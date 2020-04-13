13 фильмов для думающих людей, которые можно посмотреть прямо сейчас

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К счастью, современный кинематограф не ограничивается одним лишь Голливудом. В последнее время все чаще встречаются достойные и небанальные картины от режиссеров из разных стран: от Южной Кореи до Аргентины. Кажется, что в нынешних реалиях зрителю больше интересен глубокий смысл увиденного, чем красивая картинка.

Мы в AdMe.ru часто думаем, что пересмотрели уже все достойные фильмы, но всякий раз выясняется, что это не так.

1. Между нами музыка, 2017

Сюжет. Юная Фэй больше всего на свете мечтает стать певицей. В этом ей может помочь влиятельный продюсер по имени Кук, с которым ее связывают не только рабочие отношения. Кажется, у Фэй все схвачено, но тут судьба сталкивает ее с начинающим музыкантом. Между ними тут же вспыхивает страсть, и в этот же момент у Кука появляется новая протеже. Очевидно, что этот любовный четырехугольник долго просуществовать не сможет. Почему стоит посмотреть. Во-первых, у картины блестящий звездный состав: Натали Портман, Майкл Фассбендер, Райан Гослинг, Руни Мара. Во-вторых, фильм снят таким образом, что зритель сразу же погружается в гущу событий и начинает сопереживать героям. Наконец, режиссер заставляет задуматься о том, что же важнее в жизни: деньги, карьера или любовь? Причем ответ оказывается совсем не однозначным.

2. Моя собака Идиот, 2019

Сюжет. Главный герой — писатель средних лет по имени Анри. 25 лет назад он опубликовал бестселлер, женился на идеальной женщине, а дальше все пошло как-то не так. Вдохновение пропало, дети выросли, жена бросила работу, и теперь им даже не о чем поговорить. Внезапно помощь приходит от огромной и нахальной бездомной собаки, благодаря которой у Анри появляется шанс снова начать радоваться жизни. Почему стоит посмотреть. Это добрая и красивая драма, которая будет понятна каждому, кто задумывается о смысле своей жизни. Конечно, это не совсем комедия, как указано в описании: после фильма остается скорее чувство светлой грусти, чем веселья, но в целом картина получилась довольно жизнеутверждающей.

3. Правда, 2019

Сюжет. Фабьен — французская кинозвезда, которая решила выпустить мемуары под названием «Правда». Вскоре к женщине приезжает взрослая дочь-сценаристка с ребенком и мужем — неудачливым актером. И тут выясняется, что, по мнению дочери, в книге нет ни слова правды, так что трогательная семейная встреча быстро перерастает в серьезный конфликт. Однако Фабьен некогда налаживать отношения: она готовится к важной роли, которая странным образом отзеркалит многие ее проблемы из прошлого. Почему стоит посмотреть. У картины отличный каст: Катрин Денев, Жюльет Бинош и Итан Хоук, который предстал в довольно неожиданном образе. К тому же лента поднимает вечную проблему отцов и детей, но с непривычной стороны. В какой-то момент мать справедливо говорит дочери о том, что на память не всегда можно положиться и, возможно, многие наши обвинения в адрес родителей не всегда справедливы.

4. Платформа, 2019

Сюжет. Несколько человек добровольно соглашаются принять участие в странном эксперименте. Главный герой Горен просыпается в огромной многоэтажной подземной тюрьме. Он оказывается в полупустой комнате с отверстием в полу и потолке. На стене написано, что это уровень 48. Сосед по комнате поясняет Горену, что никто не знает, сколько всего уровней в этой конструкции, известно лишь, что один раз в день через все этажи проходит общая платформа с едой. Правда, чем ниже живут заключенные, тем меньше шансов, что им что-то достанется. При этом раз в месяц все обитатели тюрьмы меняются местами в случайном порядке. Почему стоит посмотреть. Фильм в очередной раз пытается понять человеческую природу и вынуждает задуматься о том, что, возможно, твой пол — это чей-то потолок. Правда, все может измениться, поэтому людям стоит больше уважать друг друга и думать не только о себе.

5. Эма: Танец страсти, 2019

Сюжет. Эма — талантливая танцовщица, чей брак с хореографом Гастоном терпит не лучшие времена. После того как они отказались от приемного сына, их отношения дали трещину. Чтобы хоть как-то обрести душевное равновесие, Эма с головой погружается в мир реггетона — латиноамериканского уличного танца. Кажется, это единственный способ для девушки освободиться от боли и вновь обрести себя. Почему стоит посмотреть. Помимо того, что это очень эмоциональная картина, с яркой визуальной составляющей, это еще и очень жизненная история. Фильм помогает осмыслить, что каждый из нас стал бы делать в ситуации, когда нужно справиться с душевной болью, забыть все плохое и жить дальше.

6. Вивариум, 2019

Сюжет. Джемма и Том подыскивают себе новый дом. Они приходят в агентство недвижимости, где их встречает очень странный сотрудник. Мужчина привозит их в новый жилой квартал в пригороде, показывает дом № 9 и исчезает. Когда Джемма и Том пытаются уехать из этого места, они понимают, что попали в лабиринт с одинаковыми домами, выбраться из которого невозможно. Вскоре молодые люди находят коробку с младенцем внутри и запиской: «Вырастите ребенка — и получите свободу». Почему стоит посмотреть. Это сюрреалистичный фильм-метафора, который затягивает с первых минут. Дополнительный колорит вносит название ленты, ведь «виварий» — это помещение, предназначенное для содержания лабораторных животных. Картина заставляет на секунду представить, что, возможно, все мы лишь пешки в чьей-то игре.

