13 кинокартин, которые содержат тайный смысл в именах персонажей

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Зачастую имена персонажей в том или ином произведении подобраны неслучайно. Они могут отражать свойственные герою черты, таить в себе какую-то пасхалку или даже быть ключом к разгадке сюжета. Если не вдумываться, это легко можно пропустить.

AdMe.ru обратился к этимологии имен, чтобы лучше понять смысл любимых фильмов.

Из машины

Все 4 героя картины носят говорящие имена. Натан — «божий дар», что отражает его умение создавать роботов, максимально приближенных к людям. Калеб — «собака», над ним ставят эксперимент. Робот Ава носит вариант имени Ева, что символизирует жизнь. Японское имя Киоко означает «зеркало» или «девушка сегодняшнего дня». В фильме ее внешность постоянно меняется в соответствиями со вкусами и желаниями Натана.

Догвилль

Фильм датского режиссера-провокатора Ларса фон Триера играет с нашими чувствами даже без тайных посылов, но его создатель не был бы собой, если бы не добавил их. Имя героини Николь Кидман Грейс переводится как «благодать». Она словно Иисус пришла в городок Догвилль, чтобы помогать людям, но, как и он, была обречена пройти похожий путь и не найти благодарности. В картине много пересечений с Библией, даже кличка собаки — Моисей.

Голодные игры

Нестандартное имя героини для большинства зрителей и читателей звучит как обычный набор звуков. Однако писательница Сьюзен Коллинз подобрала его неслучайно и не из личных симпатий. Имя Китнисс происходит от названия растения, известного также как стрелолист. Его корни съедобны, и героиня книги употребляет их в пищу. Кроме того, слово «стрелолист» перекликается с наименованием знака зодиака Стрелец, что подчеркивает у Китнисс безупречные навыки стрельбы из лука.

Терминатор

Джон Коннор по сюжету является спасителем человечества, а его инициалы (JC) при этом совпадают с инициалами Иисуса Христа (Jesus Christ). К слову, у режиссера фильма Джеймса Кэмерона они такие же.

Монстро

Фильм о рептилии, разгромившей Нью-Йорк, мы видим через камеру парня по имени Хад. Имя странное, но оно придумано неслучайно. Аббревиатурой HUD (Head-Up Display) обозначается устройство, показывающее пилоту информацию прямо на лобовом стекле кабины. А парень с камерой тем временем транслирует зрителям события, происходящие в Нью-Йорке.

Во все тяжкие, Лучше звоните Солу

Чудаковатый адвокат Сол из культового сериала и его спин-оффа решает проблемы с законом даже в самых тяжелых случаях. Именно это умение героя зашифровали в его имени создатели. Saul Goodman созвучно с «It’s all good, man», что переводится как «Все хорошо, чувак».

Эффект бабочки

По сюжету картины главный герой обнаруживает у себя способность возвращаться к прошедшим событиям и менять их. Именно эту особенность и заложили создатели фильма в имя Evan Treborn. Если сдвинуть одну букву, а вторую заменить на созвучную, то получится Event Reborn — «возрождающий события».

Матрица

Бесконечное множество символов и отсылок в трилогии братьев Вачовски не могло обойтись без говорящих имен: например, Нео — «новый», Морфеус — «бог сна». Но самая сложная идея получилась с агентом Смитом (англ. «кузнец»). Номер машины Смита — IS 5416, а в Библии есть глава IS 54:16. В ней говорится: «Я сотворил кузнеца, который раздувает угли в огне и производит орудие для своего дела. Я сотворил губителя для разрушения», — что точно описывает природу антагониста.

Игра престолов

В цикле романов «Песнь Льда и Пламени», по которым снят сериал, Джордж Мартин воспользовался несколькими языками, чтобы заложить в имена своих персонажей присущие им черты. Например, с ирландского Бран переводится как «ворон», а имя Бриенна взято из кельтского и значит «сильная» или «высокая».

Звездные войны

Джордж Лукас с самого начала заложил в имя главного антагониста жирный спойлер. Дарт созвучно с английским dark («темный»), а Vader в переводе с голландского — «отец». Режиссер сам признался, что именно это он и имел в виду.

Гарри Поттер

Наделить всех персонажей своей вселенной говорящими именами удалось и Джоан Роулинг. Волан-де-Морт — «полет смерти», французское выражение, а Поттер означает «гончар», что является отсылкой к его впечатляющему мастерству, но простому происхождению. Продуманы даже имена второстепенных персонажей: например, Алластор («дух мщения») Грюм (в оригинале Moody, «угрюмый»), Долорес («боль») Амбридж («обида»).

Начало

Было бы странно, если бы фильм с таким замысловатым сюжетом обошелся без символизма в именах. Но тут режиссер Кристофер Нолан пошел еще дальше: по отдельности имена героев мало что значат, но если собрать их вместе... Их зовут Dom, Robert, Eames, Ariadne, Mal и Saito. Если читать только первые буквы, то получится dreams («сны») — главная тема фильма.

Брат

Главный герой возвращается с войны, но для него она не заканчивается — он продолжает убивать плохих людей. Его знакомый в какой-то момент неодобрительно говорит ему: «Бог тебе судья!» И правда, ведь имя Даниил дословно значит «Бог мой судья». Однако до конца не ясно, что имел в виду режиссер Алексей Балабанов: Данила вершит Божий суд либо грешит и будет отвечать за это перед Богом.

Вы тоже замечали, что в именах героев часто есть скрытый смысл?