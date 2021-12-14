13 киногероев, которых мы уже явно где-то видели, но совсем не против посмотреть еще разок

Создание костюмов для кино — процесс весьма трудоемкий. Чтобы воплотить персонажа на экране, дизайнеры ищут музу среди разнообразных референсов: произведений искусства, знаменитых фотографий, реальных исторических личностей. Нередко они используют и опыт коллег по цеху. Иногда источники вдохновения костюмеров столь явно угадываются в образах экранных героев, что так и хочется воскликнуть: «Где-то мы это уже видели!»

Мы в AdMe.ru решили выяснить, какие референсы использовали художники по костюмам, когда создавали образы персонажей из нашей подборки. Ведь эти герои нам явно кого-то напоминают.

Чани из «Дюны» — афганская девочка с обложки National Geographic

Впервые увидев в новой «Дюне» персонажа Зендеи с ее прозрачными синими глазами и накидкой на голове, многие зрители невольно вспомнили знаменитую афганскую девочку с обложки National Geographic 1984 года. Художница по костюмам Жаклин Уэст подтвердила, что именно эта фотография послужила источником вдохновения при создании образа Чани. «Перед тем как отправиться на съемки, я перебирала свою коллекцию National Geographic, которую я собираю вслед за родителями. Я искала фотографии пустынь, а наткнулась на этот снимок». Дизайнер взяла фото с собой на съемочную площадку и повесила над столом, чтобы все время держать референс перед глазами.

Охранники, «Игра в кальмара» — грабители, «Бумажный дом»

Когда в 2021 году на весь мир прогремел сериал «Игра в кальмара», зрители не могли не заметить: где-то мы уже видели персонажей, похожих на здешних охранников. И точно: еще в 2017 году создатели «Бумажного дома» нарядили своих грабителей и их заложников в такие же красные комбинезоны и маски, правда, не с геометрическими фигурами, а с Сальвадором Дали. Это наводит на мысль, что режиссер корейского сериала Хван Дон Хёк использовал опыт испанских коллег в дизайне костюмов.

Фронтмен из «Игры в кальмара» — Дарт Вейдер в «Звездных войнах»

По словам режиссера «Игры в кальмара», он решил скрыть лицо Фронтмена под черной многогранной маской, вспомнив образ ​​одного из величайших злодеев всех времен — Дарта Вейдера. Маска специально была спроектирована иначе, чем у других охранников. Она выделяет Фронтмена из общего ряда, придает ему немного индивидуальности, которой остальные персонажи лишены, и помогает раскрыть его истинную личность.

Круэлла из одноименного фильма — певица Нина Хаген

Художники по костюмам «Круэллы» приняли непростой вызов — создать для Эммы Стоун целых 47 нарядов. Конечно, задача была бы непосильной, если бы не множество источников вдохновения. Одним из главных референсов для эпатажных костюмов Круэллы стала немецкая певица Нина Хаген, знаменитая своими яркими концертными образами. По словам художницы по костюмам Дженни Биван, она и сама жила в Лондоне 70-х, где разворачивается действие фильма, поэтому при дизайне костюмов она нередко вспоминала саму себя в те годы.

«Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» — фильм «Третий человек»

Зрители, которые внимательно следят за развитием франшизы «Фантастических тварей», не могли не заметить, что вторая часть фильма стала гораздо более нуарной по сравнению с первой. Художница по костюмам Коллин Этвуд подтвердила: одним из главных референсов для нее стал фильм-нуар «Третий человек» 1949 года. «Это кино выглядит великолепно, в нем прекрасно используется игра света и тени, — заявила Этвуд. — Это определенно то, что вдохновило меня». Она добавила, что режиссеру Дэвиду Йейтсу очень понравилось новое нуарное воплощение фильма.

Аврора из «Малефисенты» — Офелия Шекспира

Аврора в исполнении Эль Фэннинг получилась настолько трогательной и нежной, что зрители начали допытываться, чем вдохновлялись создатели ее образа. Художница по костюмам Анна Б. Шеппард заявила, что перед съемками проводила много времени в художественных галереях, обращая особое внимание на картины эпохи Возрождения. «Аврора — девушка, которая живет в лесу в окружении забавных фей. Я думала о нежных линиях, длинных волосах, и все это напомнило мне об Офелии, — рассказала дизайнер. — Она подсказала мне сделать Аврору очень светлой, создать яркий контраст с костюмом Малефисенты».

