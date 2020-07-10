13 фильмов, которые тысячи зрителей со всего мира ждут затаив дыхание

Как вы выбираете фильм для просмотра? Открываете первый, описание которого вам понравилось? Ориентируетесь на рекламу? Или, может, заранее узнаете график премьер и становитесь зрителем самых свежих и ожидаемых лент? Мы периодически пользуемся всеми 3 способами. Но в последнее время список картин, которые мы ждем с нетерпением, стал довольно длинным.

AdMe.ru решил, что было бы неплохо опубликовать этот перечень, чтобы наши читатели тоже могли найти для себя кино, которое нельзя пропустить.

Энола Холмс

Дата выхода: сентябрь 2020 года Фильм, основанный на серии романов писательницы Нэнси Спрингер, расскажет о приключениях младшей сестры знаменитого сыщика Шерлока Холмса. 14-летняя Энола обладает острым умом и во многом не уступает своему более известному брату. Поэтому, обнаруживая пропажу своей матери, начинает собственное расследование и распутывает опасный заговор. Уже объявлено, что главную роль в киноленте сыграет звезда «Очень странных дел» Милли Бобби Браун, а в Шерлока перевоплотится Генри Кавилл.

Круиз по джунглям

Дата выхода: 30 июля 2021 года Смелая исследовательница Лили Хоутон одержима идеей найти волшебное дерево, которое, согласно древним преданиям, обладает магической способностью исцелять. Для этого она отправляется в верховья реки Амазонки в компании своего жеманного брата и беззаботного капитана корабля. Во время путешествия героям придется спасаться из ловушек, подстроенных конкурентами, избегать смертельно опасных животных и даже столкнуться со сверхъестественным. Фильм-приключение должен понравиться не только взрослым, но и детям.

Старая гвардия

Дата выхода: 10 июля 2020 года В центре сюжета группа бессмертных воинов, которые вот уже несколько веков сражаются за справедливость. Их предводитель — Энди, роль которой в фильме исполнит Шарлиз Терон. Воины, которые привыкли всегда побеждать, сталкиваются с неожиданными проблемами, когда узнают о существовании нового бессмертного.

Аммонит

Дата выхода: сентябрь 2020 года Действие фильма разворачивается в 1840 году. В центре сюжета палеонтолог-самоучка Мэри Аннинг. Дни ее славы и громких открытий остались позади. Теперь женщина просто ищет ископаемые, чтобы продать их богатым туристам. Все меняется, когда один из путешественников уговаривает Мэри позаботиться о его молодой жене, пережившей личную трагедию. Женщины, которые до этого жили словно в разных мирах, неожиданно сближаются и спасают друг друга от всепоглощающего одиночества.

Глория

Дата выхода: 25 сентября 2020 года Биографический фильм, главную роль в котором исполнит Джулианна Мур, расскажет о знаменитой активистке Глории Стайнем. Она известна как борец за права женщин и успешная писательница. Кинолента позволит нам отследить жизненный путь Глории с 20 до 40 лет и покажет, как она собрала вокруг себя армию единомышленниц и стала одной из икон феминизма.

Где моя челюсть, чувак?

Дата выхода: 18 сентября 2020 года Питер — обычный мальчишка, которому резко стало не хватать личного пространства с тех пор, как в его комнату переехал овдовевший дедушка. Парню не хочется мириться с таким соседством, и он решает отвоевать свою территорию. Подросток разрабатывает и воплощает в жизнь целую серию проделок, которые должны отпугнуть деда. Но пожилой родственник оказывается намного хитрее, чем Питер мог предположить. Главные роли в фильме исполнят Ума Турман, Роберт де Ниро и Оакс Фигли.

Довод

Дата выхода: 12 августа 2020 года Мужчина борется за спасение всего мира по своеобразным правилам международного шпионажа. Это могло бы быть очередное стандартное кино про специального агента, но все выходит за рамки реальности в тот момент, когда главный герой начинает пользоваться специальной техникой, которая помогает путешествовать во времени.

Секрет

Дата выхода: 30 июля 2020 года Молодая вдова с 3 детьми оказывается на улице после того, как ее дом разрушает шторм. Но в этот сложный период она знакомится с обаятельным незнакомцем, который быстро сближается с семьей и помогает им воспрянуть духом. А еще он открывает им секрет, который может изменить всю жизнь обездоленных родственников.

Аватар-2

Дата выхода: 17 декабря 2021 года Солдат Джейк Салли, принявший образ аватара, стал предводителем народа на’ви. Он должен защитить местных жителей от земных бизнесменов, мечтающих о наживе. Теперь у Джейка есть личный интерес, ведь рядом с ним его возлюбленная Найтири, которую он ни за что не даст в обиду. Поэтому, когда вооруженные земляне окажутся на Пандоре, их ждет достойный отпор.

Женись на мне

Дата выхода: 2020 год Нас ждет легкая романтическая история о поп-звезде, у которой срывается свадьба. Жених, который изменял главной героине, бросает ее за несколько минут до торжества. Певица решает не отменять праздник, а вместо этого выходит замуж за первого встречного. Сначала кажется, что у пары нет ничего общего, но со временем это впечатление улетучивается.

Бывшая с того света

Дата выхода: 25 декабря 2020 года Комедийный фильм расскажет нам о практикующем медиуме, который проводит спиритический сеанс, чтобы помочь своему клиенту снять писательский блок. Однако во время общения с потусторонним он понимает, что впустил в мир живых свою покойную жену. Все бы ничего, но экстрасенс уже 5 лет женат на другой женщине. Видимо, любовного треугольника не избежать.

Амулет

Дата выхода: 24 июля 2020 года Бывший военный с посттравматическим синдромом остается без крова. Добрые люди предлагают ему поселиться в запущенном старом доме, в котором живет молодая женщина и ее тяжело больная мать. Солдат помогает женщинам навести порядок в жилище и делает ремонт. Постепенно мужчина влюбляется в молодую хозяйку, но все чаще начинает чувствовать, что в доме происходит что-то зловещее, что невозможно понять.

Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан»

Дата выхода: 15 октября 2020 года Новый фильм Уэса Андерсона расскажет нам о жизни редакции вымышленного еженедельного журнала, офис которого располагается во Франции. Сам режиссер назвал картину «любовным письмом к журналистам». Главные роли в ленте исполнят Тильда Суинтон, Оуэн Уилсон, Тимоти Шаламе, Билл Мюррей и другие звезды кинематографа. Источником вдохновения при написании сценария для Андерсона служил журнал The New Yorker, страстным поклонником которого он является.