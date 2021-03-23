13 фильмов, где режиссеры схитрили и зрителям самим пришлось распутывать концовку

Человек так уж устроен, что любит разгадывать загадки. Ну а режиссеры частенько играют со зрителем, зашифровывая подсказки. Поэтому не все концовки фильмов и сериалов понятны сразу. Если пересмотреть «Джокера», то кто скажет, над чем именно он смеялся в финале? Или, бывает, прикипишь всей душою к персонажу и думаешь, а встретятся ли еще малыш Йода и Дин Джарин? Найдет ли Ванда своих детей? И вот ты уже сидишь в интернете в поисках ответов.

Мы в AdMe.ru вооружились терпением и литрами кофе и раздобыли кое-какую информацию. Не то чтобы мы узнали ответы на все вопросы. Временами остается полагаться только на фанатские теории да расшифровывать загадочные фразы режиссеров, которые на самом деле запутывают еще больше. Ну а раз уж это игра для ума, давайте вместе получим от нее удовольствие.

Я — легенда (2007)

Доктор Невилл ищет противоядие от зомби-мутации. Он уже на грани отчаяния и не верит, что человечество спасется, даже когда встречает выживших — Анну и Итана. В дом Невилла вторгаются зомби, люди прячутся в лаборатории. Они обнаруживают, что противоядие Невилла наконец сработало. Когда зомби врезается в стекло, трещины образуют бабочку. Тату бабочки есть у Анны на шее. Невилл понимает, что это знак свыше, и вновь обретает веру. Мужчина отдает вакцину Анне, а сам жертвует собой, бросаясь вслед за зомби с гранатой в руке. Так вакцина попадает к людям, а Невилл становится легендой. Кстати, любопытно, что бабочка в разных культурах символизирует трансформацию, обновление и перерождение. Но есть и альтернативная концовка, где Невилл осознает, что у зобми тоже есть чувства. Он выпускает девушку-зомби (с тату бабочки на шее), пойманную для эксперимента. Вожак зомби мирно уходит. Мутанты — это новая разновидность живых существ, а Невилл для них легенда в негативном ключе: он тот, кто похищал их близких.

Очень странные дела — 3 (2019)

3-й сезон заканчивается на трагической ноте: шериф Хоппер жертвует собой, чтобы закрыть врата, ведущие к Изнанке. Немного утешает то, что мужчина оставил ободряющее письмо для Одиннадцать. Но фанаты спрашивают: неужели мы больше не увидим Хоппера на экране? Создатели сериала сразу дали очень жирный намек на то, что на самом деле шериф жив, в сцене после титров. Нам показывают некую базу на Камчатке. Охранник вытаскивает заключенного из камеры, чтобы отдать демогоргону. Но чуть ранее охранник остановился перед дверью другой камеры, а второй военный говорит ему: «Нет, не американца». Когда вышел тизер 4-го сезона, все подтвердилось: Хоппер жив, он заключенный в лагере. Сам Дэвид Харбор обещает неожиданные твисты в характерах персонажей. А актер, который играет Майка, тоже интригует фанатов и подливает масла в огонь.

«С каждым сезоном сериал становится все жестче. Раньше я думал, что 3-й сезон — это самый мрачный из тех, что когда-либо будет. Но 4-й сезон... Это действительно самый мрачный сезон из всех». Finn Wolfhard

Мандалорец (2019)

Казалось бы, 2-й сезон завершает сюжетную арку Дина Джарина. Он выполнил свою миссию: нашел «народ» Грогу, а джедай Люк Скайуокер сможет защитить малыша от интриг Империи. Дин доказал, что его привязанность к Грогу сильнее мандалорского кодекса: мужчина снял шлем в присутствии многих людей, чтобы попрощаться. Сюжет для Дина закончен или нет? Его корабль разрушен, а его «сын» теперь тусуется с «омоложенной» версией Марка Хэмилла. У Дина почти ничего не осталось, кроме доспехов и копья. Ему нужно будет бороться за жизнь под солнцем. И нельзя забывать, что он — хозяин Темного меча. Персонаж, который был оторван от Мандалора, может сплотить свой народ. Или нет. Станет ли Бо-Катан теперь его врагом? В общем, Дину есть чем заняться. Но главный вопрос в другом: встретятся ли вновь Дин и Грогу, который похитил сердечки многих фанатов? Учитывая, насколько малыш Йода популярен у зрителей, можно уверенно сказать, что персонаж вернется на экраны. Тем более Дин дал клятву, что он и Грогу еще увидятся. Фанаты ожидают встретить Грогу в других спин-оффах, и есть теория, что нам покажут его темную сторону Силы.

