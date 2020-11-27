13 фильмов, в которых имена персонажей скрывают тайный смысл. А мы и не заметили

Создавая сценарий кинофильма, авторы стараются подобрать герою такое имя, которое запомнится зрителям и будет подчеркивать его характер. Но порой имя персонажа скрывает в себе еще и тайную сюжетную отсылку.

AdMe.ru публикует разгадки имен некоторых персонажей популярных голливудских фильмов, которые обнаружили опытные кинолюбители. А в конце статьи вас ждет бонус — пасхалка в культовой российской ленте «Брат».

Дэдпул

В фантастическом боевике «Дэдпул» есть эпизод, где главный герой едет в такси, водителя которого зовут Допиндер. Имя выбрано неспроста: так звали лучшего друга актера Райана Рейнольдса из начальной школы, который трагически погиб от удара молнии.

Джокер

В новом «Джокере» 2019 года режиссера и сценариста Тодда Филлипса ведущий развлекательного ток-шоу Мюррей Франклин представляет гостя своей программы как Итана Чейза. Это имя является отсылкой к картине Филлипса «Впритык» — так звали персонажа американского актера и комика Зака ​​Галифианакиса.

Форсаж

Во франшизе «Форсаж» есть персонаж по имени Хан Лю, которого играет американский актер корейского происхождения Сон Кан. В одном из эпизодов член команды Доминика Торетто скрывается под псевдонимом Хан Сол-О (Han Seoul-On). Это отсылка к герою «Звездных войн» Хану Соло.

Kingsman: Секретная служба

В этом шпионском боевике некоторые агенты спецслужбы названы как персонажи британского эпоса о рыцарях Круглого стола. Так, например, главу Kingsman, которого сыграл Майкл Кейн, зовут Артур, а технического специалиста — Мерлин.

Ральф

В мультфильме «Ральф», который вышел на большие экраны в 2012 году, есть 2 второстепенных героя — полицейские пончики Дункан и Винчел. Их имена выбраны неслучайно. Парочка именуется в честь двух международных американских компаний, выпускающих пончики, — Dunkin’ Donuts и Winchell’s Donut House.

Тупой и еще тупее

В комедии «Тупой и еще тупее» персонаж Джима Керри Ллойд Кристмас пытается сделать все возможное, чтобы получить расположение богатой светской леди по имени Мэри Свонсон, которая не испытывает к парню никакой симпатии и к тому же уже замужем. Однако если бы Ллойд и Мэри поженились, то ее стали бы звать Мэри Кристмас, что в переводе с английского означает «Счастливого Рождества» (Merry Christmas). И это еще одна из причин, почему они не могут быть вместе.

Назад в будущее

Легендарная американская трилогия о путешествии во времени тоже содержит свои пасхалки. Марти зовет своего друга-ученого Док. Однако его полное имя — Эмметт Браун (Emmett Brown), которое звучит как Эмит. В английском языке это слово не имеет никакого значения, но если прочитать Emmitt задом наперед и убрать повторяющиеся буквы, то получится time, что переводится как «время».

Матрица

В «Матрице» достаточно много отсылок, содержащихся в именах героев. Имя капитана корабля «Навуходоносор» Морфеуса напоминает нам о древнегреческом боге сновидений Морфее, а Луис Сайфер звучит как Люцифер. Имя главного героя Нео с древнегреческого переводится как «новый». А кроме того, это анаграмма английского слова one, что означает «первый» или «избранный» (в начале фильма есть момент, когда Нео как раз называют Иисусом-спасителем).

Гарри Поттер и Орден Феникса

Специальный корреспондент газеты «Ежедневный пророк» Рита Скитер впервые появляется в 4-й части поттерианы. Назойливая журналистка приезжает на Турнир Трех Волшебников, чтобы освещать все подробности этого мероприятия, правда, под своим особым углом зрения. Фамилию для этого персонажа Джоан Роулинг придумала говорящую. Skeeter на английском сленге обозначает «москит», что отлично передает вредный характер героини.

Эльф

В семейной комедии «Эльф» главный герой Бадди и его супруга Джови называют свою дочь Сьюзи. Скорее всего, ребенок получил это имя в честь биологической матери Бадди — Сьюзан Уэллс, которая умерла после того, как отдала Бадди на усыновление.

Флинстоуны

В экранизации популярного мультсериала у Фреда Флинстоуна есть секретарша, которую играет красотка Хэлли Берри. По сюжету героиню зовут Шерон Стоун, и здесь скрыты сразу 2 пасхалки. Во-первых, это игра слов. Stone с английского переводится как «камень». Так обыгрывается то, что действие фильма происходит в каменном веке. А во-вторых, это намек на то, что роль предназначалась самой Шэрон Стоун, но она отказалась от съемок.

Суперсемейка

Мультфильм «Суперсемейка» повествует о жизни супергероев, которые отошли от дел, но по стечению обстоятельств снова берутся за спасение мира. В кадре вся семья часто появляется в одинаковых красно-черных костюмах. Однако первоначально одежда главы семейства Боба была синей, а его жены — серой с красными элементами. Именно поэтому их дочь зовут Вайолет (англ. violet — «фиолетовый»), так как смесь синего и красного дает фиолетовый цвет.

Бонус: «Брат»

Боевик 1997 года Алексея Балабанова тоже таит в себе скрытый смысл. Полное имя главного героя — Даниил, что с древнееврейского переводится как «Бог мой судья». В фильме есть момент, когда персонаж Гофман говорит Даниле: «Бог тебе судья!» И здесь непонятно: то ли режиссер хотел обыграть этимологию имени, то ли решил подчеркнуть, что за все содеянное Даниле придется отвечать перед Всевышним.