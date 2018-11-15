13 фильмов о любви, которые понравятся не только женщинам, но и мужчинам

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Целую вечность выбирать фильм, который пришелся бы по душе вам обоим, поссориться в процессе и так ничего и не посмотреть. Если такая ситуация вам не знакома, то мы вам завидуем. Но если непримиримая разница в киновкусах — это про вас, то вот список фильмов, который решит эту проблему на ближайшие несколько уик-эндов: в них, кроме любовной линии, есть и другие, не менее интересные повороты сюжета.

AdMe.ru собрал вместе мелодрамы с высоким рейтингом, которые впечатлят любого зрителя независимо от пола.

Он и она (2017)

Мужчина и женщина познакомились в баре: Виктор оказался начинающим писателем, а Сара — магистром классической литературы. Так началась история, которая, как сундук сокровищами, наполнена превратностями и тонкостями любви длиной в 45 лет. В этой паре, в их смехе, близости, ссорах, примирениях и жизненных перипетиях каждый из нас узнает собственные отношения. Фильм, исполненный не только любви, но и солнца Парижа, не отпускает до самого конца. А он будет неожиданным. Рейтинг IMDb — 7,3

Новизна (2017)

Чтобы познакомиться с кем-то для необременительных отношений, нужен лишь «мэтч» в «Тиндере», а выбор так велик, что никто и не думает останавливаться на одном партнере. Мартина и Гэби вполне устраивает такая жизнь, пока они не находят друг друга с помощью приложения для знакомств. Вскоре они влюбляются друг в друга и начинают жить вместе, но выдержат ли их отношения испытание бесконечным стремлением к новизне, флирту и острым ощущениям? Актуальная мелодрама о любви в эпоху гаджетов. Рейтинг IMDb — 6,4

Колесо чудес (2017)

1950-е годы, Кони-Айленд. Несостоявшаяся актриса Джинни и ее муж Хампти, алкоголик в завязке, обитают при парке аттракционов на набережной. Она работает официанткой в местной забегаловке, а он присматривает за колесом обозрения. С ними живет рыжий сын Джинни от первого брака, чье единственное увлечение — поджигать все подряд. Но Джинни едва обращает на него внимание: она поглощена романом с молодым пляжным спасателем Микки. Обычное течение жизни нарушает дочь Хампти — Каролина. Несколько лет назад она вышла замуж за гангстера и из-за этого поссорилась с отцом, но теперь ее жизнь в опасности, и она просит Хампти помочь ей. Микки, познакомившись с Каролиной, влюбляется в нее, и это приводит Джинни в отчаяние. Атмосферная ретромелодрама — очередная удача знаменитого Вуди Аллена. Рейтинг IMDb — 6,2

О теле и душе (2017)

Менее романтических обстоятельств для зарождения любви и придумать нельзя: Эндре — одинокий финансовый директор скотобойни, а нелюдимая Мария, которая работает там же, — инспектор по качеству мяса. Оба ведут замкнутый образ жизни и не общаются до тех пор, пока однажды не выясняется, что им снится один и тот же прекрасный сон про оленей. Эндре и Мария сближаются, не подозревая, что это может окончиться катастрофой. Фильм стал победителем 67-го Берлинского кинофестиваля. Рейтинг IMDb — 7,6

Погружение (2017)

Дэниелла, ученый-океанолог, и Джеймс, офицер разведки, знакомятся на побережье Франции и влюбляются друг в друга. Но расставание близко: ей предстоит глубоководная экспедиция, а ему — опасная спецоперация в Сомали. И теперь в плену у боевиков и в батискафе на дне океана у них остается лишь одно — их взаимное чувство, которое глубже, чем океан, и сильнее, чем смерть. Завораживающий фильм Вима Вендерса о всепобеждающей любви. Рейтинг IMDb — 5,3

Краденое свидание (2015)

Нэнси 34, она успешна в карьере, а вот о ее личной жизни так не скажешь. Однажды на вокзале Ватерлоо она знакомится с Джеком: он пришел на свидание вслепую и подошел к Нэнси, перепутав ее с другой девушкой. Нэнси, поддавшись соблазну, решает не переубеждать парня и сыграть чужую роль. Но как все закончится, когда обман раскроется? Легкая романтическая комедия для приятного вечера вдвоем. Рейтинг IMDb — 6,8

