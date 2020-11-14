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13 киноновинок с пылу с жару, которые помогут справиться с осенней хандрой

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Подобрать хороший фильм — всегда непростая задача, а с появлением стриминговых сервисов выбор стал еще шире и разнообразнее. Тут даже отпетый киноман может растеряться и запутаться в огромном количестве новых картин. Так что в нашу подборку мы включили ленты на любой вкус — от легкой комедии до криминального триллера.

Мы в AdMe.ru тщательно следим за выходом новых фильмов, чтобы ни в коем случае не упустить из вида яркие премьеры, и можем вас заверить, что эта осень получилась весьма богатой на киноновинки.

1. Тебе стоило уйти

© You Should Have Left / Blumhouse Productions

Тео — банкир на пенсии. Он женат на популярной актрисе Сюзанне, которая намного моложе него. Со стороны кажется, что у пары все великолепно: роскошный дом, успешный брак и красавица-дочка. Но однажды происходит весьма неприятный эпизод, который нарушает душевное равновесие Тео. Приехав на съемочную площадку, чтобы навестить жену, он видит, что Сюзанна снимается в очень откровенной сцене, и вдобавок к этому ассистент режиссера не пускает Тео поговорить с ней. Вскоре инцидент забывается, и супруги едут в отпуск. Они останавливаются в дизайнерском особняке в глуши Уэльса. Но отдыха не получается: по ночам всей семье снятся кошмары, а Тео понимает, что с каждым днем все сильнее ревнует свою жену.

2. Человеческий капитал

© Human Capital / Bert Marcus Productions

Криминальная драма, снятая по одноименному роману. Можно сказать, что это современная история Ромео и Джульетты. Одна случайная сделка объединяет две семьи из совершенно разных социальных слоев и приводит к трагическим последствиям. В итоге кто-то ставит на кон все свои деньги; кто-то понимает, насколько пуста его жизнь; а кто-то на собственном опыте осознает, какой разрушительной может быть настоящая любовь.

3. Залив тишины

© The Bay of Silence / Imperative Entertainment

Уилл души не чает в своей жене — красавице Розалинде. Ее прежний муж погиб, но у Розалинды остались две дочери-близняшки. После того как Уилл узнает, что его жена снова беременна, семья переезжает в новый дом, где с женщиной происходит несчастный случай. Слава богу, все заканчивается хорошо: врачам удается спасти и Розалинду, и малыша. Вот только после этого события Уилл перестает узнавать жену — она становится одержимой странной идеей о том, что была беременна двойней, но одного ребенка украли. Однажды, вернувшись домой, Уилл понимает, что его жена исчезла вместе с детьми.

4. Суд над чикагской семеркой

© The Trial of the Chicago 7 / CAA Media Finance

Фильм основан на реальных событиях, которые произошли в 1968 году. Тогда перед судом предстали семеро очень разных мужчин, выступавших против военных действий во Вьетнаме. Всех семерых обвинили в заговоре против правительства.
Сценарий к картине написал известный драматург Аарон Соркин, а главные роли исполнили такие звезды, как Саша Барон Коэн, Эдди Редмэйн, Майкл Китон, Джозеф Гордон-Левитт и другие.

5. Любовь и монстры

© Love and Monsters / Paramount Pictures

Когда над Землей нависла угроза в виде огромного астероида, было принято решение его взорвать. Операция прошла успешно, вот только люди столкнулись с ужасными последствиями — почти все насекомые превратились в огромных монстров. Вскоре население планеты сократилось на 95 %. Главный герой Джоэл — один из немногих выживших. Он живет в колонии в подземном бункере и практически не выходит на поверхность. Но однажды он случайно поймал радиосигнал другой колонии, и оказалось, что в ней живет его первая любовь Эйми. Джоэл решает встретиться с любимой во что бы то ни стало и отправляется в опасное путешествие.

6. Ребекка

© Rebecca / NetFlix

Экранизация одноименного романа Дафны Дюморье. Девушка-сирота, имя которой не упоминается ни разу, работает компаньонкой у пожилой и взбалмошной американки миссис Ван Хоппер. Они уезжают в путешествие и останавливаются в роскошном отеле в Монте-Карло, где знакомятся с аристократом Максимилианом де Винтером, чья жена Ребекка погибла год назад от несчастного случая. Вскоре между главной героиней и Максимом завязывается роман и он делает девушке предложение. Кажется, что впереди их ждет новая, счастливая жизнь, но, когда Максим привозит молодую жену в семейное поместье Мэндерли, она понимает, что в доме все еще обитает призрак покойной Ребекки.

