13 громких сериалов 2022 года, которые уже стоит взять на карандаш, чтобы не пропустить премьеру

Каждый год кинематографисты радуют зрителей сотнями новых кинолент. В 2021-м число вышедших в эфир и выложенных на потоковые сервисы сериалов перевалило за 500. Но, судя по уже объявленным проектам, текущий год обещает быть не менее «плодовитым». Причем их создатели позаботились о поклонниках самых разных жанров: от космической фантастики и остросюжетных триллеров до пронзительных мелодрам и расслабляющих комедий.

Мы в AdMe.ru изучили списки сериалов, которые должны выйти в 2022 году, и отобрали самые ожидаемые и интригующие из них.

Любовь и смерть

Кэнди Монтгомери и Бетти Гор счастливы в браке, поют в одном хоре, их дочери дружат, а супруги работают в Кремниевой долине. Но за фасадом пасторальной, размеренной жизни в пригороде Техаса скрываются страшные тайны, которые обнажаются, когда в жизнь главных героев приходит измена. Дата премьеры: пока неизвестна.

Анатомия скандала

За экранизацию романа Сары Воэн взялась С. Дж. Кларксон, которая работала над созданием таких культовых сериалов, как «Доктор Хаус», «Декстер», «Оранжевый — хит сезона» и многие другие. Психологический триллер из 6 эпизодов расскажет о Софи Уайтхаус, чей муж Джеймс оказывается в центре громкого скандала, а затем и на скамье подсудимых. Софи убеждена в невиновности супруга и настроена защитить свою семью, пока адвокат потерпевшей одержима желанием заставить Джеймса расплатиться за содеянное. Дата премьеры: 15 апреля.

Лунный рыцарь

События сериала разворачиваются вокруг бывшего морпеха Марка Спектора, который страдает диссоциативным расстройством личности. В какой-то момент герой внезапно получает силы и власть древнеегипетского бога луны Хонсу. Главные роли в новом проекте исполнили Оскар Айзек и Итан Хоук. Дата премьеры: 30 марта.

Сияющие девушки

Фантастический триллер представляет собой экранизацию романа Лорен Бьюкес со звездой сериала «Рассказ служанки» Элизабет Мосс в главной роли. В центре сюжета — чикагская журналистка Кирби Мазрахи, которая выживает в ходе нападения и теперь намерена отомстить своему обидчику. Она начинает расследование и выясняет, что преступник путешествует во времени, перемещаясь в 1930-е годы и обратно. Чтобы положить конец его злодеяниям, Кирби объединяется с матерым журналистом Дэном Веласкесом. Дата премьеры: 29 апреля.

Жизнь и Бет

Бет (Эми Шумер) живет на Манхэттене, владеет весьма успешным бизнесом, у нее крепкие отношения. Казалось бы, ее жизнь безупречна. Но в какой-то момент главная героиня вспоминает, что мечтала в детстве вовсе не об этом, и решает разобраться в себе. Справиться с переосмыслением своей жизни Бет помогает фермер Джон. Дата премьеры: 18 марта.

Песочный человек

Фэнтезийный сериал является экранизацией одноименных комиксов Нила Геймана, автора так полюбившихся зрителям «Благих знамений». Главный герой — повелитель царства снов Морфей, которого группа оккультистов 105 лет держала в плену, пока ему не удалось совершить побег. За эти годы мир сильно изменился. Теперь Морфею предстоит вернуть былую силу и возродить свое царство. Дата премьеры: пока неизвестна.

Лестница

Остросюжетный триллер-детектив, основанный на реальных событиях, расскажет о длившемся 16 лет расследовании загадочной гибели Кэтлин Питерсон, которую обнаружили на лестнице собственного дома. Главным подозреваемым оказался муж героини, успешный писатель по имени Майкл. Актерский состав у проекта поистине звездный: ведущие роли исполнили Колин Ферт и Тони Коллетт, кроме них на экране можно будет увидеть Софи Тернер, Дэйна Дехаана и Патрика Шварценеггера. Дата премьеры: пока неизвестна.

Оби-Ван Кеноби

В центре сюжета мини-сериала, действия которого разворачиваются во вселенной «Звездных войн», на этот раз окажется непобедимый джедай и наставник Энакина Скайуокера. Роль Оби-Вана, как и в первых 3 частях фантастической саги, исполнит Юэн Макгрегор. Действия же спин-оффа будут разворачиваться спустя 10 лет после событий эпизода «Месть ситхов», а режиссером сериала выступила Дебора Чоу, принимавшая участие в создании «Мандалорца». Дата премьеры: 25 мая.

Разговоры с друзьями

Сериал снят по одноименному роману Салли Руни, чья другая книга, «Нормальные люди», была успешно экранизирована и принята зрителями в 2020 году. Над новым проектом трудилась практически та же творческая команда. В центре сюжета — несколько молодых людей, между которыми завязываются отношения, постепенно трансформирующиеся в любовные треугольники. Дата премьеры: май 2022 г.

1899

Группа переселенцев отправляется из Лондона в Нью-Йорк на пароходе в поиске лучшей жизни. По пути они сталкиваются с загадочным судном, дрейфующем в открытом море, и с этой поры их путешествие превращается в настоящее испытание. Дата премьеры: пока неизвестна.

Жена путешественника во времени

Сюжет сериала основан на одноименном романе Одри Ниффенеггер, а история повествует о библиотекаре Генри Детембле, который из-за редкого генетического заболевания постоянно перемещается во времени, причем его забрасывает то в прошлое, то в будущее. Необычная способность главного героя сказывается на отношениях с женой Клэр, которая большую часть жизни вынуждена проводить в ожидании встречи с любимым. Этот проект — своего рода переосмысление фильма «Жена путешественника во времени» 2009 года Стивеном Моффатом, принимавшим участие в создании культовых сериалов «Доктор Кто» и «Шерлок». Дата премьеры: пока неизвестна.

Хало

Сериал снят по серии видеоигр. В XXVI веке человечество противостоит представителям инопланетной расы, именуемой «Ковенант». Люди терпят поражение, последней надеждой для них становится проект SPARTAN-II — программа по созданию сверхлюдей, которые призваны дать отпор пришельцам. Дата премьеры: 24 марта.

Не сработало

Сюжет 8-серийного проекта основан на реальных событиях и повествует об Адаме Неймане и его жене Ребекке, которые хотели создать процветающую компанию, а вместо этого оказались в центре коррупционного скандала. Роли стартаперов-неудачников исполнили Джаред Лето и Энн Хэтэуэй, они же выступили и продюсерами сериала. Дата премьеры: 18 марта.