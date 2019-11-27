13 фильмов, которые никто не понял, даже несмотря на подсказки режиссеров

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В недавнем интервью один из самых странных режиссеров — Дэвид Линч — сказал: «Книга или фильм — это вещь в себе». Суть этого философского термина в том, что, взаимодействуя с миром, в частности с миром кино, мы имеем дело не с ним конкретно, а лишь со своими представлениями.

Мы в AdMe.ru также имеем некоторые представления о кинематографе, однако считаем, что чужое мнение и последующее обсуждение фильмов приближает нас к их разгадке. Так что ловите свежую порцию объяснений концовок самых загадочных кинолент. А в качестве бонуса раскроем истинный смысл одного из самых интеллектуальных сериалов современности.

Побудь в моей шкуре (2013)

Джонатан Глейзер снял гнетущую историю о внеземном существе, которому больно, одиноко, и оно явно находится не на своем месте. Все фантастические события в фильме — метафора и способ поговорить о ценностях. Темы одиночества и приспособления к окружающему миру идут параллельно с темой отношений между мужчинами и женщинами. Образы одиноких людей, встречающихся героине Скарлетт Йоханссон, подчеркивают истинные мотивы и желания мужчин — даже не зная имени, они видят в ней одну функцию. Фильм — неспешный взгляд на человеческое существование. Осознав это, можно пересмотреть свои взгляды на жизнь, определить, что для нас действительно является важным.

Щегол (2019)

Фильм по одноименному бестселлеру Донны Тартт отлично передает суть первоисточника и главную мысль: «смысл всех красивых вещей в том, чтобы служить проводниками к высшей красоте». Жизнь Тео резко перевернулась и потеряла смысл; единственный луч света — картина Фабрисиуса «Щегол», которая случайно оказалась у мальчика. Именно она дает внутреннюю силу главному герою и постепенно наполняет его жизнью. Выбор картины абсолютно не случаен и с самого начала намекает на судьбу Тео, который продолжает жить, несмотря на все обстоятельства, словно щегол, прикованный к кормушке.

Бегущий по лезвию 2049 (2017)

Кинолента Дени Вильнёва переосмысливает оригинал, задавая новый тон всей истории. В первом «Бегущем по лезвию» репликанты философствовали и читали стихи, тогда как люди вели поверхностную жизнь — с этой стороны и рассматривалась граница между ними. В основе нового фильма лежит любовь и желание физической близости. Кей не может касаться своей любимой — голографической девушки Джои, отчего прибегает к весьма изощренному способу. Постоянные осадки также создают ощущение контакта — Джои выходит под дождь и не может почувствовать капли, в отличие от Кея, который снимает перчатку, чтобы поймать снежинку. Таким образом, важность прикосновения показана как присущая человеку. В финале, когда Кей уже знает, что является репликантом и его воспоминания ложные, он отходит от программы и спасает жизнь, что считается по-настоящему человеческим поступком.

В высокой траве (2019)

Экранизация Кинга получилась гораздо запутаннее оригинала. В высокой траве герои сталкиваются с временной петлей, различными реальностями и двойниками — так поле поглощает их. Единственный шанс — коснуться черного камня, который подскажет, как покинуть поле, но сделает так, что человек сам этого не захочет. Делает это Трэвис, у которого не остается другой возможности спасти свою беременную бывшую девушку и ее брата. С помощью полученного знания и системы телепортов он отправляет Тобина в прошлое, чтобы тот предупредил его близких об опасности. В итоге Тобин, Кэл и Бекки остаются в живых, а родителей Тобина, как и самого Трэвиса, поглотило поле. Интересно, что в начале фильма можно увидеть заброшенные автомобили возле церкви, что намекает на множество пропавших людей и опасность этого места.

Перелом (2019)

У Брэда Андерсона получилось снять интригующий фильм на давно заезженную тему с раздвоением личности. При этом режиссер, заигрывая со зрителем, то и дело добавлял сцены с отражением главного героя в зеркале, как бы намекая на финал. Впрочем, интрига держит до последнего, и лишь в заключительных кадрах мы видим тяжелую реальность: Рэй едет в машине с украденным пациентом, в это время в багажнике находятся его дочь и жена. Герой не смог пережить случившееся, придумал теорию заговора и поверил в нее.

Старикам тут не место (2007)

В притче от Коэнов иллюстрируется закономерное течение жизни. Три главных героя символизируют различные периоды времени и являются архетипом каждого отдельного поколения. Антон Чигур — символ будущего, максимально рационален, лишен эмоций; Льюэллин Мосс — настоящее, он самоуверен, тянется к переменам и все еще обладает моралью; Эд Белл — неторопливое прошлое, которое уже не в силах справиться с окружающими потрясениями и способно лишь ностальгировать. Конечно, победа остается за будущим, так как эволюция — необратимый процесс.

Нью-Йорк, Нью-Йорк (2008)

Фамилия главного героя ясно указывает на психическую болезнь — синдром Котара, при которой человек теряет чувство реальности и считает, что он уже мертв. Одним расстройством все не ограничилось — зачитывая список жильцов дома, Кейден Котар упоминает некоего Калграса, что является намеком на еще один одноименный синдром. Страдающие им испытывают трудности с идентификацией лиц, отчего развивается иллюзия, что все вокруг двойники. Так и Нью-Йорк здесь — лишь копия города, построенная в ангаре, равно как и все жители-актеры, населяющие его. На этом примере показывается условность границ между внешним и внутренним миром. По сути, каждый живет одновременно в этих мирах. Реальном — абсолютно равнодушном к нашим желаниям и причудам — и вымышленном, в спектре которого мы и видим реальность.

