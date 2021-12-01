13 известных киносцен, которые стоили нашим любимым актерам и актрисам спокойного сна по ночам

Кажется, нет работы круче, чем у актеров: яркие перевоплощения, новые впечатления, ковровые дорожки и овации. Но съемочный процесс не всегда является приятным времяпровождением для артистов. Некоторые дубли требуют странных действий, о которых звезды кино вспоминают потом с содроганием.

Мы в AdMe.ru выведали, съемки каких сцен известных фильмов и сериалов запомнились актерам как неприятные или неловкие.

«Игра престолов» — Кит Харингтон

Кит Харингтон ненавидит те моменты сериала, когда его персонаж летает на драконах. Актер не единожды слышал от Эмилии Кларк жалобы на то, как тяжело ей даются эти дубли, потому что приходится взаимодействовать с реквизитом как с живым существом. Но не понимал ее возмущения, пока не оказался в такой же ситуации. «Я не могу назвать актерской игрой то, что я делал. Мне было чертовски некомфортно», — рассказал Кит.

«Гарри Поттер и орден Феникса» — Имельда Стонтон

Актрисе удалось сыграть первоклассную злодейку, чей образ пугает не меньше Сами Знаете Кого. Имельда Стонтон призналась, что получала удовольствие, когда играла Амбридж. Однако одна сцена ударила по ее эмоциональному состоянию, и она 2 дня приходила в себя. Речь идет об эпизоде, где Амбридж наказывает Гарри Поттера, заставляя его писать фразу «Я не буду лгать», слова которой проступают у парня на руке. Актриса рассказала, что задумалась о том, на какую жестокость способны люди, и чувствовала себя ужасно.

«Секс в большом городе» — Ким Кэттролл

Одну из любовных сцен в сериале «Секс в большом городе» Ким Кэттролл вспоминает с содроганием. Партнер упал на нее и случайно выпустил газы. «Это было отвратительно», — поделилась актриса. О том, кто же испортил воздух на съемочной площадке, Ким тактично промолчала.

«Американская история ужасов» — Эван Питерс

В 5-м сезоне Эван Питерс сыграл владельца зловещего отеля, которому неведомо сострадание. Актер рассказал, что чувствовал себя отвратительно во время съемок одной из сцен, когда его герой жестоко издевался над девушкой. Еще мужчина признался, что роль нанесла урон его психике. Однажды он начал кричать, стоя в пробке. Питерсу пришлось успокаивать самого себя, приговаривая: «Стоп, это же не я». Тогда актер решил, что было бы лучше сниматься в комедиях.

«Отчаянный» — Сальма Хайек

Когда дело дошло до съемок любовной сцены, актриса начала паниковать. Кроме того, ее коробило от хладнокровного поведения партнера — Бандераса. «Я смотрела на Антонио и видела, что он ни капли не смущен, как будто здесь нет ничего необычного. Я же не выпускала из рук полотенце, потому что буквально каждые 2 секунды срывалась на плач». Но Бандерас повел себя как джентльмен и попытался успокоить актрису.

«Во все тяжкие» — Аарон Пол

Аарону тяжело далась сцена, в которой его герой безрезультатно пытался привести в чувство свою девушку. Актер настолько вжился в роль, что ощущал сильнейшую вину за случившееся с персонажем. Его партнерша, в свою очередь, рассказала, что опешила, когда после съемок эпизода увидела забившегося в угол Аарона.

«Сумерки» — Анна Кендрик

Актриса поделилась впечатлениями о работе над культовой франшизой: «По сути, смысл моего участия в 1-м фильме сводился к тому, чтобы указать в столовой на группу бледных ребят и назвать их странными. Все, что я помню о съемках, так это то, что мои кеды были полностью промокшими от дождя и я ненавидела всех вокруг. Было ужасно холодно».

«Дракула» — Вайнона Райдер

Во время съемок одной из сцен актриса должна была показать определенные эмоции, но у нее никак не получалась. Тогда режиссер начал ее оскорблять и требовал, чтобы съемочная команда подключилась к нему. Вайнону обзывали коллеги, от их слов расплакались бы многие женщины. Отказались участвовать в травле только Энтони Хопкинс и Киану Ривз.

«Вспомнить все» — Колин Фаррелл

Колин Фаррелл отметил, что во время работы над одной из сцен фильма «Вспомнить все» ему было по-настоящему не по себе. Речь идет о моменте, когда его персонаж целует героиню Кейт Бекинсейл. Дело в том, что ленту снимал супруг актрисы, он полностью контролировал происходящее. По словам Колина, ему было крайне неудобно и даже жутковато, потому что муж Кейт не покинул помещение и все время таращился на актеров.

«Джуди» — Рене Зеллвегер

Когда снимался поцелуй персонажей Рене Зеллвегер и Финна Уиттрока, актриса вдруг обнаружила, что на их губы капает неприятная белая жидкость. «Я посмотрела на него с ужасом, как бы вопрошая, откуда эта субстанция», — рассказала Рене. Источник жидкости находился у актрисы на лице. Оказалось, что во время поцелуя был поврежден накладной кончик носа Рене, и из него потек клей.

«Умри, но не сейчас» — Хэлли Берри

В ленте «Умри, но не сейчас» актриса сыграла девушку Бонда в исполнении Пирса Броснана. В их общей сцене Хэлли должна была флиртовать с агентом 007, чувственно поедая инжир. И все бы ничего, но в процессе съемки девушка подавилась. «Я пыталась изображать горячую штучку, и тут вдруг такой позор!» — вспоминала актриса. К счастью, Броснан не растерялся и прибегнул к приему Геймлиха — технике оказания первой помощи при удушье.

«Хорошая девочка» — Джейк Джилленхол

Казалось бы, актерам не привыкать к съемкам любовных сцен. Но иногда они становятся настоящей пыткой. К примеру, Джейк Джилленхол рассказал, что испытывал крайнюю неловкость, снимаясь с Дженнифер Энистон. Дело в том, что он много лет был влюблен в свою партнершу по фильму, а на съемках за ними наблюдали 30–50 человек.

«Китайский квартал» — Фэй Данауэй

По слухам, когда снималась сцена в машине, режиссер был недоволен работой актрисы и бесконечно объявлял новый дубль. Фэй Данауэй потребовалось в уборную, и она умоляла его о перерыве, однако тот был непреклонен. Когда режиссер отвлекся на настройку освещения, Фэй взяла пустой стакан и справила нужду прямо в машине. О случае рассказал критик Питер Бискинд в своей книге о голливудском кино «Беспечные ездоки, бешеные быки». Но сама актриса не подтвердила эту информацию.