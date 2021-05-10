Как выглядели 13 голливудских кинозвезд в дебютной роли, на пике славы и в последнем фильме
Многих больших актеров Голливуда мы узнали благодаря их звездным ролям. Джулия Робертс получила мировое признание после выхода фильма «Красотка», Леонардо Ди Каприо — «Титаника», а Том Хэнкс — «Форреста Гампа». Однако, кроме кинотриумфов, у всех знаменитостей был дебют и есть последующие работы.
Мы в AdMe.ru решили проследить путь наших любимых актеров и актрис и сравнить их образы в первой работе, на пике славы и в новых фильмах и сериалах.
Брэд Питт
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Брэд Питт получил свою первую главную роль в фильме «Темная сторона солнца» в 1988 году. Он буквально прыгал от радости, когда узнал, что сыграет необычного, сильного человека, чья кожа не переносит солнечного света.
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В 2004 году Питт сыграл Ахиллеса в исторической драме «Троя» по мотивам поэмы Гомера «Илиада». Фильм оказался очень успешным, его кассовые сборы в мире составили $ 497 млн.
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Брэд Питт продолжает сниматься, и на данный момент самый свежий фильм с его участием — «К звездам». Лента была отмечена критиками за прекрасную актерскую игру Питта.
Джулия Робертс
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Впервые Джулия Робертс появилась в фильме «Пожарная команда». Она получила небольшую эпизодическую роль, ее имя даже не упоминается в титрах.
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В 1990 году Джулия Робертс приобрела статус звезды Голливуда, исполнив главную роль в фильме «Красотка».
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В 2018 году состоялась премьера сериала «Возвращение домой», которую критики назвали успешным дебютом Робертс на малом экране.
Леонардо Ди Каприо
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Дебютом Ди Каприо стал комедийный фильм ужасов «Зубастики-3».
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В 1997 году, после выхода культового фильма «Титаник», Ди Каприо превратился в мировую суперзвезду и оказался на вершине собственной славы.
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21 мая 2019 года на Каннском фестивале состоялась премьера фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде», где одну из главных ролей исполнил Ди Каприо. После завершения показа в Каннах зрители устроили фильму 6-минутную овацию.
Николь Кидман
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Николь Кидман дебютировала в кино в 1983 году в ремейке австралийского фильма «Рождество в лесу». На тот момент актрисе было 16 лет.
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Первым голливудским проектом Кидман, принесшим ей мировую известность, стал фильм 1989 года «Мертвый штиль».
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В 2020 году картина «Отыграть назад» с Кидман в главной роли стала самым популярным сериалом на канале HBO, аудитория которого увеличивалась в течение сезона.
Мэттью Макконахи
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Свою карьеру Мэттью Макконахи начинал с участия в рекламных роликах и музыкальных клипах. В 1992 году он получил роль в сериале «Неразгаданные тайны».
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Популярность пришла к Макконахи в начале 2000-х, когда он активно снимался в романтических комедиях. «Как отделаться от парня за 10 дней» — одна из них. Роль в фильме «Далласский клуб покупателей», за которую Макконахи получил «Золотой глобус» и «Оскар» как лучших актер, стала глотком свежего воздуха в его карьере, превратив его в востребованного драматического актера.
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В конце 2019 года на экраны вышел фильм Гая Ричи «Джентльмены». Картина получила положительные отзывы критиков и имела коммерческий успех, собрав в мировом прокате $ 115 млн при бюджете проекта в $ 22 млн.
Кейт Уинслет
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С 1991 года на протяжении 3 лет Кейт Уинслет снималась в эпизодических ролях в сериалах. Один из них — научно-фантастический сериал BBC «Темное время года».
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В 1997 году Уинслет стала голливудской звездой. Она прошла кастинг на главную женскую роль и снялась в фильме «Титаник», получившем 11 «Оскаров».
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Последней работой Уинслет пока является главная роль в детективном сериале «Мейр из Исттауна», которая вышла на экраны в апреле 2021 года.
Мэтт Деймон
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Мэтт Дэймон дебютировал в кино в 18 лет с одной строкой диалога в романтической комедии «Мистическая пицца».
