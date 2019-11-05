13 фраз киногероев, которые успели стать дичайшими клише
Каждый год только голливудские киностудии выпускают по нескольку сотен фильмов. Неудивительно, что они буквально пестрят штампами и клише, ведь не повторяться становится все сложнее. Одинаковые наборы сюжетных поворотов, типичные для своего жанра персонажи, операторские приемы — все это уже набило оскомину зрителям. Даже в целом уместные режиссерские ходы перестают казаться удачными, когда кочуют из фильма в фильм.
Мы в AdMe.ru решили вспомнить фразы, которые, готовы поспорить, вам приходилось слышать в кино уже сотни раз.
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А какие еще фразы вам надоело слышать из уст персонажей фильмов?
Иллюстратор Leonid Khan специально для AdMe.ru