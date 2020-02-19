13 актеров, которые много раз останавливались в шаге от «Оскара»

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Помните, как пару лет назад мы всем миром переживали за Леонардо Ди Каприо, которому Американская киноакадемия год за годом зажимала статуэтку. И казалось, что если и с церемонии 2016 года Лео уйдет без «Оскара», то киноманы всего мира выйдут на баррикады. Однако на тот раз обошлось без сюрпризов. За всеми этими переживаниями из-за Ди Каприо мы совсем забыли, что есть много других талантливых актеров, которым до сих пор не предоставился шанс произнести свою оскаровскую речь.

AdMe.ru по следам недавно прошедшей церемонии вручения премии «Оскар» решил выяснить, у кого из кинозвезд по-прежнему нет заветной статуэтки, даже несмотря на многочисленные номинации на эту премию.

Гленн Клоуз, 72 года

7 номинаций на «Оскар»: 4 за лучшую женскую роль, 3 за лучшую женскую роль второго плана.

Американская кинозвезда Гленн Клоуз, наиболее известная по своим ролям в фильмах «Роковое влечение», «Опасные связи» и «101 далматинец», является рекордсменкой среди актрис, имеющих наибольшее количество номинаций на «Оскар» без побед. Впервые Клоуз номинировалась на эту престижную премию в 1983 году за игру в картине «Мир по Гарпу». Позже у нее еще 6 раз выпадал шанс унести домой статуэтку (в 1984, 1985, 1988, 1989, 2012-м и последний раз в 2019 году). Однако пока актрисе, увы, не везет.

Брэдли Купер, 45 лет

8 номинаций на «Оскар»: 3 за лучшую мужскую роль, 1 за лучшую мужскую роль второго плана, 3 за лучший фильм (как продюсер), 1 за лучший адаптированный сценарий.

Афоризм «Талантливый человек талантлив во всем» как нельзя кстати подходит Брэдли Куперу. Он не только превосходный актер, чья игра на экране четырежды удостаивалась номинации на «Оскар», но и отменный продюсер, режиссер и певец («Грэмми» тому подтверждение). Надеемся, что первая оскаровская статуэтка Брэдли не за горами.

Сирша Ронан, 25 лет

4 номинации на «Оскар»: 3 за лучшую женскую роль, 1 за лучшую женскую роль второго плана.

Мало кому из актеров, впервые номинировавшимся на «Оскар» еще в раннем возрасте, удается в будущем повторить свой успех. Сирша Ронан в этом плане является исключением. Первый шанс получить престижную кинопремию у нее выпал в возрасте 13 лет — за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Искупление». А сейчас, к 25 годам, у Сирши за плечами 4 номинации на «Оскар». И, кажется, это далеко не предел.

Джонни Депп, 56 лет

3 номинации на «Оскар» — все за лучшую мужскую роль.

В это сложно поверить (в особенности ярым фанатам творчества Джонни Деппа), но у этого неподражаемого актера нет ни одного «Оскара». Да, в послужном списке Деппа есть 3 номинации, но все они приходятся на 2000-е годы: за лучшую мужскую роль в фильмах «Пираты Карибского моря: Проклятие „Черной жемчужины“» (2004), «Волшебная страна» (2005) и «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит» (2008). Надеемся, что Деппу все же предоставится шанс произнести победный монолог со сцены театра «Долби».

Вуди Харрельсон, 58 лет

3 номинации на «Оскар»: 1 за лучшую мужскую роль, 2 за лучшую мужскую роль второго плана.

Когда в 2018 году на экраны вышел фильм «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», стало понятно, что он удостоится множества кинонаград, в том числе заберет оскаровские статуэтки за лучшую женскую роль и лучшую мужскую роль второго плана. Так и произошло: Фрэнсис Макдорманд и Сэм Рокуэлл обошли всех конкурентов в своих номинациях и стали триумфаторами премии в том году. А вот Вуди Харрельсон, который, как и Рокуэлл, претендовал на статуэтку за роль второго плана, остался за бортом. И, к сожалению, это не первый такой опыт в жизни актера — до этого он также безуспешно номинировался на главную премию за роли в фильмах «Посланник» (2010) и «Народ против Ларри Флинта» (1997).

Мишель Уильямс, 39 лет

4 номинации на «Оскар»: 2 за лучшую женскую роль, 2 за лучшую женскую роль второго плана.

