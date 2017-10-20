13 фото юных знаменитостей, которые познакомились еще до Голливуда
Любые мегазнаменитости и суперселебрити когда-то были обычными детьми и непослушными подростками. И, конечно же, у них были друзья.
AdMe.ru нашел фотографии некогда друживших юных звезд, которые тогда, может, и мечтали, но никак не подозревали о своей славе в будущем.
Джессика Бил и Скарлетт Йоханссон, 1998
Героини двух самых успешных ситкомов в истории: Маим Бялик и Дженнифер Энистон, 1989
Девушки вместе играли в сериале «Моллой».
«Я покупала траву у Снуп Дога. Он был высоким, худым и на класс старше», — вспоминает Камерон Диас
Снуп Дог и Камерон Диас учились в одной школе. Диас была младше на один год.
Элайджа Вуд и Маколей Калкин, 1993
Ребята сдружились на съемках фильма «Добрый сынок».
Вновь Элайджа, но уже со своей маленькой коллегой Скарлетт, 1994
Вуд и Йоханссон снимались в комедии «Норт» с Брюсом Уиллисом. Элайдже было 13, а Скарлетт — 10, и это ее первая роль.
Друзья с самого детства — Тоби Магуайр и Леонардо Ди Каприо
Еще с конца 80-х ребята постоянно пересекались на кастингах и в итоге сдружились.
Лучшие друзья — Джада Пинкетт-Смит и Тупак Шакур
Нынешняя жена Уилла Смита была одноклассницей и лучшей подругой самого известного рэпера в истории.
И снова Лео: с Ивианн Шван
Будущая героиня «Трудного ребенка» просто обедала с коллегой в перерыве между съемками телешоу, когда некто решил ее сфотографировать, а Лео, как всегда, испортил фотографию.
Еще одна неразлучная пара: Джастин Тимберлейк и Райан Гослинг
Эти два красавчика познакомились на съемках детского телешоу «Клуб Микки Мауса» и дружат вот уже более 20 лет.
Дубль два
Бритни Спирс, Кристина Агилера и все тот же «Клуб Микки Мауса», 1993
Юные Том Круз и Шон Пенн, 1981
Актеры играли курсантов военной академии в фильме «Отбой». Тому здесь 18, Шону — 20.
И напоследок: Ева Мендес берет автограф у своего кумира Алиссы Милано, 1989
Фото на превью cinema.magic / instagram