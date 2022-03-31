13 известных актеров и актрис, которые появились на съемочной площадке с мыслью: «И так сойдет»

Актеры по-разному готовятся к будущим ролям. Кто-то старательно вживается в образ своего персонажа, изучает всю возможную информацию о нем, изнуряет себя тренировками и даже в присутствии домашних ведет себя как посторонний человек. Другие же предпочитают не особо вчитываться в сценарий, а попросту строго следуют указаниям режиссера. При подобном подходе иногда получаются шедевры, но порой он приводит и к провалам.

Мы в AdMe.ru решили узнать, кто из известных актеров иногда не слишком хорошо выполняет «домашнюю работу» и к чему это приводит. А в качестве бонуса выяснили, как Тимоти Шаламе однажды провалил пробы просто потому, что перепутал фильмы.

Элайджа Вуд до сих пор не прочитал роман Толкина «Властелин колец»

Настоящую славу актеру принесла роль Фродо в трилогии «Властелин колец». Экранизация Питера Джексона стала даже популярнее, чем роман-эпопея Толкина. Элайджа Вуд недавно признался, что он так и не ознакомился с известным литературным произведением. Во время съемок у него просто не было на это времени: Вуд тщательно готовился к работе и изучал сценарий. А после выхода фильма на большие экраны все равно не добрался до трудов британского писателя.

Эмили Блант не смотрела оригинал фильма «Мэри Поппинс»

В 1964 году на большие экраны вышел мюзикл «Мэри Поппинс». Проект получился невероятно успешным: он не только собрал хорошую кассу, но и снискал всемирную известность. А кроме того, принес славу и статуэтку «Оскар» исполнительнице главной роли Джули Эндрюс. Через 50 с лишним лет студия вспомнила о любимом книжном персонаже и решила выпустить продолжение истории. Итак, спустя годы Мэри Поппинс вновь оказывается в Лондоне и начинает присматривать за детьми своего бывшего воспитанника Майкла Бэнкса. Роль няни-волшебницы на этот раз исполнила Эмили Блант. В одном из интервью актриса рассказала, что специально не стала смотреть фильм 1964 года перед съемками, поскольку не хотела копировать образ, созданный Джули Эндрюс. Блант решила показать свое собственное видение Мэри Поппинс. И, по мнению большинства критиков, ей это удалось.

Хэлли Берри сетовала, что ее агент не слишком внимательно изучила сценарий «Женщины-кошки»

Лента «Женщина-кошка» вышла на экраны в 2004 году, при этом первые слухи о работе над данным проектом появились за много лет до того. Компания начала разрабатывать сценарий еще в 1993-м, над фильмом должны были трудиться режиссер Тим Бертон и актриса Мишель Пфайффер. Однако к съемкам так никто и не приступил, лента медленно варилась в производственном аду, а актрисы, которых приглашали на роль главной героини, сменяли друг друга. В результате у ленты появились не только новый сценарий, но и режиссер. Когда в проект позвали Хэлли Берри, она посчитала, что будет сниматься в другом фильме. Как оказалось, события в ленте происходили во вселенной, отдельной от предыдущих произведений. Проект обернулся настоящим коммерческим провалом и собрал отрицательные рецензии критиков. А Берри на вручении ей премии «Золотая малина» за эту работу шутливо пожурила своего агента. И попросила ее в следующий раз внимательнее изучать предложенный сценарий.