Потенциал Мишель Уильямс заметен даже тем, кто не особо интересуется миром кино. Американская актриса на протяжении всей карьеры выбирает фильмы, в которых ее талант раскрывается на 100 %. Четырежды это приводило к тому, что она останавливалась в шаге от заветной статуэтки: за роли в фильмах «Горбатая гора» (2006), «Валентинка» (2011), «7 дней и ночей с Мэрилин» (2012), «Манчестер у моря» (2017). Нет сомнений в том, что скоро ей выпадет еще одна возможность побороться за главную кинопремию.

Том Круз, 57 лет

3 номинации на «Оскар»: 2 за лучшую мужскую роль, 1 за лучшую мужскую роль второго плана.

Назвать Тома Круза серьезным драматическим актером язык не поворачивается, и, вероятно, во многом это связано с 7 частями фильма «Миссия невыполнима». Но ведь так было не всегда — до того как стать лицом экшен-фильмов, Круз снимался в отменных драмах: «Рожденный 4 июля» (1990), «Джерри Магуайер» (1997), «Магнолия» (2000). Роли именно в этих картинах принесли актеру номинации на «Оскар», но каждый раз побеждал кто-то другой.

Уиллем Дефо, 64 года

4 номинации на «Оскар»: 1 за лучшую мужскую роль, 3 за лучшую мужскую роль второго плана.

Американский актер Уиллем Дефо всерьез намерился обзавестись статуэткой «Оскар», а иначе как еще объяснить то, что только за последние 3 года он дважды номинировался на эту премию. Всего же на счету у Дефо 4 номинации: за роли в фильмах «Взвод» (1987), «Тень вампира» (2001), «Проект Флорида» (2018) и «Ван Гог. На пороге вечности» (2019). Такими темпами актер точно добьется своего. И правильно сделает.

Мишель Пфайффер, 61 год

3 номинации на «Оскар»: 2 за лучшую женскую роль, 1 за лучшую женскую роль второго плана.

Период с конца 80-х по начало 90-х годов можно назвать золотым в карьере Мишель Пфайффер. Именно в эти годы на экраны вышли фильмы с ее участием, в которых кинокритики высоко оценивали ее актерскую игру. На это же время пришлись все 3 номинации на главную кинопремию: за фильмы «Опасные связи» (1989), «Знаменитые братья Бейкер» (1990) и «Поле любви» (1993).

Марк Руффало, 52 года

3 номинации на «Оскар» — все за лучшую мужскую роль второго плана.

В послужном списке звезды фильмов Marvel Марка Руффало 3 номинации на премию Американской киноакадемии. В 2011 году она отметила его работу в трагикомедии «Детки в порядке», в 2015 году — роль олимпийского чемпиона по вольной борьбе в драме «Охотник на лис», а еще через год — его игру в драме «В центре внимания», основанной на реальных событиях. Все 3 раза актеру не хватало совсем чуть-чуть, чтобы произнести свою оскоровскую речь. Надеемся, что мы ее еще услышим.

Эдвард Нортон, 50 лет

3 номинации на «Оскар»: 1 за лучшую мужскую роль, 2 за лучшую мужскую роль второго плана.

О таком старте карьеры, как у Эдварда Нортона, мечтает каждый актер. Роль в дебютном фильме («Первобытный страх») сразу же принесла ему в 1997 году номинацию на «Оскар». Через 2 года актер снова остановился в шаге от заветной статуэтки за игру в картине «Американская история X». 3-я и пока последняя номинация — за роль в фильме «Бёрдмэн». То ли еще будет.

Эми Адамс, 45 лет

6 номинаций на «Оскар»: 1 за лучшую женскую роль, 5 за лучшую женскую роль второго плана.

Режиссер Дени Вильнёв после работы с Эми Адамс над картиной «Прибытие» отметил, что у нее необычайный ум, и признался, что при первой встрече был ошеломлен ее интеллектуальными способностями. Актриса действительно производит «эффект отличницы» хотя бы потому, что она с математической точностью выбирает для себя роли. 6 из них принесли Адамс номинации на главную кинопремию. И в том, что впереди еще как минимум столько же, сомнений почему-то нет.

Скарлетт Йоханссон, 35 лет

2 номинации на «Оскар»: 1 за лучшую женскую роль, 1 за лучшую женскую роль второго плана.

Скарлетт Йоханссон понадобилось целых 25 лет работы в киноиндустрии, чтобы привлечь к себе внимание Американской киноакадемии. Ее дебют в списке номинантов на премию «Оскар» состоялся лишь в этом году. Зато какой! За роль в фильме «Брачная история» Йоханссон получила номинацию в главной категории, а за роль в картине «Кролик Джоджо» — как лучшая актриса второго плана. Счет открыт, теперь осталось дождаться победы.