ВандаВижен (2021)

«ВандаВижен» — это мини-сериал, и его создатели не планировали, во всяком случае изначально, снимать 2-й сезон. Однако в конце остается много непонятного. Нам объяснили, что Ванда силой своего отчаяния и тоски по любимому создала особую реальность вокруг города Вествью — и в этой иллюзии появился Вижен, а позже и их дети Томми и Билли. В финале Алая Ведьма освобождает жителей, разрушив иллюзию, но при этом исчезли ее дети и муж. В сцене после титров мы видим, что Ванда живет где-то в хижине в горах — возможно, это Заковия. Она находится на крыльце, а в то же время ее ментальный двойник (или кто бы это ни был) сидит в медитативной позе в алой сфере с рунами и изучает магическую книгу «Даркхолд». Ванда слышит голоса своих детей: «Мама, помоги!» Что это значит? Ранее ведьма Агата сказала Ванде, что той не хватает знаний, поэтому ее заклинание вышло несовершенным. Книгу Ванда, очевидно, забрала у Агаты. Логично предположить, что Ванда собирается попробовать вернуть и Вижена (они сказали друг другу «До свидания»), и детей. Когда Ванда прощалась с близнецами, она поблагодарила мальчиков, что те выбрали ее своей мамой. Значит, у них есть что-то вроде души? И где сейчас дети? Похоже, ответ кроется в следующих проектах Marvel. Так, глава студии Кевин Файги сказал, что история Ванды будет продолжена в фильме «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия». Фанаты полагают, что, возможно, в этот фильм будет перенесена сюжетная линия, где Алая Ведьма ищет детей.

Веном (2018)

В «Веноме» инопланетный паразит-симбиот делит тело с главным героем — журналистом Эдди Броком. В финале они подружились, и теперь Веном вроде как на стороне хороших парней. В сцене после титров Эдди приходит в тюрьму, чтобы написать статью об опасном заключенном: в ФБР надеются, что хоть так удастся разговорить преступника. Заключенный произносит фразу: «Я отсюда выберусь, не сомневайся». Читатели комиксов, скорее всего, не были удивлены появлению этого персонажа в фильме. Перед нами суперзлодей Клетус Кэссиди, в графических романах он становится носителем симбиота Карнажа (потомка Венома) и является одним из самых известных врагов Человека-паука. Режиссер «Венома» Рубен Флейшер объяснил, что сцена была нужна, чтобы показать, в какую сторону будет развиваться франшиза в будущем. Ну и чтобы порадовать фанатов, конечно.

Маленькие женщины (2019)

«Маленькие женщины» — это киноадаптация романа Луизы Мэй Олкотт. Там 3 сюжетные линии. Первая о том, как Джо-писательница общается с издателем. Вторая показывает события из произведения Джо в настоящем времени. Третья — флешбэки. Главный вопрос: а вышла ли Джо Марч, которая пишет роман, замуж на самом деле? Нужно знать, что данную героиню Олкотт писала с себя, при этом сама автор никогда не вступала в брак и не имела детей. Это и есть подсказка. Режиссер ленты Грета Гервиг играет с нами. Зрителю кажется, что Джо выходит замуж, как в ее книге. Ведь издателя раздражала мысль, что героиня романа не замужем. А была ли свадьба? На самом деле Джо Марч в фильме остается незамужней, но она опубликовала произведение, в котором героиня (=ее прототип) вышла за профессора, чтобы книга стала бестселлером. А как же финальная сцена с семьей в новой школе Джо? А это кинематографическое воплощение концовки романа. Подсказка в том, что кадры из романа сняты все в тех же теплых тонах. В последнем же эпизоде Джо Марч наблюдает за публикацией своего творения — вот истинный конец истории.

