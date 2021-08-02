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13 качественных фильмов для искушенного зрителя, которые затерялись среди разрекламированных хитов

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Порою бывает, что выбор хорошего кино занимает больше времени, чем его просмотр. Особенно когда уже пересмотрены все любимые фильмы и списки лучших кинолент. И очень обидно, когда оказывается, что утомительный поиск совсем того не стоил и время потрачено впустую.

Поэтому мы в AdMe.ru постарались составить список малоизвестных, но качественных фильмов разных жанров.

Торт

Рейтинг IMDb — 6,4

Драма о женщине, чье расследование трагичной судьбы подруги приводит к непредсказуемым последствиям. Главная героиня Клэр страдает от синдрома хронической боли, и, чтобы как-то бороться с этим, посещает сеансы групповой психотерапии. Ее подруга из этой же группы внезапно уходит из жизни, и Клэр решает понять, что ее толкнуло на столь отчаянный шаг. Во время изучения прошлого девушки Клэр знакомится с ее семьей. Но роман между бывшем мужем подруги и Клэр явно не закончится хорошо.

Звонок из прошлого

Рейтинг IMDb — 7,1

Триллер о девушке, которая доверяется незнакомке из прошлого, что приводит к страшным последствиям. Ким Со-Ён возвращается в родительский дом, который давно заброшен. Вскоре на стационарный телефон ей звонит женщина и утверждает, что она из прошлого. Чтобы убедить героиню в этом, она дает указания, которые могут предотвратить трагедию, которая уже случилась в жизни Ким. Однако после таинственная женщина продолжает манипулировать Со-Ён, что приводит к неожиданным результатам.

День курка

Рейтинг IMDb — 6,9

Фантастический боевик о бывшем капитане спецназа, который оказался в ловушке временной петли. И каждый раз временная петля заканчивается его гибелью. Тем не менее он продолжает борьбу с судьбой, и однажды Палвер обнаруживает информацию о секретном проекте, который может объяснить, что же все-таки происходит.

Понедельник

Рейтинг IMDb — 6,2

Мелодрама о мужчине, который не особо заботится о будущем, а предпочитает жить одним днем. Он встречает женщину с похожими взглядами на жизнь, и их совместное веселье начинается. Но к чему это все приведет и что делать, когда вдруг наступает понедельник?

Королевский гамбит

Рейтинг IMDb — 6,4

Драма о школьном учителе, который пытается доказать, что великим может быть каждый. Марио Мартинес, преподавая в одной из самых бедных школ, собирает вокруг себя команду учеников из нищих или неполных семей, у которых, несмотря ни на что, есть тяга к знаниям. В итоге они пробиваются на престижный шахматный турнир, где удивляют всех.

Злодеи

Рейтинг IMDb — 6,2

Триллер о том, что может произойти, если 2 семьи, не обремененные моралью, встретятся. Микки и Джули — влюбленная пара, остро нуждающаяся в деньгах. Вместе они совершают ограбление магазина и по собственной глупости застревают посреди проселочной дороги. Они решают вломиться в близлежащий дом, но тут семья неожиданно возвращается домой и застает незваных гостей врасплох. Ведь в этом доме живут далеко не хорошие люди.

Валет червей

Рейтинг IMDb — 7,1

Драма о необычном ребенке. 18-летняя девушка Джек скрывается от полиции и пытается подзаработать денег, чтобы забрать свою сестру из приемной семьи. Она устраивается на работу няней для 11-летней девочки с аутизмом. Позже у Джек появляется крепкая эмоциональная связь с подопечной и ее семьей, но, когда полиция выходит на ее след, героине предстоит сделать сложный выбор.

Квадрат

Рейтинг IMDb — 7,2

Философская драма об искусстве и о том, насколько верны жизненные правила, которые мы сами устанавливаем. Кристиан — обворожительный и успешный куратор, который задумал грандиозный проект и решил показать всем экспонат «Квадрат». Его цель — вызвать у людей желание творить добро. Однако, когда героя грабят, он решает восстановить справедливость. И во время своего неожиданного приключения он напрочь забывает о своем высокодуховном проекте.

Бремя

Рейтинг IMDb — 6,3

Триллер о мужчине, который отчаянно пытается спасти свою дочь во время апокалипсиса. Странный вирус распространился во всей планете. Он передается через укус и в течение 48 часов превращает укушенного в зомби. Энди и Кей вместе с дочерью Рози живут в плавучем доме, чтобы обезопасить себя от встречи с тварями и мародерами. Но во время одной из вылазок за припасами пара заражается, и теперь у отца есть всего 48 часов, чтобы найти своей малышке новую семью.

Лекарство от здоровья

Рейтинг IMDb — 6,4

Детективный триллер о странном «центре здоровья», который полон жутких тайн. Начальник главного героя уехал подлечиться и позже отправляет ему довольно странное письмо. Парень начинает что-то подозревать и отправляется в пансионат, чтобы убедиться, что с шефом все хорошо. Прибыв на место, он понимает, что опасения были не напрасны. А позже он сам становится пациентом, и, чтобы выбраться отсюда, ему предстоит раскрыть множество секретов.

Гений

Рейтинг IMDb — 6,6

Драма об уставшем от жизни редакторе и его крепкой дружбе с молодым писателем. Максвелл Перкинс открыл миру таких талантливых романистов, как Фрэнсис Скотт Фицджеральд и Эрнест Хемингуэй, но со временем для него все стало серым. Однажды к нему попадает рукопись молодого талантливого писателя, для которого герой оказывается последней надеждой. Ведь его новое произведение не хочет печатать ни одно издание.

Ритуал

Рейтинг IMDb — 6,3

Мистический триллер о 4 друзьях, которые во время похода попадают в жуткое место. Мужчины немного отклонились от маршрута и зашли в дикую местность, которая хранит в себе некую мрачную тайну. Их начинают преследовать странные видения, будто бы предупреждающие о приближении чего-то неведомого и опасного.

Ожидания шторма

Рейтинг IMDb — 6,2

Еще один триллер о детективе, которая пытается раскрыть чудовищное преступление. Во время расследования главная героиня сталкивается с жуткими ритуалами и страшными тайнами, которые еще предстоит разгадать.

Какие крутые фильмы вы открыли для себя в последние время?

Фото на превью Cargo / Causeway Films
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6k
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