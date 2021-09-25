13 имен и фамилий персонажей, которые мы перевели, чтобы понять, как их слышит весь мир
Зачастую, просматривая фильмы, мы даже не догадываемся, что на самом деле значат имена наших любимых героев. Между тем Катерина Трамваева, Вениамин Кнопкин, Лариса Водорезова носят статус культовых персонажей.
Мы в AdMe.ru любим лингвистические загадки, а потому решили перевести имена всеми любимых персонажей. О многих вариантах вы точно не догадывались.
Антон Абсолютный («Железный Человек», 2008)
Энтони Старк (Anthony Edward Tony Stark) по праву считается одним из самых любимых героев. И не зря: Роберту Дауни — младшему удалось воплотить на экране яркого, харизматичного персонажа. Железный Человек получился достаточно уверенным в себе, сильным характером. И перевод его фамилии («сильный, абсолютный») выглядит забавно, будто пасхалка от Стэна Ли и Ларри Либера.
Вирджиния Горшечкина («Железный Человек», 2008)
Вирджиния Пеппер Поттс (Virginia Pepper Potts), верная подруга Тони Старка, тоже попала под лингвистическую лупу. Мало того что второе имя по-русски звучит забавно (pepper — «перец»), еще и Поттс можно перевести как «горшочки». Если представить данное слово в виде фамилии, то получается Горшечкина.
Елизавета Лебедева («Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины», 2003)
Элизабет Суонн (Elizabeth Swann) в исполнении прекрасной Киры Найтли получилась утонченной и легкой: актрисе очень идут роли аристократок. Имя персонажа так же легко перевести на русский язык, как и фамилию. Swann можно прочесть как «лебедь» (swan), если опустить последнюю букву. Получается Елизавета Лебедева, что вполне подходит такой изящной, но храброй героине.
Вилен Токарев («Пираты Карибского моря: Проклятие „Черной Жемчужины“», 2003)
Уильям Тернер (William Turner), герой и по совместительству пират, муж Элизабет Суонн, также оказался под нашим пристальным вниманием. Мы решили не разлучать такую красивую пару. Фамилия Уильяма будет звучать как Токарев, а самый приближенный вариант перевода имени героя — Вилен или Вилли.
Геннадий Боярышников («Голодные игры», 2012)
Лиам Хемсворт сыграл каноничного красавчика Гейла Хоторна (Gale Hawthorne) во франшизе «Голодные игры» и покорил миллионы поклонниц по всему миру. Hawthorne с английского переводится как «боярышник», что и позволило нам придумать вот такую фамилию. С именем персонажа все оказалось сложнее, так как похожего в русском языке нет, но есть чуть-чуть созвучное Гена. Получился Геннадий Боярышников.
Лиза Гребенкина («Прерванная жизнь», 1999)
Лиса Роув (Lisa Rowe), сыгранная Анджелиной Джоли, — довольно яркий персонаж с трудной судьбой. Фамилия героини подходит ее бойкому, сильному характеру: Лиса несколько раз сбегала из клиники. Слова rowing, rower значат «грести», «гребец», что и позволяет перевести ее фамилию как Гребенкина. Имя в русских рецензиях и анонсах пишется в двух вариантах: Лиза и Лиса. Мы решили взять русский.
Селия Ножкина («Прислуга», 2011)
Селия Фут (Celia Foote) — запоминающийся персонаж, чья трогательная история и добрый характер надолго запали в сердца зрителей. С фамилией гадать не пришлось: всем знакомо слово foot, обозначающее ногу или ступню. И мы превратили Селию Фут в Селию Ножкину.
Федор Глупцов («Форрест Гамп», 1994)
Форрест Гамп (Forrest Gump), которого сыграл Том Хэнкс, — один из наших любимых героев, и мы не могли обойти его стороной. Gump на английском языке означает «глупец», что запросто трансформируется в подходящую для персонажа фамилию. Имя же не имеет прямых аналогов в русском языке, но есть созвучное Федор.
Катерина Трамваева («Основной инстинкт», 1992)
Шэрон Стоун удалось воплотить на экране по-настоящему культового персонажа. Кэтрин Трамелл (Catherine Tramell) получилась роковой женщиной. Излишне напоминать легендарную сцену на допросе. Просто скажем, что в фамилии содержится интересное слово tram, которое переводится как «трамвай». Немного фантазии — и вот Кэтрин Трамелл превращается в Катерину Трамваеву.
Вениамин Кнопкин («Загадочная история Бенджамина Баттона», 2008)
Брэд Питт сыграл уникального персонажа, чье превращение из старика в младенца мы можем наблюдать на экране благодаря режиссеру Дэвиду Финчеру и талантливым гримерам. Отец героя, Роджер Баттон, владел компанией, производящей пуговицы. Их фамилия переводится как «пуговица, кнопка». Бенджамин (Benjamin Button) унаследовал не только семейный бизнес, но и фамилию — Кнопкин. Имя Бенджамин на русский можно перевести как Вениамин.
Полина Князева («А вот и Полли», 2004)
Дженнифер Энистон предстала в комедии «А вот и Полли» в роли очаровательной девушки Полли (Polly Prince), которая в нужный момент появилась в жизни главного героя. Слово prince можно перевести как «принцесса». Но мы решили остановиться на близком варианте Князева.
Денис Ложкин («Я, робот», 2004)
Уилл Смит в фантастическом фильме «Я, робот» сыграл полицейского Дэла Спунера (Del Spooner) с простой фамилией (spoon переводится как «ложка»). Русское имя герою подобрали самое приближенное — Денис. Немного лингвистической магии — и вот перед нами майор Денис Ложкин.
Лариса Волнорезова («Молчание ягнят», 1991)
Кларисса Старлинг не менее культовый персонаж. Фамилия героини с английского переводится как «скворец» или «волнорез». Мы выбрали второй вариант. А имя созвучно с русским Лариса.
А как бы вы перевели имена и фамилии культовых персонажей? Задумывались ли о значении имен?