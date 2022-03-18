13 фильмов с ярким звездным составом, которые совершенно точно нельзя пропустить в этом году

На радость всем киноманам 2022 год оказался крайне богат на многообещающие киноновинки с крепкими актерскими составами. Да и жанровое разнообразие не может не порадовать: тут вам и фантастические комедии, и душещипательные драмы, ну и, конечно же, не обошлось без захватывающих триллеров и леденящих кровь ужастиков — просто глаза разбегаются.

Мы в AdMe.ru решили собрать все это богатство в единый список, чтобы вы всегда могли найти себе картину на вечер в течение года.

Глубокие воды

Фильм основан на одноименном романе Патриции Хайсмит. В главных ролях — Бен Аффлек и Ана де Армас. Вик и Мелинда выглядят абсолютно счастливыми, в их жизни есть все, о чем можно только мечтать: очаровательная дочка, роскошный дом, близкие друзья. Однако за внешним фасадом благополучия герои давно погрязли в подозрениях, лжи и порочных играх: Мелинда открыто изменяет своему мужу, а он упорно все прощает. Но ситуация окончательно накаляется, когда один из любовников женщины загадочным образом погибает.

Быстрее пули

Литературной основой данного комедийного триллера стал роман японского писателя Котаро Исаки под названием «Скоростной поезд». В качестве режиссера выступает Дэвид Литч, известный по фильмам «Джон Уик», «Дэдпул-2» и «Взрывная блондинка». В главных ролях — Брэд Питт, Аарон Тейлор-Джонсон, Сандра Буллок и другие. Герой Брэда Питта — наемник в отставке. Однажды куратор в последний раз просит его выполнить простое дело: нужно всего лишь заполучить один важный портфель из сверхскоростного экспресса, который следует из Токио в Мориоку. Прибыв на место, он обнаруживает на борту поезда довольно много конкурентов. Кто-то намеренно собрал их в одном месте, и теперь им нужно выяснить почему.

Воскрешение

Кажется, еще совсем недавно на экраны вышел драматический фильм ужасов «Дом на другой стороне» в Ребеккой Холл в главной роли. И вот мы снова видим ее на первом плане, только теперь уже в паре с Тимом Ротом (звезда сериала «Обмани меня»). Жизнь Маргарет сложилась вполне благополучно. Она работает в крупной фармацевтической компании, живет в прекрасных условиях, является любящей и заботливой матерью и вызывает симпатию у всех своих знакомых. Но чужая душа — потемки, и нередко случается, что даже у самых положительных людей есть пугающие тайны. Вот и жизнь Маргарет дает трещину, когда на горизонте появляется человек, от которого ей когда-то с трудом удалось унести ноги.

Жить

Данная картина снята по адаптированному сценарию японского фильма 1952 года под названием «Икиру». Главную роль исполнил Билл Найи, известный по фильмам «Гарри Поттер и Дары Смерти», «Голем», «Пираты Карибского моря» и так далее. Мистер Уильямс — некогда овдовевший госслужащий, ведущий крайне рутинную и скучную жизнь. Каждое утро он неизменно садится на поезд, ведущий в Лондон, и разбирает нескончаемую вереницу бумаг. Младшие сотрудники сторонятся его, считая чрезмерно строгим и очерствевшим, он же, в свою очередь, с иронией смотрит на их жизнерадостность. Однако совсем скоро ему предстоит пробудиться, ведь надоедливые боли в животе оказались чем-то более серьезным, чем он полагал.

Нет

«Нет» — научно-фантастический фильм ужасов от режиссера, сценариста и продюсера Джордана Пила, автора небезызвестных фильмов «Прочь» и «Мы». В главных ролях — Дэниел Калуя (сыгравший ведущую роль в фильме «Прочь»), Кеке Палмер и Стивен Ён (наиболее известный ролью Гленна Ри в «Ходячих мертвецах»). Что касается сюжета, Джордан Пил довольно скрытен и не склонен разглашать детали своих проектов слишком рано, поэтому официальной информации о сценарии нет. Однако по трейлеру можно предположить, что фильм повествует о столкновении жителей удаленного поселения с неким жутким и леденящим душу явлением. Кроме того, исходя из некоторых заявлений режиссера, ему нравится работать в жанре социальных триллеров, а значит, и здесь нас наверняка ждет рассуждение на животрепещущую тему через призму ужасов.

Элвис

Данный музыкальный биографический фильм о легенде рок-н-ролла Элвисе Пресли должен был выйти еще осенью 2021 года, однако впоследствии релиз был перенесен. В главных ролях — Остин Батлер, Том Хэнкс и Оливия Деджонг. Сюжет картины повествует о жизни и карьере Элвиса через призму его непростых отношений со своим загадочным менеджером Томом Паркером. История на экране охватывает целых 20 лет жизни — начиная с процесса восхождения певца к славе и вплоть до его беспрецедентного успеха. Одно из центральных мест в путешествии (и повествовании) также занимает одна из самых значимых людей в жизни Элвиса — его единственная жена Присцилла Пресли.