Оно — 2 (2019)

«Оно-2» заканчивается победой клуба неудачников над Пеннивайзом. Но учитывая, что в первом фильме дети тоже одолели чудовище, возникает вопрос: не вернется ли Пеннивайз снова через 27 лет? Кажется, что победа была окончательной: шрамы на ладонях друзей исчезли, они свободны от клятвы и могут уехать из Дерри, что некоторые из них и сделали. Вот только сам Стивенг Кинг, похоже, не верит, что древнее зло могло так просто исчезнуть. Книги, написанные им после «Оно», содержат отсылки к Пеннивайзу. В «Ловце снов» кто-то написал граффити «Пеннивайз жив» на памятном знаке клуба неудачников. А в «Томминокерах» персонаж, находящийся под влиянием инопланетян, на миг видит Пеннивайза в том самом городе Дерри.

Девушка, которая боялась дождя (2021)

Психологический триллер «Девушка, которая боялась дождя» называют восхитительной загадкой. У Рейн развилась шизофрения на фоне утраты матери. Девушка постоянно путает галлюцинации и реальность, однако ей кажется, что учительница похитила ребенка. Рейн никто не верит, кроме Калеба, который становится ее другом. Но вот в чем дело: девушка не уверена, что Калеб — это не плод ее воображения. На самом деле индикатором нормальности тут является Калеб, а учительница действительно похитила ребенка. Но зритель видит все происходящее от первого лица, поэтому постоянно сомневается в истине вместе с Рейн. В конце концов девушка доказывает свою правоту, и это дает ей исцеляющее чувство спокойствия.

Впусти меня. Сага (2010)

В фильме «Впусти меня» кажется, что концовка яснее некуда, но это только на первый взгляд. Оуэн — несчастный 12-летний мальчик: он объект травли в школе, а его маме нет до него дела. Оуэн случайно знакомится с новой соседкой по имени Эбби. Эбби учит мальчика защищаться, а Оуэн знакомит ее с азбукой Морзе. Мальчик начинает влюбляться в Эбби, и это, кажется, взаимно. Позже выясняется, что Эбби — вампир, а ее странный отец Томас на самом деле «человек-смотритель». Он заботится об Эбби, потому что она, к примеру, уязвима для солнечных лучей. Но Томас гибнет, а Эбби бежит из города и прощается с Оуэном: она не хочет втягивать его в свой опасный мир. Хулиганы снова нападают на Оуэна, но внезапно появляется Эбби и спасает его. Конец почти идеалистичен. Оуэн едет в поезде с большим чемоданом. Купе освещено теплыми лучами, хотя в основном фильм снят в мрачных тонах. Из чемодана раздается стук — слово «поцелуй», переданное с помощью азбуки Морзе, и Оуэн выстукивает то же самое в ответ. На первый взгляд кажется, что это хеппи-энд. Финал показывает, что Оуэн теперь не только друг Эбби, но и «смотритель». Что будет, когда он вырастет? Не постигнет ли его судьба Томаса? В этом фильме нам демонстрируют, что между добром и злом пролегает тонкая грань, как и во многих картинах о вампирах. Оскорбления в школе и пренебрежение дома заставили Оуэна сделать выбор в пользу зла, ведь вампир — враг рода человеческого. Но здесь Эбби — единственное существо, которое проявило к мальчику доброту.

Чудо-женщина (2020)

80-е годы, Диана работает в исследовательском институте. Там она встречает Минерву — неуверенную в себе ученую, которая мечтает иметь силу Дианы. В руки к обеим женщинам попадает Камень грез: артефакт вернул к жизни возлюбленного Дианы и дал Минерве могущество. Но Камень забрал силы Дианы, а у Минервы отнял человечность. Потом Камень выкрал бизнесмен Максвелл и почти развязал разрушительную войну. С помощью Лассо истины Диана уговорила всех отказаться от желаний. В финале мы видим, как на рынке загадочная женщина без особых усилий спасает ребенка. Когда благодарная мама спрашивает, как зовут спасительницу, та отвечает: «Астерия». Помните, Диана сражалась с Минервой в доспехе легендарной амазонки? Той, что пожертвовала собой, чтобы ее подруги смогли спастись. Возможно, это просто камео Линды Картер, которая играла Чудо-женщину в 70-х. Но некоторые увидели в этом задел на 3-й фильм, где Диана и Астерия встретятся и будут вместе сражаться. Кто враг? Версия есть: Диана ужасно испугалась, когда сказала о боге предательства — созидателе Камня грез. Но все это лишь фанатские теории.