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В начале 1990-х годов Деймон и Аффлек написали сценарий «Умница Уилл Хантинг». Картина сделала Деймона знаменитостью.
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Свежая работа Мэтта Деймона — фильм «Форд против Феррари», где он сыграл Кэрролла Шелби — создателя специальных версий Ford Mustang.
Пенелопа Крус
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В 1992 году Крус впервые появилась в кино. Фильм «Ветчина, ветчина» с ее участием получил множество положительных отзывов критиков. И спустя всего год Крус была номинирована на испанские премии «Гойя» и Spanish Actors Union Award за лучшую женскую роль.
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В 2001 году Пенелопа Крус исполнила главную роль в фильме «Ванильное небо», который в мировом прокате заработал $ 200 млн. Это был успех.
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В 2019 году компания Netflix выпустила фильм «Афера в Майами». Несмотря на участие Пенелопы Крус, картина получила среднюю оценку.
Роберт Де Ниро
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Роберт Де Ниро дебютировал в комедии Брайана Де Пальмы «Свадебная вечеринка» в 1963 году. Однако из-за разногласий между режиссером и инвестором фильм увидел свет только в 1969 году.
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За роль молодого Вито Корлеоне в фильме «Крестный отец II» Де Ниро удостоился премии «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана. Всего на 47-й премии «Оскар» картина получила 11 номинаций, став победителем в 6.
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В ноябре 2020 года на экраны вышел фильм «Афера по-голливудски», в которой Де Ниро сыграл продюсера-афериста.
Скарлетт Йоханссон
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Впервые Скарлетт Йоханссон появилась на большом экране в возрасте 9 лет. В фантастической комедии «Норт» ее напарниками стали Элайджа Вуд и Брюс Уиллис.
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Картина Вуди Аллена «Матч-пойнт» оказалась удачной для карьеры Йоханссон, собрала восхищенные отзывы критиков и принесла актрисе ее 4-ю номинацию на премию «Золотой глобус».
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В конце 2019 года состоялась громкая премьера трагикомедии «Кролик Джоджо» с участием Йоханссон. Картина была удостоена премий «Оскар», BAFTA и WGA в категории «Лучший адаптированный сценарий».
Том Хэнкс
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Первым фильмом Тома Хэнкса стала картина «Он знает, что вы одни», вышедшая на экраны в 1980 году.
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Триумф Тома Хэнкса случился в 1994 году после выхода «Форреста Гампа». Фильм получил 6 «Оскаров», а Хэнкс стал национальным героем.
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В июле 2020 года свет увидела картина «Грейхаунд» с Хэнксом в главной роли. Критики отметили лаконичность и последовательно развивающееся действие фильма.
Шэрон Стоун
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Первое появление Шэрон Стоун на экране произошло в фильме Вуди Аллена «Воспоминания о звездной пыли». Она сыграла эпизодическую роль девушки в поезде.
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Стоун получила мировое признание после роли Кэтрин Трамелл в триллере «Основной инстинкт» в 1992 году, а также свою первую номинацию на премию «Золотой глобус» за лучшую женскую роль в кинодраме.
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В 2020 году Стоун вошла в основной состав сериала «Рэтчед», где сыграла мать одного из пациентов клиники.
Энтони Хопкинс
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Первой крупной киноработой Хопкинса стала картина «Лев зимой». Актер исполнил главную роль молодого Ричарда «Львиное сердце».
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Хопкинс получил признание среди критиков и зрителей за роль злодея Ганнибала Лектера в «Молчании ягнят». Фильм получил множество наград, в том числе «Оскар» за лучшую картину, лучшую режиссуру, лучшую мужскую роль, лучшую женскую роль. Затем Хопкинс дважды снялся в образе Лектера: в «Ганнибале» в 2001 году и «Красном драконе» в 2002.
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В 2020 году Энтони Хопкинс сыграл человека, борющегося со своей памятью, в фильме «Отец». И в возрасте 83 лет получил «Оскар» за лучшую мужскую роль.
А вы видели какие-нибудь кинодебюты звезд Голливуда? Как оцениваете эти работы?