7. Шедевр, 2018

Сюжет. В центре истории — давняя дружба двух совершенно разных мужчин. Артуро — беспринципный арт-дилер и утонченный владелец художественной галереи в Буэнос-Айресе. Ренцо — циничный и замкнутый художник, который когда-то был настоящей звездой, а теперь еле сводит концы с концами. Он презирает всю светскую тусовку и богатеньких клиентов, которые мечтают получить очередной шедевр в свою коллекцию. Чтобы вытащить Ренцо из нищеты, а самому неплохо заработать, Артуро придумывает совершенно безумный план. Почему стоит посмотреть. Это добрый и немного абсурдный фильм, который поднимает ряд важных вопросов. Например, что такое настоящее искусство, чем живет художник и может ли он творить на заказ. Картина оставляет приятное послевкусие, потому что у нее небанальный сюжет и неожиданная концовка.

8. Исчезновение Сидни Холла, 2017

Сюжет. Фильм начинается с того, что подросток по имени Сидни Холл читает свое эссе перед всем классом, но учителю оно не нравится, и он делает парню выговор. Тогда Сидни решает написать роман о себе и своем поколении. Книга становится невероятно популярной, а вот сам автор бесследно исчезает. Почему стоит посмотреть. Это правдивая картина о поиске себя. Она держит зрителей в напряжении за счет грамотной драматургии и качественных диалогов, в которых нет ни одной лишней фразы. Дополнительный колорит фильму добавляют молодые и искренние актеры: Эль Фэннинг и Логан Лерман.

9. Любить нельзя расстаться, 2018

Сюжет. Маркос и Ана — довольно типичная пара из Бyэнoс-Айрeса. Они прожили вместе 25 лет, и на первый взгляд может показаться, что в их отношениях все идеально. Однако, когда их единственный сын уезжает учиться в другую страну, супруги понимают, что из их отношений пропало то, что связывало их все эти годы. Чтобы разобраться в своих чувствах, Маркос и Ана решают пожить раздельно. Почему стоит посмотреть. Фильм заставляет задуматься о том, зачем мы соединяем свою жизнь с другим человеком и существует ли любовь после многих лет совместной жизни. Возможно, на ее место давно пришла привычка.

10. Человек на Луне, 2018

Сюжет. Фильм рассказывает историю жизни легендарного американского астронавта Нила Армстронга, который стал первым человеком, побывавшим на Луне. Весь мир знает его как отважного героя, но мало кому известно, что он такой же человек со своими проблемами, страхами и слабостями. Почему стоит посмотреть. Режиссер картины «оскароносный» автор «Ла-Ла Ленда» Дэмьен Шазелл в своем новом фильме сделал упор на драматической и жизненной составляющей Армстронга, чем на миссии и полете. Нам предоставлена отличная возможность узнать некоторые факты из его жизни и лучше понять, каким он был человеком. К тому же, как всегда у Шазелла, в фильме шикарное музыкальное сопровождение.

11. Почетный гражданин, 2016

Сюжет. Писатель из Аргентины Даниэль — лауреат Нобелевской премии, который давно покинул родную страну и живет в Европе. Он умен и талантлив, но при этом совершенный циник, который терпеть не может людей. Даниэль неизменно получает сотни приглашений выступить в разных странах, но всегда отвечает отказом. Однажды ему приходит письмо из родного городка в Аргентине с предложением приехать, ведь ему присвоили статус почетного гражданина. В порыве ностальгии писатель отправляется на малую родину, где его встречают как короля. Однако очень скоро главный герой пожалеет о своем визите. Почему стоит посмотреть. Картина попала в шорт-лист премии «Оскар» как лучший иностранный фильм. Это наполненный сатирой и сарказмом психологический триллер, который исследует природу человеческих амбиций, зависти и мести.

12. Джентльмены, 2020

Сюжет. Главный герой — ушлый американец Микки, выпускник Оксфорда, который еще в студенчестве придумал идеальную схему нелегального обогащения. Сейчас он успешный предприниматель, который хочет отойти от дел и выгодно продать свой «бизнес». Однако на пути у него встают сразу несколько опасных джентльменов, которые пока еще не знают, что с Микки лучше не шутить. Почему стоит посмотреть. Пожалуй, это самый сильный фильм от мэтра Гая Ричи с превосходным актерским составом. Фильмы такого уровня появляются раз в несколько лет, поскольку в них идеально практически все: от сценария до музыки. Сюжет закручен так лихо, что держит в напряжении до последнего кадра, а шутки в фильме возникают именно тогда, когда зрителю нужно немного расслабиться.

13. Королева сердец, 2019

Сюжет. С виду у Анны идеальная жизнь: она — преуспевающий юрист, хорошая мать и любимая жена. Однако, когда к ним в дом приезжает сын мужа от первого брака Густав, все внезапно рушится. Анна влюбляется в своего пасынка и не в силах бороться с искушением. Героиня ставит под угрозу свою семью и карьеру, и в какой-то момент ей придется принять очень непростое решение с необратимыми последствиями. Почему стоит посмотреть. Это довольно необычная скандинавская драма с неспешным повествованием, которая доказывает, что поговорка «седина в бороду, бес в ребро» характерна не только для мужчин. За мнимой простотой сюжета скрывается глубокий смысл: на что готов пойти человек, чтобы сохранить свою комфортную жизнь?