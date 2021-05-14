13 известных красавцев, в чьих венах красочно смешалась кровь разных наций

Мы часто говорим и слышим от других о том, как восхищает восточная красота, западная, французская или итальянская — и еще множество других. Но особый, ни на что не похожий вид прекрасного — это люди, которым посчастливилось взять понемногу от нескольких культур. Есть даже социологические исследования, которые подтверждают, что дети родителей разных национальностей выглядят в глазах окружающих более привлекательными.

Звезды Голливуда — не исключение. И сегодня мы в AdMe.ru решили выяснить, у кого из наших любимых актеров есть в роду смешение кровей.

1. Майкл Фассбендер

Харизматичный Фассбендер, сыгравший злодея Магнето в серии фильмов о людях Икс, имеет ирландские корни со стороны матери и немецкие — со стороны отца. Актер родился в Германии, в городе Гейдельберг, и вместе с семьей переехал в Ирландию, когда ему было всего 5 лет.

2. Дэниел Рэдклифф

Мать Дэниела — уроженка Южно-Африканской Республики еврейского происхождения, а отец родился в Банбридже (Северная Ирландия). Также по материнской линии предками актера были иммигранты из Литвы, Германии, Польши и России.

3. Джейк Джилленхол

Мать актера — еврейка, родившаяся в семье русских и польских иммигрантов. Сам Джейк тоже считает себя евреем. Отец же является выходцем из шведской аристократической семьи и имеет английские корни.

4. Вин Дизель

Марк Синклер, более известный как Вин Дизель, имеет со стороны матери английские, немецкие и шотландские корни. Своего биологического отца актер не видел ни разу в жизни и говорит, что все, что он узнал от матери, так это тот факт, что он (Вин Дизель) имеет связи со множеством различных культур.

5. Джеймс Франко

Будущий актер и режиссер родился в многонациональной семье в Калифорнии. У отца Джеймса португальские и шведские корни, а мать была потомком русских евреев.

6. Хоакин Феникс

Хоакин родился в Пуэрто-Рико в большой семье — он был третьим из 5 детей. У его отца английское происхождение и в родстве имеются немцы и французы. А предки матери были родом из Венгрии и России.

7. Роберт Дауни — младший

Будущий Железный человек родился на Манхэттене в актерской семье. Его отец, Роберт Дауни — старший, наполовину литовский еврей, на четверть венгр, на четверть ирландец. А мать, актриса Элси Форд, имела шотландские, немецкие и швейцарские корни.

8. Мэтт Деймон

Мэтт — сын биржевого маклера Кента Дэймона и профессора дошкольного образования Нэнси Карлссон-Пейдж. Предками отца были шотландцы и британцы, а мать — шведского и финского происхождения. Она поменяла экзотическую фамилию «Паджари» на «Пейдж».

9. Джим Керри

Всемирно известный актер, комик и телеведущий имеет французские, ирландские и шотландские корни со стороны матери. А его отец франко-канадского происхождения. Изначально фамилия семьи произносилась на французский манер: Каррэ.

10. Вигго Мортенсен

Родители Вигго впервые встретились в Норвегии. Его мать Грейс была американкой, а отец Вигго Питер Мортенсен — старший — датчанином. Дед актера по материнской линии был канадцем, а бабушка приехала из норвежского города Тронхейм. Семья актера часто переезжала и какое-то время жила в Аргентине, где Вигго выучил испанский язык.

11. Шайа Лабаф

Шайа — единственный ребенок танцовщицы и балерины Шейны Саид и Джеффри Лабафа, циркового клоуна. Мать будущего актера была еврейкой, а отец по происхождению был франко-каджуном. Свое имя Шайа получил в честь дедушки, и на иврите оно означает «Божий дар».

12. Джаред Падалеки

Звезда сериала «Сверхъестественное» может похвастаться родством со многими культурами. Его отец имеет польское происхождение: фамилия Падалеки — это англизированный вариант польского Падалецкий. А у матери немецкие, шотландские, французские и английские корни.

13. Ксавье Долан

Актер и кинорежиссер Ксавье Долан родился во франкоязычной провинции Квебек в Канаде. Его мать, учительница Женевьев Долан, была француженкой, а отец — актер актер египетского происхождения Мануэль Тадрос.