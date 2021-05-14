13 известных красавцев, в чьих венах красочно смешалась кровь разных наций
Мы часто говорим и слышим от других о том, как восхищает восточная красота, западная, французская или итальянская — и еще множество других. Но особый, ни на что не похожий вид прекрасного — это люди, которым посчастливилось взять понемногу от нескольких культур. Есть даже социологические исследования, которые подтверждают, что дети родителей разных национальностей выглядят в глазах окружающих более привлекательными.
Звезды Голливуда — не исключение. И сегодня мы в AdMe.ru решили выяснить, у кого из наших любимых актеров есть в роду смешение кровей.
1. Майкл Фассбендер
Харизматичный Фассбендер, сыгравший злодея Магнето в серии фильмов о людях Икс, имеет ирландские корни со стороны матери и немецкие — со стороны отца. Актер родился в Германии, в городе Гейдельберг, и вместе с семьей переехал в Ирландию, когда ему было всего 5 лет.
2. Дэниел Рэдклифф
Мать Дэниела — уроженка Южно-Африканской Республики еврейского происхождения, а отец родился в Банбридже (Северная Ирландия). Также по материнской линии предками актера были иммигранты из Литвы, Германии, Польши и России.
3. Джейк Джилленхол
Мать актера — еврейка, родившаяся в семье русских и польских иммигрантов. Сам Джейк тоже считает себя евреем. Отец же является выходцем из шведской аристократической семьи и имеет английские корни.
4. Вин Дизель
Марк Синклер, более известный как Вин Дизель, имеет со стороны матери английские, немецкие и шотландские корни. Своего биологического отца актер не видел ни разу в жизни и говорит, что все, что он узнал от матери, так это тот факт, что он (Вин Дизель) имеет связи со множеством различных культур.
5. Джеймс Франко
Будущий актер и режиссер родился в многонациональной семье в Калифорнии. У отца Джеймса португальские и шведские корни, а мать была потомком русских евреев.
6. Хоакин Феникс
Хоакин родился в Пуэрто-Рико в большой семье — он был третьим из 5 детей. У его отца английское происхождение и в родстве имеются немцы и французы. А предки матери были родом из Венгрии и России.
7. Роберт Дауни — младший
Будущий Железный человек родился на Манхэттене в актерской семье. Его отец, Роберт Дауни — старший, наполовину литовский еврей, на четверть венгр, на четверть ирландец. А мать, актриса Элси Форд, имела шотландские, немецкие и швейцарские корни.
8. Мэтт Деймон
Мэтт — сын биржевого маклера Кента Дэймона и профессора дошкольного образования Нэнси Карлссон-Пейдж. Предками отца были шотландцы и британцы, а мать — шведского и финского происхождения. Она поменяла экзотическую фамилию «Паджари» на «Пейдж».
9. Джим Керри
Всемирно известный актер, комик и телеведущий имеет французские, ирландские и шотландские корни со стороны матери. А его отец франко-канадского происхождения. Изначально фамилия семьи произносилась на французский манер: Каррэ.
10. Вигго Мортенсен
Родители Вигго впервые встретились в Норвегии. Его мать Грейс была американкой, а отец Вигго Питер Мортенсен — старший — датчанином. Дед актера по материнской линии был канадцем, а бабушка приехала из норвежского города Тронхейм. Семья актера часто переезжала и какое-то время жила в Аргентине, где Вигго выучил испанский язык.
11. Шайа Лабаф
Шайа — единственный ребенок танцовщицы и балерины Шейны Саид и Джеффри Лабафа, циркового клоуна. Мать будущего актера была еврейкой, а отец по происхождению был франко-каджуном. Свое имя Шайа получил в честь дедушки, и на иврите оно означает «Божий дар».
12. Джаред Падалеки
Звезда сериала «Сверхъестественное» может похвастаться родством со многими культурами. Его отец имеет польское происхождение: фамилия Падалеки — это англизированный вариант польского Падалецкий. А у матери немецкие, шотландские, французские и английские корни.
13. Ксавье Долан
Актер и кинорежиссер Ксавье Долан родился во франкоязычной провинции Квебек в Канаде. Его мать, учительница Женевьев Долан, была француженкой, а отец — актер актер египетского происхождения Мануэль Тадрос.
А вы знаете биографию своего любимого актера?