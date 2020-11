13 фильмов, в которых имена персонажей скрывают тайный смысл. А мы и не заметили

Дэдпул

Джокер

Форсаж

Kingsman: Секретная служба

Ральф

Тупой и еще тупее

Назад в будущее

Матрица

В «Матрице» достаточно много отсылок, содержащихся в именах героев. Имя капитана корабля «Навуходоносор» Морфеуса напоминает нам о древнегреческом боге сновидений Морфее, а Луис Сайфер звучит как Люцифер. Имя главного героя Нео с древнегреческого переводится как «новый». А кроме того, это анаграмма английского слова one, что означает «первый» или «избранный» (в начале фильма есть момент, когда Нео как раз называют Иисусом-спасителем ).

Гарри Поттер и Орден Феникса

Эльф

Флинстоуны

Суперсемейка

Бонус: «Брат»

Фото на превью Harry Potter and the Goblet of Fire / Warner Bros. Pictures