13 фильмов-головоломок, развязку которых вы не сможете предугадать

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Наша подборка голливудского, европейского и даже азиатского кино приглянется всем, кто обожает крутые сюжетные повороты и сюрпризы в финале. Вместе с героями этих фильмов вы, к примеру, сможете отправиться в прошлое и попытаться вычислить серийного убийцу или переместиться на корабль «Судьба» и принять участие в опасной игре.

AdMe.ru уверяет: вы ни за что не догадаетесь, как закончатся предложенные нами фильмы, пока не досмотрите их. Итак, запасайтесь попкорном и выбирайте, в какую историю вы готовы окунуться.

Дитя робота (2019)

IMDb: 6,80

Страна: Австралия

В день, когда умерло все человечество, в подземном бункере ООН активировалась аварийная программа, и робот Мать начал выращивать из эмбриона ребенка. Первой «родилась» девочка. Она воспитывалась под неусыпным взором Матери и никогда не видела не только других людей, но даже поверхности земли. Весь мир ребенка перевернется, когда на пороге ее убежища появится женщина с просьбой о помощи.

Соната (2018)

IMDb: 6,40

Страна: Россия, Великобритания, Латвия, Франция

Роза — талантливая скрипачка, которая получает в наследство старое поместье. В неуютном доме среди вещей она обнаруживает незаконченную сонату — последнюю работу ее отца-композитора. Нотная тетрадь вся исписана загадочным символами, и из профессионального любопытства девушка берется их разгадать.

Клуб анонимных киллеров (2019)

IMDb: 6,20

Страна: Великобритания, США

Даже киллерам иногда нужна поддержка и дружеское участие, и специально для этого они создали секретный клуб. Там, в кругу единомышленников, наемники учатся подавлять свои жестокие порывы и бороться с внутренними демонами. В ночь, когда умер сенатор США, в клубе появился загадочный новичок. С этого момента начались размолвки: убийцы стали подозревать друг друга.

Потерянная ночь (2018)

IMDb: 6,60

Страна: Южная Корея

Во время дежурства полицейскому Ву поступил звонок: из морга пропало тело состоятельной женщины. Мало того что обстоятельства ее смерти вызывают подозрения, так еще и муж покойной явно что-то скрывает. Детективу, который намерен докопаться до правды, предстоит незабываемая ночь.

Джунгли (2017)

IMDb: 6,70

Страна: Австралия, Колумбия, Великобритания

Фильм описывает реальную историю о группе приятелей, которые отправились в джунгли Боливии в поисках экзотических ощущений. Оставшись без проводника, искатели приключений столкнулись с необузданной природой и темными сторонами человеческой души.

Невидимка (2017)

IMDb: 5,80

Страна: Великобритания, США

София молода, красива и абсолютно слепа. Днем она профессионально занимается музыкой, а вечера проводит дома. Однажды она становится свидетельницей преступления: при таинственных обстоятельствах погибает ее соседка сверху. И хотя София не могла ничего видеть, за нею начинается настоящая охота. По непонятным причинам этот фильм со стильной картинкой и безупречным музыкальным сопровождением не очень высоко оценен критиками. Но его стоит посмотреть как минимум ради великолепной игры Натали Дормер.

Автор (2017)

IMDb: 6,60

Страна: Испания, Мексика

Альваро мечтает создать великий роман, который его прославит. Материал для будущего шедевра он решает брать прямо из жизни и делает героями своих соседей. А чтобы не было скучно, он намеренно провоцирует между ними конфликты. Писатель так погружен в свои замыслы, что не видит главного: реальность неуправляема.

Планета зверей (2018)

IMDb: 6,50

Страна: Китай

Актера-неудачника Кайси подставляет его лучший друг, и вот теперь он должен кучу денег. Чтобы закрыть громадный долг, у него есть только 2 варианта: пахать на 4 работах в течение 30 лет или отправиться в плавание на корабле «Судьба» и принять участие в таинственной игре.

Смотри по сторонам (2016)

IMDb: 6,50

Страна: Австралия, США

Эшли — приходящая няня, которой пришлось присматривать за 12-летним Люком в канун Рождества. Волшебная предновогодняя атмосфера резко испортилась, когда мальчик стал странно себя вести, а в дом пробрался неизвестный.

Оскорбление (2017)

IMDb: 7,70

Страна: Франция, Кипр, Бельгия, Ливан, США

Драма разворачивается вокруг двух соседей, которых случайный инцидент превратил во врагов. Казалось бы, дело вполне можно было бы решить миром, но только не в этот раз. Масштабы ссоры стали расти с каждым днем, переходя все мыслимые границы.

Стальная страна (2018)

IMDb: 6,20

Страна: Великобритания

Покой сонного городка в Пенсильвании нарушен: неожиданно пропадает маленький мальчик, а позднее его тело находят в лесу. Полиция уверена, что это был несчастный случай: парнишка просто заблудился. И только водитель мусоровоза убежден, что произошло преступление. Он начинает собственное расследование, которым становится буквально одержим.

Стена (2017)

IMDb: 6,20

Страна: США

Изюминкой триллера от Дага Лаймана является нетипичный для этого жанра выбор места действия и персонажей: сюжет будет разворачиваться на поле боя, а главными героями станут американский стрелок и иракский снайпер. Слоган фильма «Это не война. Это игра» как нельзя лучше подходит к его концовке.

Лето 84 (2017)

IMDb: 6,70

Страна: Канада, США

В городке Кейп-Мей завелся серийный убийца, жертвами которого становятся мальчики от 12 до 16 лет. После исчезновения очередного ребенка 4 подростков начинают собственное расследование. И у них быстро появляется подозреваемый.

А вы уже успели посмотреть что-нибудь из этого списка? Делитесь впечатлениями.