.

3. Залив тишины

Уилл души не чает в своей жене — красавице Розалинде. Ее прежний муж погиб, но у Розалинды остались две дочери-близняшки. После того как Уилл узнает, что его жена снова беременна, семья переезжает в новый дом, где с женщиной происходит несчастный случай. Слава богу, все заканчивается хорошо: врачам удается спасти и Розалинду, и малыша. Вот только после этого события Уилл перестает узнавать жену — она становится одержимой странной идеей о том, что была беременна двойней, но одного ребенка украли. Однажды, вернувшись домой, Уилл понимает, что его жена исчезла вместе с детьми.

4. Суд над чикагской семеркой

Фильм основан на реальных событиях, которые произошли в 1968 году. Тогда перед судом предстали семеро очень разных мужчин, выступавших против военных действий во Вьетнаме. Всех семерых обвинили в заговоре против правительства.

Сценарий к картине написал известный драматург Аарон Соркин, а главные роли исполнили такие звезды, как Саша Барон Коэн, Эдди Редмэйн, Майкл Китон, Джозеф Гордон-Левитт и другие.

5. Любовь и монстры

Когда над Землей нависла угроза в виде огромного астероида, было принято решение его взорвать. Операция прошла успешно, вот только люди столкнулись с ужасными последствиями — почти все насекомые превратились в огромных монстров. Вскоре население планеты сократилось на 95 %. Главный герой Джоэл — один из немногих выживших. Он живет в колонии в подземном бункере и практически не выходит на поверхность. Но однажды он случайно поймал радиосигнал другой колонии, и оказалось, что в ней живет его первая любовь Эйми. Джоэл решает встретиться с любимой во что бы то ни стало и отправляется в опасное путешествие.

6. Ребекка

Экранизация одноименного романа Дафны Дюморье. Девушка-сирота, имя которой не упоминается ни разу, работает компаньонкой у пожилой и взбалмошной американки миссис Ван Хоппер. Они уезжают в путешествие и останавливаются в роскошном отеле в Монте-Карло, где знакомятся с аристократом Максимилианом де Винтером, чья жена Ребекка погибла год назад от несчастного случая. Вскоре между главной героиней и Максимом завязывается роман и он делает девушке предложение. Кажется, что впереди их ждет новая, счастливая жизнь, но, когда Максим привозит молодую жену в семейное поместье Мэндерли, она понимает, что в доме все еще обитает призрак покойной Ребекки.

7. Игры судьбы

Фильм основан на реальных событиях. Адам работает риелтором, и кажется, что его можно назвать баловнем судьбы — у него есть хорошая работа, деньги, любимая девушка, верные друзья и заботливые родители. Однако в одночасье все меняется: во время вечеринки по случаю своего повышения Адам неудачно падает и ломает себе позвоночник. Врачи выносят вердикт: он больше никогда не сможет ходить. Конечно, в такой ситуации главному герою кажется, что его жизнь закончилась. Однако вскоре он знакомится с медсестрой Евгенией, которая возвращает ему вкус к жизни.

8. Шесть минут до полуночи

Англия. 1939 год. События разворачиваются в англо-германском пансионате, где обучаются дочери высокопоставленных чиновников. В пансионате преподает некий Томас Миллер — все думают, что он учитель английского языка, но на самом деле он шпион британской разведки. Однажды Томас допускает одно неосторожное высказывание, и теперь его жизнь висит на волоске. Тогда на помощь ему приходит директор школы мисс Роколл.

9. Пара на праздники

Слоан ненавидит праздники, поскольку именно в эти дни родственники напоминают девушке, что ей почти 30, а она все еще не замужем. Кроме того, они постоянно пытаются познакомить ее с новыми ухажерами. К счастью, однажды в торговом центре Слоан встречает Джексона — симпатичного парня, который так же, как и она, не любит праздники. Пообщавшись, молодые люди заключают сделку: отныне каждый праздник они будут отмечать вдвоем. Сначала оба уверены, что никаких романтических отношений у них быть не может, ведь они такие разные, однако у судьбы на этот счет свое мнение.

10. Падение

У Джона всегда были непростые отношения с его отцом, Уиллисом, который отличался скверным характером. Повзрослев, Джон переехал в Калифорнию и долгое время не виделся с отцом. И вот спустя несколько лет из-за старости и болезни Уиллис вынужден был переехать к сыну в Калифорнию. Однако счастливого семейного воссоединения не случилось: отец тут же начинает критиковать образ жизни Джона, отрицая и презирая все, что не укладывается в картину мира пожилого мужчины. В такой ситуации отцу и сыну могут помочь лишь любовь и прощение.

11. Агент Ева

Ева — особый спецагент. Она перемещается по миру как тень и убирает тех людей, на которых укажет ее руководство. Она красива, хитра и очень опасна. Ее практически невозможно поймать, но даже у нее порой случаются промахи. После одного неудачного задания Ева решает немного отдохнуть и наладить отношения с семьей, с которой она не общалась много лет. Но именно в этот момент на Еву совершается коварное покушение.

12. Честный кандидат

Однажды в сонный городок под названием Оленье Озеро прибывает парочка столичных политтехнологов. Казалось бы, что им делать в этом захолустье? Но именно здесь живет идеальный кандидат для предстоящих мэрских выборов — честный полковник в отставке с железными принципами. Есть только одна проблема — сам кандидат еще не знает, что именно его выбрали на роль будущего мэра.

13. Былые привычки

Кейт 35 лет, она только что издала свою первую книгу, но, как назло, спрос на нее оказался таким низким, что издательство отменило книжный тур. Вдобавок Кейт узнает о том, что ей изменяет жених. К счастью, от депрессии девушку спасает ее бывший преподаватель в университете, который приглашает писательницу выступить перед студентами. В кампусе Кейт знакомится с компанией безбашенных друзей, которые кардинально меняют ее жизнь.