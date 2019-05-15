13 известных актеров, которые могли бы сыграть в «Мстителях» (Только представьте: Николас Кейдж мог быть Тони Старком)

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Учитывая, какое количество фильмов о Мстителях было снято, неудивительно, что Роберт Дауни — младший у многих ассоциируется с Железным Человеком, а Крис Хемсворт — с Тором. Это сейчас мы говорим «Локи», а думаем «Том Хиддлстон», но замысел создателей кинофраншизы изначально был совсем другим.

Мы в AdMe.ru задумались, как могли бы выглядеть персонажи вселенной Марвел, если бы их сыграли другие актеры. Хотя после стольких лет и сложно представить на их месте других звезд, надо признать, что на Дэвида Духовны в роли Халка мы бы определенно посмотрели.

Сэм Рокуэлл, Хью Джекман, Николас Кейдж — Железный Человек

Тони Старка мог бы сыграть Сэм Рокуэлл — звезда фильмов «Семь психопатов» и «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Эту роль он не получил, но все же появился в фильме «Железный Человек — 2», где сыграл главного конкурента Старка — Джастина Хаммера. Также среди актеров, у которых был шанс перевоплотиться в гения, миллиардера, плейбоя и филантропа, Хью Джекман и Николас Кейдж. Последний выражал желание сыграть Тони Старка еще в 1997 году. Однако режиссер из всех кандидатур выбрал Роберта Дауни — младшего.

Дэвид Духовны — Халк

Изначально кандидатом на главную роль в фильме «Невероятный Халк» был Дэвид Духовны, но после кастинга роль отдали Эдварду Нортону. Правда, в фильмах о Мстителях Халка все равно сыграл другой актер — Марк Руффало. Именно его хотел видеть в своем фильме Луи Летерье, режиссер «Невероятного Халка». К тому же Нортон не сработался с командой из-за попыток править сценарий и финальный монтаж.

Джозеф Гордон-Левитт — Человек-муравей

Джозеф Гордон-Левитт был одним из главных претендентов на роль Человека-муравья, но в итоге ее получил Пол Радд, так как создатели решили, что он лучше подходит на роль простого парня. Гордон-Левитт все равно попал во вселенную супергероев, вот только не Марвел, а DC. Так, он появился в фильме «Темный рыцарь: Возрождение легенды».

Хоакин Феникс — Доктор Стрэндж

До Бенедикта Камбербэтча на роль Доктора Стрэнджа рассматривали Хоакина Феникса, но он отказался от предложения. Тем не менее дебют Феникса в супергеройском кино еще впереди — он появится на экранах в роли злодея Джокера. Фильм выйдет осенью 2019 года.

Эмили Блант — Капитан Марвел

Создатели кинофраншизы о Мстителях видели Эмили Блант в роли Черной Вдовы, а также ходили слухи о том, что ей предлагали роль Капитана Марвел. От роли Наташи Романофф Блант отказалась из-за занятости в других проектах, а Кэрол Дэнверс в итоге сыграла Бри Ларсон.

Лиам Хемсворт — Тор

Оказывается, изначально в роли Тора режиссер картины видел младшего брата Криса Хемсворта — Лиама. Однако второе прослушивание расставило все по своим местам, и пока Крис перевоплощался в бога грома, его младший брат играл в «Голодных играх».

Джим Керри — Локи, Ракета

Джим Керри однажды уже выступал в похожем плутовском амплуа. В фильме «Маска» 1994 года его персонаж находит маску скандинавского бога хитрости по имени Локи. Неудивительно, что продюсеры фильма рассматривали Джима на роль самого Локи. Однако Том Хиддлстон, который изначально пробовался на роль Тора, настолько впечатлил режиссера своей игрой, что... в общем, окончание истории вы знаете. При этом Джим Керри также мог озвучить енота Ракету, но в итоге для голоса озорного зверька выбрали Брэдли Купера.

Уэсли Снайпс — Черная Пантера

Звезда франшизы о Блэйде выражал желание сыграть роль Черной Пантеры еще в начале 1990-х, задолго до старта работы над фильмом. Когда же дело дошло до реализации проекта, Уэсли Снайпс был уже слишком стар для роли Т’Чаллы.

Дженсен Эклс — Соколиный Глаз

Звезда сериала «Сверхъестественное» пробовался на роль Капитана Америки, и, хотя он ее не получил, студия предложила ему исполнить роль персонажа по прозвищу Соколиный Глаз. Но Эклс отказался, сославшись на свою занятость в съемках сериала.

Рэйчел Макадамс — Пеппер Поттс

Рэйчел Макадамс предлагали сыграть Пеппер Поттс, но она отказалась, поскольку была занята в других проектах, и в итоге спутницей Железного Человека стала Гвинет Пэлтроу. Однако Макадамс все же появилась в киновселенной Марвел — в фильмах о Докторе Стрэндже.

Эдди Редмэйн — Звездный Лорд

Прежде чем стать волшебником, Эдди Редмэйн мог попробовать себя в качестве супергероя: он попал в список претендентов на главную роль в «Стражах Галактики». А кандидатуру Криса Прэтта режиссер фильма Джеймс Ганн поначалу даже не хотел рассматривать. К счастью, в итоге Прэтта все же допустили к прослушиваниям, и Ганн, увидев его игру, изменил свое решение. Кажется, это именно тот случай, когда все сложилось как нельзя лучше: Редмэйн отлично перевоплотился в Ньюта Саламандера, а на месте Питера Квилла сложно представить кого-то другого, кроме Криса Прэтта.

Бонус: Кэтрин Лэнгфорд могла сыграть Морган Старк

Звезда сериала «13 причин почему» должна была сыграть повзрослевшую дочь Тони Старка Морган в последнем фильме о Мстителях. К сожалению, от сцены с ней было решено отказаться, поэтому в картине можно увидеть только маленькую мисс Старк.