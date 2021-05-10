Как выглядели 13 голливудских кинозвезд в дебютной роли, на пике славы и в последнем фильме

Хопкинс получил признание среди критиков и зрителей за роль злодея Ганнибала Лектера в «Молчании ягнят». Фильм получил множество наград, в том числе «Оскар» за лучшую картину, лучшую режиссуру, лучшую мужскую роль, лучшую женскую роль. Затем Хопкинс дважды снялся в образе Лектера: в «Ганнибале» в 2001 году и «Красном драконе» в 2002.