13 фильмов, которые тысячи зрителей со всего мира ждут затаив дыхание
Как вы выбираете фильм для просмотра? Открываете первый, описание которого вам понравилось? Ориентируетесь на рекламу? Или, может, заранее узнаете график премьер и становитесь зрителем самых свежих и ожидаемых лент? Мы периодически пользуемся всеми 3 способами. Но в последнее время список картин, которые мы ждем с нетерпением, стал довольно длинным.
AdMe.ru решил, что было бы неплохо опубликовать этот перечень, чтобы наши читатели тоже могли найти для себя кино, которое нельзя пропустить.
Энола Холмс
Фильм, основанный на серии романов писательницы Нэнси Спрингер, расскажет о приключениях младшей сестры знаменитого сыщика Шерлока Холмса. 14-летняя Энола обладает острым умом и во многом не уступает своему более известному брату. Поэтому, обнаруживая пропажу своей матери, начинает собственное расследование и распутывает опасный заговор. Уже объявлено, что главную роль в киноленте сыграет звезда «Очень странных дел» Милли Бобби Браун, а в Шерлока перевоплотится Генри Кавилл.
Круиз по джунглям
Смелая исследовательница Лили Хоутон одержима идеей найти волшебное дерево, которое, согласно древним преданиям, обладает магической способностью исцелять. Для этого она отправляется в верховья реки Амазонки в компании своего жеманного брата и беззаботного капитана корабля. Во время путешествия героям придется спасаться из ловушек, подстроенных конкурентами, избегать смертельно опасных животных и даже столкнуться со сверхъестественным. Фильм-приключение должен понравиться не только взрослым, но и детям.
Старая гвардия
В центре сюжета группа бессмертных воинов, которые вот уже несколько веков сражаются за справедливость. Их предводитель — Энди, роль которой в фильме исполнит Шарлиз Терон. Воины, которые привыкли всегда побеждать, сталкиваются с неожиданными проблемами, когда узнают о существовании нового бессмертного.
Аммонит
Действие фильма разворачивается в 1840 году. В центре сюжета палеонтолог-самоучка Мэри Аннинг. Дни ее славы и громких открытий остались позади. Теперь женщина просто ищет ископаемые, чтобы продать их богатым туристам. Все меняется, когда один из путешественников уговаривает Мэри позаботиться о его молодой жене, пережившей личную трагедию. Женщины, которые до этого жили словно в разных мирах, неожиданно сближаются и спасают друг друга от всепоглощающего одиночества.
Глория
Биографический фильм, главную роль в котором исполнит Джулианна Мур, расскажет о знаменитой активистке Глории Стайнем. Она известна как борец за права женщин и успешная писательница. Кинолента позволит нам отследить жизненный путь Глории с 20 до 40 лет и покажет, как она собрала вокруг себя армию единомышленниц и стала одной из икон феминизма.
Где моя челюсть, чувак?
Питер — обычный мальчишка, которому резко стало не хватать личного пространства с тех пор, как в его комнату переехал овдовевший дедушка. Парню не хочется мириться с таким соседством, и он решает отвоевать свою территорию. Подросток разрабатывает и воплощает в жизнь целую серию проделок, которые должны отпугнуть деда. Но пожилой родственник оказывается намного хитрее, чем Питер мог предположить. Главные роли в фильме исполнят Ума Турман, Роберт де Ниро и Оакс Фигли.
Довод
Мужчина борется за спасение всего мира по своеобразным правилам международного шпионажа. Это могло бы быть очередное стандартное кино про специального агента, но все выходит за рамки реальности в тот момент, когда главный герой начинает пользоваться специальной техникой, которая помогает путешествовать во времени.
Секрет
Молодая вдова с 3 детьми оказывается на улице после того, как ее дом разрушает шторм. Но в этот сложный период она знакомится с обаятельным незнакомцем, который быстро сближается с семьей и помогает им воспрянуть духом. А еще он открывает им секрет, который может изменить всю жизнь обездоленных родственников.
Аватар-2
Солдат Джейк Салли, принявший образ аватара, стал предводителем народа на’ви. Он должен защитить местных жителей от земных бизнесменов, мечтающих о наживе. Теперь у Джейка есть личный интерес, ведь рядом с ним его возлюбленная Найтири, которую он ни за что не даст в обиду. Поэтому, когда вооруженные земляне окажутся на Пандоре, их ждет достойный отпор.
Женись на мне
Нас ждет легкая романтическая история о поп-звезде, у которой срывается свадьба. Жених, который изменял главной героине, бросает ее за несколько минут до торжества. Певица решает не отменять праздник, а вместо этого выходит замуж за первого встречного. Сначала кажется, что у пары нет ничего общего, но со временем это впечатление улетучивается.
Бывшая с того света
Комедийный фильм расскажет нам о практикующем медиуме, который проводит спиритический сеанс, чтобы помочь своему клиенту снять писательский блок. Однако во время общения с потусторонним он понимает, что впустил в мир живых свою покойную жену. Все бы ничего, но экстрасенс уже 5 лет женат на другой женщине. Видимо, любовного треугольника не избежать.
Амулет
Бывший военный с посттравматическим синдромом остается без крова. Добрые люди предлагают ему поселиться в запущенном старом доме, в котором живет молодая женщина и ее тяжело больная мать. Солдат помогает женщинам навести порядок в жилище и делает ремонт. Постепенно мужчина влюбляется в молодую хозяйку, но все чаще начинает чувствовать, что в доме происходит что-то зловещее, что невозможно понять.
Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан»
Новый фильм Уэса Андерсона расскажет нам о жизни редакции вымышленного еженедельного журнала, офис которого располагается во Франции. Сам режиссер назвал картину «любовным письмом к журналистам». Главные роли в ленте исполнят Тильда Суинтон, Оуэн Уилсон, Тимоти Шаламе, Билл Мюррей и другие звезды кинематографа. Источником вдохновения при написании сценария для Андерсона служил журнал The New Yorker, страстным поклонником которого он является.
А какие фильмы вы ждете больше всего на свете? Поделитесь своими рекомендациями в комментариях.