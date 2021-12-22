13 случаев, когда костюмеры исторических фильмов оплошали, а мы это заметили

Съемки исторических фильмов — сложный и трудоемкий процесс. В команде работают историки, художники по костюмам и еще десятки профессионалов, которые стараются сделать картину не только эффектной и захватывающей, но и исторически точной. Но порой все же происходят проколы.

Мы в AdMe.ru решили проверить, насколько соответствуют действительности костюмы в полюбившихся нам фильмах и сериалах.

Тюдоры, 2007–2010

Сериал повествует о жизни Генриха VIII, который жил с 1491 по 1547 год. В это время гульфик был неотъемлемой частью мужского гардероба. В 40-е годы XVI века этот аксессуар как раз находился на пике моды, а вышел из употребления лишь через 50 лет.

Десять заповедей, 1956

Известно, что египтяне красили одежду в цвет индиго, который был ближе к фиолетовому. Такой оттенок разрешалось носить только членам королевской семьи. Однако нежно-голубое платье — это, скорее всего, вымысел. Кроме того, под платьем виднеется не то бюстгальтер, не то вытачка от другого нижнего белья. Конечно, это упущение, ведь таких предметов гардероба в то время не было.

Храброе сердце, 1995

Первые упоминания о килтах относятся примерно к 1630 году. А современный привычный нам вид килты приняли только в XVIII веке. Фильм «Храброе сердце» рассказывает историю сэра Уильяма Уоллеса, рыцаря, который боролся за независимость Шотландии в конце XIII века. Тогда никаких килтов не было и в помине.

Царство, 2013–2017

В сериале рассказывается о жизни Марии Стюарт, королевы Шотландии, которая жила во второй половине XVI века. Вероятно, создатели сериала и не думали об исторической точности, но все же зашли слишком уж далеко. Героиня щеголяет в платьях современного фасона, с глубокими декольте, а волосы и не думает собирать в характерные для того времени прически.

Аноним, 2011

Сапоги мужчины XVI–XVII веков надевали только для верховой езды. В обычное же время носили чулки и туфли. Видимо, это выглядит не слишком мужественно по современным представлениям, и в фильме на мужчин надели-таки сапоги.

Еще одна из рода Болейн, 2008

В первой половине XVI века в моде были замысловатые узоры, их кропотливо вышивали на ткани. В фильме же мы четко видим текстильную печать. К тому времени эта отрасль еще не была так развита в Европе, и вряд ли печать использовалась для платьев королевских особ.

Помпеи, 2014

Римский император Нерон запретил использовать пурпурные красители для одежды всем, кроме самого императора. Нарушители жестоко наказывались. После Нерона продажа фиолетовой ткани стала государственной монополией. Тогу с пурпурной полосой имели право носить сенаторы. Но в фильме мы видим сенатора в фиолетовом плаще, что вряд ли может быть правдой.

Непрощенный, 1992

Действие фильма происходит в 1880 году. В реальности же мужчины стали носить ремни в 1920-х, когда в моду вошла более низкая посадка брюк. До этого времени такой элемент одежды был чисто декоративным и использовался в основном военными.

Венецианский купец, 2004

В XVI веке каждая женщина независимо от сословия носила нижнюю рубашку под платьем. Рубашка защищала верхнее платье от пота и грязи, ведь ее было просто постирать. Так что в глубине декольте мы бы точно обнаружили рубашку. Хотя и настолько смелых декольте в то время не было.

Последний самурай, 2003

Том Круз облачен в эффектные красные доспехи. Только вот такое обмундирование носили самураи XVI–XVII века, а действие фильма происходит в конце XIX столетия, когда самураи выглядели уже совсем иначе.

Еще одна из рода Болейн, 2008

Французский капюшон, или арселе, — типичный женский головной убор XVI века. Он представлял собой каркас в форме подковы, а сзади — капюшон из черной ткани, как правило, бархата. Да, именно черного цвета, а не в унисон цвету платья, как мы видим в фильме.

Влюбленный Шекспир, 1998

Расстегнутая рубашка и оголенный торс выглядят, конечно, привлекательно. И главный герой фильма почти все время щеголяет именно в таком виде. Но, как выразилась историк моды Сара Лорейн, такая вольность в то время была недопустима, это все равно что в наше время ходить повсюду с расстегнутой ширинкой.

Великолепный век, 2011–2013

Хюррем Султан, или же Роксолана, предстает в сериале в шикарных платьях, облегающих фигуру, ярких оттенков и со смелыми вырезами. На самом деле женщины в Османской империи XVI века зачастую носили вовсе не платья, а шаровары. Такие декольте были за гранью дозволенного, а на голову часто надевали головные уборы.