Кили Джонс, «Тед Лассо» — певица Шерил Коул

Создавая образы для сериала о спорте, дизайнеры использовали в качестве примера реальных участников состязаний и их болельщиков. Например, в одной из сцен героиня Джуно Темпл Кили Джонс появляется в плоской кепке и отсылает нас к образу певицы Шерил Коул, когда она была женой футболиста Эшли Коула и пришла поддержать его на матч вместе с Викторией Бекхэм. Дизайнер причесок и макияжа Ники Остин подтвердила, что она видела эту фотографию с трибун и вдохновилась именно ею.

Бет Хармон, «Ход королевы» — актриса Джин Сиберг

Художница по костюмам Габриэль Биндер рассказала, что при создании образов Бет Хармон она вдохновлялась множеством референсов, соответствующих разным периодам становления и развития героини. Например, придумывая наряды в стиле 1950-х, когда шахматистка только начинала свой путь, дизайнер смотрела фото актрисы Джин Сиберг. По мнению художницы, жизненные пути героини и ее прототипа похожи: начиная с позиции аутсайдеров, в итоги они достигли небывалых вершин.

Героини «Мэри Поппинс возвращается» — суфражистки времен эмансипации

Художница по костюмам Сэнди Пауэлл стремилась подчеркнуть силу женских персонажей с помощью их костюмов. Поэтому в качестве референсов она использовала образы эмансипированных женщин тех лет. Мэри Поппинс, Джейн, Аннабель, Топси — все они выглядят практически суфражистками с фотографий и плакатов 30-х годов, в которых и разворачивается действие фильма.

Спецназ Ваканды из «Черной пантеры» — племена ндебеле из Южной Африки

При создании Черной пантеры" художница по костюмам Рут И. Картер находилась под влиянием эстетики коренных африканских племен. В ее нарядах использовались и кольца на шее, которые носят в южноафриканском племени ндебеле, и ткани из Ганы, и геометрические узоры, священные для жителей континента. По словам Картер, возможность проникнуть в разные культуры Африки была для нее огромной честью.

Сидни Проссер из «Аферы по-американски» — Бьянка Джаггер

По словам художника по костюмам Майкла Уилкинсона, при создании образов для фильма ему приходилось действовать осторожно. Ведь с 70-ми годами, в которых разворачивается действие ленты, связано множество комедийных клише — от сумасшедших брюк клеш до туфель на гигантской платформе. «Мы хотели избежать этих шаблонов, потому что наши персонажи действительно необычны и оригинальны», — заявил художник. Поэтому дизайнерам пришлось искать отсылки не только к прототипам из реальной жизни, которые есть у каждого из героев фильма, но и к другим реальным личностям из 70-х. Например, при создании нарядов Сидни Проссер в исполнении Эми Адамс художники вдохновлялись образами жены Мика Джаггера Бьянки Джаггер. «Мы смотрели фильмы и фотографии, искали откровенные отзывы из журналов, чтобы вдохнуть в наших персонажей как можно больше аутентичности», — добавил художник.

Пэджет Сойер, «Это все он» — Кендалл Дженнер

Придумывая образы современных девчонок-школьниц, дизайнеры фильма пересмотрели множество референсов, начиная от видео в TikTok и заканчивая хвостами Арианы Гранде. А при создании костюмов для вечеринки в стиле 20-х художница Дениз Вингейт обратила внимание на другую фигуру из реальной жизни. Точно такое же мини-платье с блестками и перьями, как то, которое носила главная героиня, в 2015 году надевала Кендалл Дженнер на аналогичную тематическую вечеринку, которую устроила ее мать в честь своего 60-летия.

Роб из «Меломанки» — Тринити из «Матрицы»

Образ в кожаной куртке, в котором предстала владелица магазина виниловых пластинок Роб в исполнении Зои Кравиц, оказался одним из самых запоминающихся во всем сериале. С одной стороны, этот наряд стал пасхалкой для всех поклонников чикагского фильма рубежа веков «Фанатик», перезагрузкой которого и является «Меломанка» (роль Роба тогда сыграл Джон Кьюсак). С другой стороны, кожаная верхняя одежда явно отсылает нас к «Матрице».

Таким образом художники по костюмам реализовали свой главный замысел: создать узнаваемые образы из прошлых десятилетий, но не скатиться в рокерские клише.