7. Игры судьбы

© Adam / Gilbert Films

Фильм основан на реальных событиях. Адам работает риелтором, и кажется, что его можно назвать баловнем судьбы — у него есть хорошая работа, деньги, любимая девушка, верные друзья и заботливые родители. Однако в одночасье все меняется: во время вечеринки по случаю своего повышения Адам неудачно падает и ломает себе позвоночник. Врачи выносят вердикт: он больше никогда не сможет ходить. Конечно, в такой ситуации главному герою кажется, что его жизнь закончилась. Однако вскоре он знакомится с медсестрой Евгенией, которая возвращает ему вкус к жизни.

8. Шесть минут до полуночи

© Six Minutes to Midnight / Mad As Birds

Англия. 1939 год. События разворачиваются в англо-германском пансионате, где обучаются дочери высокопоставленных чиновников. В пансионате преподает некий Томас Миллер — все думают, что он учитель английского языка, но на самом деле он шпион британской разведки. Однажды Томас допускает одно неосторожное высказывание, и теперь его жизнь висит на волоске. Тогда на помощь ему приходит директор школы мисс Роколл.

9. Пара на праздники

© Holidate / NetFlix

Слоан ненавидит праздники, поскольку именно в эти дни родственники напоминают девушке, что ей почти 30, а она все еще не замужем. Кроме того, они постоянно пытаются познакомить ее с новыми ухажерами. К счастью, однажды в торговом центре Слоан встречает Джексона — симпатичного парня, который так же, как и она, не любит праздники. Пообщавшись, молодые люди заключают сделку: отныне каждый праздник они будут отмечать вдвоем. Сначала оба уверены, что никаких романтических отношений у них быть не может, ведь они такие разные, однако у судьбы на этот счет свое мнение.

10. Падение

© Falling / HanWay Films

У Джона всегда были непростые отношения с его отцом, Уиллисом, который отличался скверным характером. Повзрослев, Джон переехал в Калифорнию и долгое время не виделся с отцом. И вот спустя несколько лет из-за старости и болезни Уиллис вынужден был переехать к сыну в Калифорнию. Однако счастливого семейного воссоединения не случилось: отец тут же начинает критиковать образ жизни Джона, отрицая и презирая все, что не укладывается в картину мира пожилого мужчины. В такой ситуации отцу и сыну могут помочь лишь любовь и прощение.

11. Агент Ева

© Ava / Voltage Pictures

Ева — особый спецагент. Она перемещается по миру как тень и убирает тех людей, на которых укажет ее руководство. Она красива, хитра и очень опасна. Ее практически невозможно поймать, но даже у нее порой случаются промахи. После одного неудачного задания Ева решает немного отдохнуть и наладить отношения с семьей, с которой она не общалась много лет. Но именно в этот момент на Еву совершается коварное покушение.

12. Честный кандидат

© Irresistible / Busboy Productions

Однажды в сонный городок под названием Оленье Озеро прибывает парочка столичных политтехнологов. Казалось бы, что им делать в этом захолустье? Но именно здесь живет идеальный кандидат для предстоящих мэрских выборов — честный полковник в отставке с железными принципами. Есть только одна проблема — сам кандидат еще не знает, что именно его выбрали на роль будущего мэра.

13. Былые привычки

© I Used to Go Here / Buffalo 8 Productions

Кейт 35 лет, она только что издала свою первую книгу, но, как назло, спрос на нее оказался таким низким, что издательство отменило книжный тур. Вдобавок Кейт узнает о том, что ей изменяет жених. К счастью, от депрессии девушку спасает ее бывший преподаватель в университете, который приглашает писательницу выступить перед студентами. В кампусе Кейт знакомится с компанией безбашенных друзей, которые кардинально меняют ее жизнь.

А какой свежий фильм или сериал порадовал вас за последние месяцы? Можете что-то порекомендовать?

Фото на превью You Should Have Left / Blumhouse Productions
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