Мастер (2012)

Поучительная история от Пола Томаса Андерсона о влиянии прошлого. Автор показывает, что исправление ошибок и есть главная ошибка — мы думаем, будто когда-то могли поступить иначе, и виним себя за это. Однако стоит осознать, что поступить иначе мы не могли, так как в тот момент по-другому оценивали ситуацию и были, по сути, другим человеком. Так вышло и у Фредди, который с помощью «мастера» Ланкастера Додда начал жить настоящим и стал лучше. Иронично, что все труды испортило желание вернуться к девушке из прошлого. В фильме трижды показывается женщина из песка. В первый раз она символизирует потребность Фредди в любящем человеке. Во второй, когда ее размывает водой, — то, как процессинг избавляет от этой зависимости. И наконец, объятия в завершающих кадрах демонстрируют его возвращение к изначальным желаниям.

С широко закрытыми глазами (1999)

Несмотря на строгую последовательность, происходящее в фильме выглядит нереальным. Интерьер меняется в каждой новой сцене, каждое слово, заголовок и имя символично для героя, а все перемещения происходят в одном квартале, что видно по повторяющимся декорациям. Билл любит Эллис и верен ей, однако его преследуют тайные желания, которые он подавляет. Все выливается в странный сон, где герой свободен от обязательств перед женой из-за серьезной ссоры. При этом все окружающие девушки сами пытаются соблазнить Билла, и в каждой отражается разная женская натура: мать, распутница, дочь, муза. Слова Эллис в финале подчеркивают, что происходящее — это лишь сон: «Мы должны быть благодарны за то, что пережили все испытания. И неважно, реальными они были или только приснились».

Внутренняя империя (2006)

Фильм Дэвида Линча сложен для понимания из-за отсутствия переломного момента, отчего просмотр можно сравнить с непрекращающимся свободным падением. И неудивительно: картина была написана без четкого сценария и продуманного финала. Разрозненные сегменты и параллельные миры соединяются в одно целое — историю глубокого кризиса Сью, которая пытается покончить с собой после убийства мужа. Все происходящее в фильме — предсмертные видения, воспоминания и фантазии. Никки воплощает мечты Сью о хорошей карьере и известности, потерянная девушка — о счастливой жизни, муже и ребенке. Это можно понять по тому, что девушки из фантазий появляются, когда сюжет движется, а Сью фигурирует лишь в будничных сценах: выносит мусор, готовит яичницу.

Леди Бёрд (2017)

Фильм Греты Гервиг похож на возвращение в родительский дом после долгого отсутствия. Многие могут увидеть себя в 17-летней Кристине, в которой собраны все типичные подростковые черты: бунтарство, стремление выделиться, желание быть популярным и обеспеченным. Но за поверхностными желаниями кроется поиск взаимопонимания и любви. В картине заложена четкая мысль: взросление происходит постепенно, а разница между двумя мирами — взрослым и подростковым — не столь велика. Лишь ближе к финалу Кристина осознает, что в ее жизни уже было то ценное, что она искала, но упорно не замечала. Таким образом, за простой фабулой скрыта история взросления и показаны универсальные отношения матери и дочери в переходный период.

Призрачная нить (2017)

Рейнольдс Вудкок — гениальный кутюрье, самодостаточный и сильный мужчина, который с высоты своего таланта одаривает женщин роскошными платьями. Но под всей аристократичностью и холодом живет мальчик, нуждающийся в матери. Каждая женщина для героя была лишь временной музой из-за его неспособности построить длительные отношения. У Альмы же получилось заменить Рейнольдсу мать, в которой он так нуждался. Втайне подмешивая в чай ядовитые грибы, она превращала возлюбленного в беспомощного ребенка, которому были необходимы ласка и забота. Осознав психологическое преимущество своего болезненного состояния, Вудкок начинает добровольно принимать ядовитый чай, чтобы снова испытать чувство материнской любви и заботы. Таким образом, красивая картинка оказалась лишь фоном для того, чтобы рассказать о созависимых отношениях между мужчиной и женщиной.

Доктор Сон (2019)

Сюжет картины продолжает историю «Сияния», рассказывая о повзрослевшем Дэнни. Главный герой борется с призраками прошлого и всеми силами пытается заглушить свои способности, пока не встречает «сияющую» девочку Абру. «Сияние», которым обладает главный герой, является метафоричной формой таланта и показывает нам, что любой дар — тяжелая ноша. Злодеи в фильме — это те люди, которые пытаются нажиться на чужих достижениях, ничего не давая взамен. И Дэнни приходится пожертвовать собой, чтобы сжечь всех призраков прошлого, открыв для Абры светлое будущее.

Бонус: Мир Дикого Запада (2016 — ...)

Главная тема сериала — развитие. И основным отличием между человеком и хостом называют способность и желание перейти на новый уровень. Это напоминание человеку о его механистичности и призыв не топтаться на месте. Человек, который не развивается, ничем не отличается от робота: он машина, выполняющая команды. А хост, научившийся развиваться, становится полноценной личностью, как Долорес, переставшая быть «дамой в беде». Чтобы андроид стал свободным, ему нужно совершить ошибку — это выход из запрограммированного сценария. И главное, это касается не только роботов, что подчеркивает яркая цитата из сериала: «Эволюция создала всю разумную жизнь на этой планете с помощью одного инструмента — ошибки».

А у вас есть свои теории, касающиеся скрытого смысла фильмов? Расскажите о них.