Боевой континент (2021)

«Мир боевых духов полон опасностей, но и бесконечный восторг ждет тебя». Так начинается трейлер сериала «Боевой континент», снятого по одноименному роману, у которого есть и весьма популярная аниме-экранизация. Главный герой Тан Сань прошел долгий путь: от обычного паренька из глухой деревни до победителя соревнований в Зале боевых духов. Но финал сериала кажется оборванным. Зрителю не показали схватку с «финальным боссом», Тан Сань ранен, а его отец, которого парень искал почти 40 серий, снова уходит. И его возлюбленной Сяо Ву тоже придется покинуть Тан Саня, потому что за ней будут охотиться все представители мира боевых искусств. Неужели они расстаются навсегда? А что будет с друзьями этой пары из школы Ши Лань Кэ? Если обратиться к первоисточнику, Тан Сань и Сяо Ву — муж и жена. Фанаты, которые смотрели мультфильм, рассказывают, что все 7 учеников Ши Лань Кэ станут богами. Телесериал просто не вместил все события романа. Кстати, популярность шоу настолько велика, что в Китае и Малайзии его транслируют по ТВ повторно. Так что вероятность появления 2-го сезона очень высока.

Джокер (2019)

Даже если внимательно пересмотреть «Джокера» с Хоакином Фениксом, остается куча вопросов. Например: так они с Бэтменом братья? Что было на самом деле, а что — в голове у Артура Флека? И, наконец, над какой шуткой Джокер смеется в финале? Напомним, в конце фильма Артур находится в лечебнице, на нем наручники. Он засмеялся, и зритель видит юного Брюса Уэйна. Психиатр спрашивает: «Что смешного?» На это Джокер отвечает: «Я тут придумал шутку... Но вы ее не поймете...» И далее он идет по коридору уже без наручников, оставляя на полу красные следы. А правильных ответов, похоже, нет. Ниже мы приводим слова самого Хоакина Феникса на этот счет.

«Этот фильм требует определенного участия зрителей. Вам решать, как вы хотите это интерпретировать. Вам не столько представляют факты, сколько дают возможность решить самому, что это было». Joaquin Phoenix

«Смех в конце фильма — единственный случай, когда Джокер искренне смеется», — говорит режиссер Тодд Филлипс. Что это значит? Опять же решать вам. Одна из фанатских теорий гласит, что в тот момент Джокер догадался, что сам создал Бэтмена. Артур сбегает из больницы, чтобы продолжить противостояние с Уэйнами, которых считает символом презрения к простым людям.

Титаник (1997)

С момента выхода «Титаника» прошло более 20 лет, но печальная история Роуз и Джека все еще трогает людские сердца. Оказывается, фильму еще есть чем нас удивить. Финал «Титаника» мы поняли неправильно. Смех вызывали слова Роуз: «Я никогда не отпущу», потому что буквально сразу после этого она... отпускает Джека. Но на самом деле речь шла о другом. Помните, как они знакомятся? Роуз хотела спрыгнуть с корабля. Джек остановил ее. Она сначала испугалась и пригрозила: «Я отпущу» (говоря о поручне). И в финале фильма Роуз обещает, что не сдастся и выживет.

Сам Джеймс Кэмерон говорит, что именно такая судьба ждала Джека по сценарию. Это фильм о разлуке. И здесь дело вовсе не в том, что дверь недостаточно велика для двоих.

«Я считаю, глупо, что мы обсуждаем это 20 лет спустя. Но, я думаю, это показывает, что зрители действительно полюбили Джека». James Cameron