Сильвестр Сталлоне согласился сниматься в ленте «Стой! Или моя мама будет стрелять» с легкой руки Арнольда Шварценеггера

Это сейчас Сильвестр Сталлоне и Арнольд Шварценеггер хорошие приятели, а в 80-х годах они отчаянно конкурировали. Шварценеггер вспоминал, что в те времена они были непримиримыми соперниками. Постоянно шел спор, кто снялся в более мрачном боевике, в чьем фильме было больше насилия, у кого мускулы крепче. И этому не было видно конца и края. Затем Арнольд стал отдавать предпочтение комедиям. Как-то раз ему прислали сценарий фильма «Стой! Или моя мама будет стрелять». Актер, ознакомившись с этим «шедевром», тут же отказался: уж больно дурацким был сюжет. А потом ему позвонил Сильвестр, и Шварценеггер подтвердил, что ему предложили участие в этом проекте. И тут же добавил: «Я думаю, что возьмусь за фильм. Идея просто великолепная». На что Сталлоне заявил, что добьется этой роли любым путем. Так Сильвестр попался на шутку Арнольда Шварценеггера, снялся в очень неудачном произведении и заодно получил премию «Золотая малина» за эту работу.

Хью Джекман считал росомаху мифическим животным, когда соглашался на съемки в «Людях Икс»

Актер с некоторым смущением признается, что весьма мало знал о своем будущем персонаже, когда решил принять участие в работе над «Людьми Икс». Более того, он был уверен, что такого животного, как росомаха, вообще нет в природе. Из-за некоторого сходства в звучании названий этого создания (wolverine) и волка (wolf) Джекман посчитал, что речь идет о каком-то сказочном родственнике волка. И отправился смотреть научно-популярный фильм о волках. Ему запомнился тот факт, что эти животные в основном ориентируются на запах. Когда проходили съемки первых сцен, Джекман старательно смотрел себе под ноги, имитируя поведение волка, и принюхивался. Режиссер никак не мог понять, что он такое изображает. Джекман поделился своей идеей, на что ему ответили: «Росомаха — это не волк». «Но ведь это же мифическое создание?» — искренне поразился Хью. Тогда ему посоветовали сходить в зоопарк и убедиться в том, что это животное существует на самом деле.

Майкл Гэмбон не читал книги Джоан Роулинг

Актер совершенно спокойно говорит о том, что незнаком с произведениями этой английской писательницы. И хотя он снимался в фильмах, основанных на ее романах, он не считает данный факт чем-то уж слишком невероятным. Майкл Гэмбон заметил, что нет никакого смысла в чтении книг, ведь актерская игра основывается на сценарии к ленте, а не на литературном произведении.

Леа Сейду не знала, что ей придется сниматься без одежды в фильме «Французский вестник»

Когда Уэс Андерсон предлагал актрисе роль в своем новом проекте «Французский вестник», девушка даже не догадывалась о том, что в некоторых сценах ей придется распрощаться с одеждой. По словам Леа, режиссер только спросил, не хочет ли она появиться в его фильме. Речь шла о небольшом эпизоде. И актриса с радостью согласилась. Когда же ей прислали реплики, по ним невозможно было понять, что конкретно будет происходить в кадре. И только позже, при разборе роли, Сейду наконец поняла, о чем идет речь.

Хьюго Уивинг никогда не встречался с режиссером «Трансформеров»

Актер озвучивал одного из самых известных персонажей киносерии «Трансформеры» — злодея Мегатрона. Нельзя сказать, что он действительно хотел быть частью этого проекта, однако студия настаивала на его участии. В результате Уивинг до сих пор испытывает смешанные чувства от этой работы. Ему казалось, что он делает что-то бессмысленное. Актер заметил, что никогда не был на съемочной площадке фильмов и даже не видел Майкла Бэя вживую, только по скайпу. Он не читал сценарий, просто произносил реплики, при этом даже не представляя, что они могут означать. Вся работа заняла буквально пару часов.

Боб Хоскинс понятия не имел, кто такой Марио

В 1993 году свет увидел первый фильм, основанный на видеоигре. Это была лента «Супербратья Марио». Картина с треском провалилась в прокате, а многие актеры, принимавшие участие в съемках, вспоминают о проекте с содроганием. Хотя, по мнению фанатов, «Супербратья» были «настолько плохи, что даже хороши», Боб Хоскинс до сих пор говорит, что это была самая ужасная работа в его карьере. Когда Хоскинс соглашался на роль, он понятия не имел, в какой картине будет участвовать. Просто решил сыграть в еще одном детском фильме. О том, что его роль основывается на известном персонаже компьютерной игры, он узнал уже позже, от сына. На должность режиссеров пригласили неопытных новичков, и съемки превратились в хаос. Сценарий переписывался прямо на площадке, а Боб Хоскинс получил несколько травм и чуть не утонул.