Серый человек

Сценарий фильма написан по мотивам одноименного романа Марка Грини. В главных ролях — Райан Гослинг, Крис Эванс и Ана де Армас. Сюжет триллера повествует о Курте Джентри — одном из самых опытных экс-оперативников ЦРУ. Однажды он случайно раскрывает темные секреты, которые серьезно компрометируют агентство. После этого он невольно оказывается втянут в мощное противостояние, ведь Ллойд Хансен, его бывший коллега-психопат, решает назначить награду за его поимку и запускает глобальную международную охоту с подключением самых профессиональных кадров.

Достать ножи — 2

В лучших традициях любых успешных фильмов о гениальных детективах, история о частном сыщике Бенуа Блане также получила продолжение. В главных ролях выступит все тот же Дэниел Крейг, а также Эдвард Нортон, Кейт Хадсон, Итан Хоук и другие. Детали сюжета пока не раскрываются, однако известно, что частично съемки нового фильма проходили в Греции и закончились уже в сентябре 2021 года. Также сценарист и режиссер Райан Джонсон пояснил, что «Достать ножи — 2» ни в коем случае не будет продолжать сюжетную линию первого фильма: Бенуа будет расследовать совершенно новую загадку в новых локациях.

Скорая

Новый драматический экшен-триллер от одного из самых кассовых режиссеров планеты Майкла Бэя является ремейком одноименной датской картины. В главных ролях выступают Джейк Джилленхол, Яхья Абдул-Матин II и Эйса Гонсалес. Сюжет фильма повествует о Уильяме Шарпе, которому необходимо срочно найти крупную сумму на операцию для своей жены. В отчаянии он решает обратиться к Дэнни — своему сводному брату, который промышляет подпольными операциями в городе. Вместе они отправляются на дело в банк, однако все идет не по плану, и в итоге они оказываются в бегах на машине скорой помощи с фельдшером и раненым офицером в качестве случайных попутчиков.

Ты не будешь в одиночестве

«Ты не будешь в одиночестве» — полнометражный дебют режиссера Горана Столевски. В ролях: Нуми Рапас, Анамария Маринка, Элис Энглерт и другие. Действия фильма разворачиваются в Македонии XIX века, в изолированной горной деревне, где люди говорят на полузабытом местном диалекте и верят в мифологические предания. Однажды молодая ведьма, которая провела все свои годы в диких лесах, проявляет живой интерес к людям. Поймав одну крестьянку, она принимает ее форму, чтобы посмотреть на мир ее глазами. В итоге этот опыт лишь еще больше разжигает ее любопытство, и она начинает перемещаться между телами людей и животных в поисках ответов на свои вопросы.

Потихоньку ча-ча

Этот трогательный комедийно-драматический фильм получил приз зрительских симпатий на кинофестивале Sundance. В главных ролях выступают Купер Рэфф и Дакота Джонсон. Сюжет картины повествует об очаровательном 22-летнем парне Эндрю, который совсем недавно окончил колледж и пока понятия не имеет, чем хочет заниматься в жизни. Находясь в процессе самоопределения, он решает устроиться в ресторан быстрого питания, но затем довольно быстро находит себя в роли ведущего на бар-мицвах. Именно там он по счастливой случайности знакомится с Домино и ее дочкой Лолой, страдающей легкой формой аутизма, и тогда смысл его жизни начинает проясняться.

Всё везде и сразу

Данная фантастическая экшен-комедия от братьев Руссо — продюсеров фильма «Мстители: Финал» — уже стала настоящим открытием фестиваля South by Southwest. В главных ролях снялись Мишель Йео и Джейми Ли Кертис. Сюжет фильма повествует о женщине по имени Эвелин, которая неожиданно для себя оказывается вовлеченной в безумное путешествие по другим вселенным. После того как к ней обратился с просьбой о помощи ее муж из параллельного мира, она узнала, что существуют еще тысячи других версий нашей реальности, где каждый человек проживает тысячи других вариантов своей жизни. Однако всей этой мультивселенной угрожает опасность, и теперь именно она должна спасти ситуацию, получив доступ к разнообразным навыкам других версий себя.

Внезапная удача

Режиссером данного фильма выступил Чарли Макдауэлл, наиболее известный по фильму «Тот, кого я люблю», а сценаристом — Эндрю Уокер, некогда получивший премию BAFTA за сценарий к культовому фильму «Семь». В главных ролях — Джейсон Сигел, Лили Коллинз и Джесси Племонс. Сюжет фильма повествует о мужчине, который вламывается в пустой загородный дом некоего миллиардера, чтобы вынести все ценности, которые сможет найти. Однако все идет наперекосяк, когда семейная пара так же внезапно наведывается в свой дом и обнаруживает незваного гостя буквально за минуту до его ухода. Заявляется, что триллер снят в стиле «мастера саспенса» Хичкока, и, судя по трейлеру, нас действительно ждет крайне атмосферный и напряженный триллер, способный удивить парочкой сюжетных твистов.