Вдали от обезумевшей толпы (2015)

Батшеба Эвердин получает в наследство ферму и учится управлять ею, проявляя твердый характер и недюжинные способности. А вот ее сердцу уготовано отдельное испытание: за девушкой одновременно ухаживают заводчик овец Габриэль Оук, сержант Фрэнк Трой и состоятельный холостяк Уильям Болдвуд. Кому она отдаст предпочтение? Красивая экранизация классического романа Томаса Харди доставит удовольствие всем, кому по душе атмосфера викторианской Англии. Рейтинг IMDb — 7,1

Китайская головоломка (2013)

Бывший донжуан Ксавье к 40 годам остепенился, женился на англичанке Венди — и теперь у них двое детей. Но однажды Венди сообщает, что бросает его и уезжает с детьми в Нью-Йорк. Чтобы быть ближе к семье, Ксавье тоже летит туда. В Америке его ждут невероятные приключения: суррогатное отцовство, фиктивный брак с китаянкой и встреча со старой любовью. Зажигательное романтическое кино, снятое так, как умеют только французы. Рейтинг IMDb — 7,0

Любовь в словах и картинках (2013)

Джек Маркус, в прошлом успешный писатель, преподает студентам английский и постепенно превращается в алкоголика. Он великолепно знает литературу, весь мир для него — это слова. Его новая коллега из Нью-Йорка, мисс Дель Санто, преподает живопись, и конечно для нее мир — это образы. Между двумя увлеченными преподавателями начинается война, в которую оказываются втянуты и их ученики. Кто же победит? Романтический фильм, поднимающий важные вопросы творческого кризиса и победы над внутренними демонами. Рейтинг IMDb — 6,6

Гранд Централ: Любовь на атомы (2013)

Гари долго перебивался случайными заработками и счастлив получить работу на атомной станции: теперь у него есть стабильная зарплата и новые друзья среди коллег. И хотя приятели объясняют ему, что на новой работе он каждый день подрывает свое здоровье очередной дозой облучения, он не намерен что-то менять. Однажды в баре Гари знакомится с Кароль, женой своего друга, и между ними вспыхивает роман. Запретная любовь, как радиация, разрушает жизнь Гари, и неизвестно, какая угроза таится в завтрашнем дне. Напряженная мелодрама о всепоглощающей страсти. Рейтинг IMDb — 6,2

Воображаемая любовь (2010)

Казалось, ничто не способно разлучить близких друзей Франсис и Мари, но однажды они знакомятся с Николя, юным красавчиком, только что приехавшим в город. Троица сближается, и на смену дружбе приходит соперничество за внимание нового приятеля. Навязчивые фантазии об обладании любимым заставляют каждого из них верить, что он вот-вот добьется взаимности, но впереди возникают все новые и новые препятствия. Невероятно красивая мелодрама Ксавье Долана, которая заставляет поразмыслить над природой любви под идеально подобранный саундтрек. Рейтинг IMDb — 7,2

Адам (2009)

Адам работает инженером и увлекается астрономией. После смерти родителей он чувствует себя одиноко в своей большой квартире на Манхэттене. У Адама синдром Аспергера — легкая форма аутизма, и ему сложно общаться с другими людьми. Однажды он случайно знакомится со своей новой соседкой Бет, которая работает учительницей и мечтает написать детскую книгу. Встреча меняет жизнь обоих, но сделать шаг навстречу бывает нелегко. Трогательный фильм о том, что космос — внутри каждого из нас. Рейтинг IMDb — 7,2

Откровенное признание (2004)

Анна пришла на прием к психоаналитику, но ошиблась дверью и попала в кабинет к финансовому консультанту Уильяму Фаберу. Он не сразу понял, почему незнакомка рассказывает ему о проблемах собственного брака, а поняв, не решился признаться в ошибке: женщина очаровала его. Позже тайна раскрывается, но их встречи не прекратятся, а только усилят взаимное притяжение таких разных, но одинаково одиноких людей. Достойное кино с интригующей завязкой без намека на «сахарные сопли», которые так не любят мужчины в мелодрамах. Рейтинг IMDb — 7,1