Билл Мюррей согласился озвучивать роль Гарфилда, потому что увидел имя сценариста

До участия в фильме «Гарфилд» актер никогда не занимался озвучкой анимационных персонажей. Это был для него новый опыт, и он хотел попробовать себя в подобном качестве. А когда Мюррей увидел имя сценариста (это был Джоэл Коэн), он тут же согласился. Актеру очень нравилось творчество прославленных братьев Коэн, так что он прочитал всего пару страниц сценария и выразил свою готовность. Когда съемки подошли к концу, актера пригласили на озвучивание. Чем дальше продвигалась работа, тем больше волнения он испытывал. Реплики звучали все хуже и хуже. Мюррей просто не знал, как их произносить. Наконец, он захотел посмотреть произведение целиком, чтобы понять, в чем же он участвует. Мюррей вспоминал: «И вот гляжу я на экран и возмущаюсь. Что же это такое? О чем вообще братья Коэны думали? А мне отвечают, что сценаристами были вовсе не они». Джоэл Коэн оказался просто однофамильцем известного режиссера и сценариста.

Билли Берк не читал серию романов о вампирах писательницы Стефани Майер

Актер никогда не слышал о знаменитых романах Майер, пока его не пригласили на роль Чарли Свона. Когда режиссер позвала Берка на пробы, последний не имел никакого понятия о том, в чем планирует участвовать. На встрече они просмотрели пару сцен, и актеру все понравилось. По его представлению, это была красивая история о замечательных отношениях между отцом и дочерью, а на «вампирскую составляющую» он вообще не обратил внимания.

Марлон Брандо отказывался заучивать свои реплики

Съемки фильма «Остров доктора Моро» с самого начала были непростыми. Так, студия лишилась нескольких ведущих актеров, а затем приняла неоднозначное решение заменить режиссера проекта. Сценарий часто переписывался прямо на площадке, а приглашенный на роль безумного доктора Марлон Брандо отказывался заучивать реплики. В результате ему выдали специальный наушник, через который ассистент зачитывал прославленному актеру слова. Однажды это привело к курьезной ситуации. Частота передачи совпадала с полицейской, и как-то раз Брандо вместо отрывка из сценария произнес фразу: «В „Вулвортсе“ происходит ограбление».

Рейф Сполл признался, что так и не прочитал роман Герберта Уэллса «Война миров»

Актер отмечает, что жанр научно-популярной фантастики его не слишком-то интересует. Есть несколько произведений, которые ему нравятся, но этим все и ограничивается. Когда его пригласили на роль Джорджа в мини-сериале «Война миров», он специально решил не знакомиться с оригиналом. Рейф Сполл предпочел создать свой образ, основываясь на видении режиссера и сценариста, так как боялся попасть в ловушку ожиданий фанатов романа. Впрочем, после окончания съемок он так и не изъявил желания прочитать роман Уэллса. «Я хотел относиться к персонажу как к кому-то, кого сотворил я. Оригинал бы все усложнил», — заявил актер.

Бонус: Тимоти Шаламе однажды провалил пробы просто потому, что перепутал фильмы

Тимоти Шаламе хотел получить роль Нормана Бейтса в сериале «Мотель Бейтсов». Ему тогда было 14 или 15 лет. Однако, прежде чем отправиться на пробы, он решил ознакомиться с оригиналом, по мотивам которого планировали снимать произведение. Вот только Шаламе перепутал фильмы и вместо ленты Альфреда Хичкока «Психо» изучил фильм «Американский психопат». В результате на пробах он выглядел несколько странно, так что в проект его не взяли.