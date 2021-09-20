13 героев, чья внешность в фильме так далека от оригинала, что хочется спросить: «Режиссеры, а вы книгу читали?»

Экранизация литературных произведений — дело непростое. Дотошные зрители тут же подмечают мельчайшие расхождения с первоисточником, тем более в том, как выглядят на экране книжные персонажи. Редко создатели подбирают актеров и актрис, которые бы точно соответствовали авторскому описанию. Иногда различия совсем небольшие, но бывают и те, которые невозможно не заметить.



Мы в AdMe.ru решили сравнить, как описаны герои в отечественных и зарубежных книгах и какими их представили режиссеры.

«Мэри Поппинс, до свидания» — Мэри Поппинс

Автор романа Памела Трэверс дала подробный портрет своей героини: «Сверху были видны ее гладкие, блестящие черные волосы. Незнакомка была худая, с большими руками и ногами и довольно маленькими, пронзительными синими глазами». Большеглазая и русая Наталья Андрейченко кажется слишком привлекательной для такой роли.

«Гардемарины, вперед!» — Софья Зотова

16-летняя Софья Зотова — одна из главных героинь романа Нины Соротокиной «Трое из навигацкой школы», которую на экране воплотила 22-летняя Ольга Машная. Когда Алексей Корсак впервые встречает эту девушку, он весьма метафорично описывает ее глаза: «Твои глаза костер поджечь могут. Не пробовала?» На что Софья простодушно ему отвечает: «Черные, да? Мне сестра Федора всегда говорит „Спрячь глаза!“»

«Война и мир» — Марья Болконская

Все, кто писал школьные сочинения по литературе, прекрасно помнят портрет княжны Марьи. Толстой неоднократно указывал на некрасивое, худое лицо героини и ее слабое тело. Однако актрису Антонину Шуранову язык не повернется назвать дурнушкой.



Да и по возрасту 31-летняя Шуранова не подходит на роль: Марья была младше Андрея, она родилась приблизительно в 1785 году, поэтому во время унизительного визита Анатоля Курагина ей было около 20 лет. Единственное, в чем похожи экранный и книжный образы, — это большие, прекрасные глаза.

«Овод» — Джемма Уоррен

Анастасия Вертинская сыграла возлюбленную Овода в 3-серийной советской экранизации. В романе главная героиня была симпатичной женщиной с черными волосами, бледным лицом и «некрасивым носом».

«Отверженные» — Фантина

Словоохотливый Виктор Гюго обычно не скупится на описания, но Фантину он изобразил довольно скупо: «Это была хорошенькая блондинка с чудесными зубами. Приданое ее состояло из золота и жемчуга: золото — на головке, жемчуг — во рту». Однако даже этих двух предложений достаточно, чтобы понять — создатели мюзикла 2012 года невнимательно читали роман, иначе они бы нашли для Энн Хэтэуэй подходящий парик.

«Леди Макбет Мценского уезда» — Катерина Измайлова

Советский фильм снят по одноименной повести Николая Лескова. Главную роль исполнила 33-летняя Наталья Андрейченко. В повести портрет Измайловой подробно представлен в самом начале первой главы. Автор отмечает, что 24-летняя «Катерина Львовна не родилась красавицей, но была по наружности женщина очень приятная». Героиня была стройной, с тоненьким носом, живыми черными глазами и досиня черными волосами.

«Идиот» — Настасья Филипповна

«Идиот» — еще один пример, когда на роль подобрали актрису, не подходящую по возрасту. Лидии Вележевой было 37, когда она сыграла роковую 25-летнюю Настасью Барашкову в сериале 2003 года. Федор Достоевский описывает ее как женщину необыкновенной красоты с темно-русыми волосами, темными, глубокими глазами и худым лицом.

«Дневники вампира» — Елена Гилберт

В книгах главная героиня — популярная, эгоистичная блондинка с лазурно-голубыми глазами. По описанию она больше похожа на сериальную версию Кэролайн Форбс, однако создатели решили полностью изменить внешность и характер Елены, поэтому роль исполнила кареглазая шатенка Нина Добрев.

«Сердца трех» — Леонсия Солано

Джек Лондон не скупился на описания своей героини. Вот какой ее видит Фрэнсис Морган: «А он между тем любовался золотистым загаром на ее нежной смуглой коже — поцелуем жаркого солнца тропиков. <...> Словно во сне, молодой человек глядел в ее бархатные карие глаза, которые испуганно-вопросительно смотрели на него». Серо-зеленые глаза и белая кожа Алены Хмельницкой не совсем соотносятся с этим портретом.

«Хроники Нарнии: Принц Каспиан» — Каспиан Десятый

Создатели «Хроник Нарнии» решили внести большие корректировки в образ этого героя. В романе Каспиан был светлокожим и златовласым мальчиком 13 лет. В кино же зрители увидели смуглого 27-летнего Бена Барнса с каштановыми кудрями.

«Мой ласковый и нежный зверь» — Ольга Скворцова

Оленька — героиня повести Чехова «Драма на охоте». Антон Павлович отмечает, что она была прелестной девушкой со светлыми голубыми глазами и роскошными льняными волосами. В советской экранизации роль Ольги Скворцовой исполнила Галина Беляева, чьи темно-синие глаза и каштановые волосы немного выбиваются из описанного образа.







«Темная Башня» — Роланд Дискейн

Роланд — главный герой цикла «Темная Башня». Он описывается как худой черноволосый стрелок с пронзительными синими глазами европеоидной расы. В послесловии к последнему роману Стивен Кинг написал, что его герой похож на Клинта Иствуда. Однако в фильме 2017 года Роланда сыграл актер Идрис Эльба.

«Барышня-крестьянка» — Лиза

В небольшой повести Пушкин не дает детального портрета своей героини, однако указывает читателю на некоторые ее черты: «Ей было семнадцать лет. Черные глаза оживляли ее смуглое и очень приятное лицо». И хотя прелестная 23-летняя Елена Корикова не совпадает с описанием у Пушкина, она отлично справилась с ролью юной помещицы.