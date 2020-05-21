13 фильмов, от которых срочно хочется жить

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Бывают такие дни, когда кажется, что все летит к чертям. Но хорошее кино, как и любой другой вид искусства, способно творить чудеса. Правильно выбранная картина может помочь встряхнуться и расставить в голове все по местам. Например, в таких случаях можно обратить внимание на ленты, рассказывающие о жизненном пути неординарных духовных людей («Тропы», «Мирный воин», «Стюарт: прошлая жизнь»). Или отдать предпочтение кино, которое представляет собой добрую воодушевляющую историю («Вторая жизнь Уве» или «Великан»).

AdMe.ru позаботился о вашем вечере, чтобы вы не тратили вагон времени на поиск стоящих внимания картин.

1. Вторая жизнь Уве (2015)

Экранизация бестселлера шведского писателя Фредрика Бакмана рассказывает о старом ворчуне Уве, который только и делает, что изводит всех вокруг своими придирками. Брошенный окурок, не там припаркованная машина способны довести Уве до белого каления и грандиозного скандала даже с самыми дружелюбными соседями. Он ненавидит кошек и не жалует людей. У главного героя умерла любимая жена, и теперь, кажется, закоренелый мизантроп обречен на одинокую старость. Он даже пытается покончить с собой, но его планы нарушает шумное семейство, которое переезжает жить по соседству. Рейтинг IMDb — 7,7

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,9

2. Стажер (2015)

Комедийно-драматический фильм рассказывает о 70-летнем пенсионере Бене Уиттакере. Он вдовец, сын с семьей живет далеко, а сидеть без дела Бен просто не умеет. Поэтому он решает наняться стажером в офис интернет-магазина модной одежды. Его коллеги — сплошь молодые люди, которые совсем не знают, как себя вести с новым членом команды — человеком, который вынужден звонить внуку, чтобы узнать, что такое USB. Но в конечном счете жизненный опыт и мудрость оказываются к месту не только в молодежном коллективе, но и в бизнесе в целом. Шарма фильму добавляет актерский дуэт легендарного Роберта Де Ниро и обворожительной Энн Хэтэуэй. Рейтинг IMDb — 7,1

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,6

3. Пеле: Рождение легенды (2016)

Фильм о становлении легенды футбола Пеле переносит нас в Бразилию 40-х годов, где бойкий и напористый мальчишка Эдсон Арантис ду Насименту грезит футболом. Через что пришлось пройти признанному мастеру для достижения своей мечты? Картина рассказывает о том, что за каждой историей успеха кроется труд до седьмого пота, непоколебимый характер и твердая вера в то, что все обязательно получится. Рейтинг IMDb — 7,2

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,5

4. Саймон Бирч (1998)

Это история во всех смыслах о маленьком человеке. Врачи не давали Саймону и дня, но он выжил и опроверг все прогнозы медиков. Самый маленький житель в своем городе, он убежден, что рожден для великих дел. И подвиг действительно ожидает малыша, вот только совсем не с той стороны, где он подготовлен. Фильм дает понять, что самые несчастные люди — это те, которые не умеют ценить жизнь. Рейтинг IMDb — 6,9

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,7

5. Второй шанс (2015)

Когда-то песни Дэнни Коллинза обожал и пел весь мир. Но теперь музыкант давно уже ничего не пишет и просто почивает на лаврах, в то время как былая слава потихоньку превращается в дым. Однажды музыкант находит недоставленное письмо: оно адресовано ему и написано Джоном Ленноном. Это переворачивает всю его жизнь. Фильм основан на реальной истории фолк-певца Стива Тилстона, в картине снялись мировые звезды Аль Пачино, Дженнифер Гарнер, Кристофер Пламмер. Рейтинг IMDb — 7,0

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,1

6. Никто меня не любит (1994)

Немецкая картина рассказывает о девушке Фанни Финк, которая недовольна собственной жизнью. У нее неинтересная работа, живет она в запущенной кельнской многоэтажке, да и с личной жизнью не складывается — никто ее не любит. Фанни в панике: возраст стремительно приближается к 30, а выйти замуж после этой черты, она уверена, нереально. На этом жизненном этапе ее и застает Орфео — жулик и последователь вуду. Он предсказывает ей скорую встречу с мужчиной мечты. Рейтинг IMDb — 7,1

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,4

7. Мирный воин (2006)

Кино основано на реальных событиях по мотивам бестселлера Дэна Миллмэна. Это история о силе человеческого духа. Дэн — талантливый гимнаст колледжа, которому все дается легко. Парень мечтает когда-нибудь поехать на Олимпийские игры, а пока у него есть все: вечеринки, мотоциклы, друзья, девушки. Но все меняется после серьезной травмы. Теперь Дэну придется перестать тратить время на бессмысленные развлечения, а наконец понять, как устроен мир и какое место он в нем занимает. Рейтинг IMDb — 7,3

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,8

8. Великан (1998)

История о том, как встретились двое совершенно не похожих друг на друга человека. Макс — неуклюжий молчаливый гигант, а Кевин — сообразительный, маленький и неизлечимо больной. Оба — объекты насмешек и издевательств, они решили противостоять миру, объединившись в одно целое — могущественного великана. Рейтинг IMDb — 7,3

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,9

9. Всеми силами (2013)

Жюльен — обычный подросток: он любит увлекательные приключения и жаждет острых ощущений. Вот только всего этого очень сложно добиться, когда ты прикован к инвалидному креслу. Парень не падает духом и однажды вызывает отца принять вместе с ним участие в триатлоне «Железный человек Ниццы» — одном из самых сложных состязаний Франции. Рейтинг IMDb — 6,6

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,0

10. Тропы (2013)

Австралийский драматический фильм снят по одноименному роману писательницы Робин Дэвидсон и повествует о ее 9-месячном путешествии через австралийские пустыни. Главная героиня, роль которой исполняет Миа Васиковска, отправляется в путь в сопровождении лишь собаки и 4 верблюдов. Робин чувствует невыносимое одиночество в мире и пытается найти себя. Рейтинг IMDb — 7,2

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,0

11. Мисс Петтигрю живет одним днем (2008)

Действие картины происходит в Лондоне в 30-е годы. Своенравная мисс Гвинивер Петтигрю не задерживается надолго ни на одной должности гувернантки. Однажды девушка хитростью попадает на работу горничной к молодой актрисе. Та вводит Гвинивер в блестящий театральный мир. За один вечер мисс Петтигрю превращается из серой мышки в даму из высшего света и приступает к активным действиям в новом мире — в общем, живет одним днем! Рейтинг IMDb — 7,1

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,2

12. Стюарт: прошлая жизнь (2007)

Фильм-экранизация биографии Стюарта Шортера, зависимого от спиртного и запрещенных препаратов бездомного, который стоял за права людей, оказавшихся без крыши над головой. Блистательный дуэт британских актеров Бенедикта Камбербэтча и Тома Харди чертовски убедительно исполняет в этой картине роль двух друзей: самого Стюарта и писателя Александра Мастерса. Однажды Мастерс решает записать под диктовку жизнеописание своего нового приятеля. Рейтинг IMDb — 7,9

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,8

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