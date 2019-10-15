13 фильмов, чьи продюсеры всех обманули и показали совсем не то, что было в трейлере

20 3 61 19k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Захватывающий трейлер — это гарантия того, что картина соберет хорошую кассу. Поэтому неудивительно, что прокатчики готовы на все, чтобы заманить побольше людей на премьеру. Частая история, когда лента оказывается куда более скучной, чем обещал ролик, но особенно обидно, когда трейлер обманом заставляет зрителей идти на фильм совершенно другого жанра.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить, какие промоматериалы обещали нам совсем не то, что мы в итоге увидели.

1. Красный воробей, 2018

Если верить трейлеру «Красного воробья» с Дженнифер Лоуренс в главной роли, то это должен был быть шпионский фильм с неожиданным финалом. Увы, в итоге картина оказалась развесистой клюквой: мало того, что героине почему-то дали комическое имя — Доминика Егорова, так еще и лента пестрит нелепыми стереотипами о спецслужбах, причем не только российских, но и американских. Захватывающие сюжетные повороты из трейлера, который обещали увлекательный детективный триллер, обернулись то ли драмой, то ли боевиком с кровавыми сценами «под Тарантино». А местами над «Воробьем» просто хочется смеяться, правда он не был заявлен прокатчиками как комедия.

2. Трудности перевода, 2003

Увидев первый ролик фильма Софии Копполы «Трудности перевода», зрители ни на секунду не усомнились в том, что их ждет довольно легкая комедия с Биллом Мюрреем в главной роли. На экране был показан иностранец, который приехал в Японию и пытается разобраться в культуре этой загадочной страны, постоянно попадая в курьезные ситуации. На самом деле «Трудности перевода» — это глубокая экзистенциальная мелодрама о пожилом человеке, который сожалеет об упущенных возможностях. Кстати, картина была выдвинута на «Оскар» в 4 номинациях и даже завоевала заветную статуэтку за лучший сценарий.

3. Драйв, 2011

Ролик к фильму «Драйв» с Райаном Гослингом в главной роли обещал зрителям что-то вроде «Форсажа», только с гангстерской эстетикой. Так что зрители шли на криминальный боевик, а попали на неонуарный триллер про тихоню-каскадера, который должен выпутаться из сложной ситуации. Элементы боевика там, конечно, были, но в микроскопических дозах. Вышло очень обидно, потому что на самом деле «Драйв» — отличное кино с качественными актерскими работами, просто широкая аудитория ждала совсем другого. Одна зрительница даже подала в суд на киностудию, потому что трейлер ввел ее в заблуждение.

4. Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит, 2007

Когда Тим Бертон объявил, что будет снимать историю про мрачного парикмахера с Флит-стрит, большинство зрителей и критиков пришли в восторг. Все надеялись увидеть классическую бертоновскую постановку с роскошными костюмами, мрачным юмором и любимыми актерами в лице Джонни Деппа и Хелены Бонем Картер. В принципе режиссер оправдал эти надежды, за исключением одной маленькой, но важной детали: актеры пели на протяжении всего фильма. Прокатчики забыли упомянуть в трейлере, что «Суини Тодд» — это полноценный мюзикл. Так что те зрители, которые не очень любят музыкальный жанр, были весьма разочарованы, а картина провалилась в американском прокате.

5. Шеф Адам Джонс, 2015

С тех пор, как на экраны вышел мультфильм «Рататуй», так называемые кулинарные фильмы стали очень популярны. После просмотра трейлера к фильму «Шеф Адам Джонс» многие зрители были уверены, что их ждет приятная и легкая картина вроде «Вкуса жизни» или французского «Шефа». То есть все рассчитывали увидеть закулисье ресторанной жизни и полюбоваться на Брэдли Купера в роли шеф-повара. В итоге фильм оказался драмой про человека, который однажды потерял все из-за пристрастия к наркотикам, а теперь снова хочет вернуть былую славу. Кроме того, в трейлере и в афише мелькает Ума Турман, а в итоге сцена с ней занимает буквально несколько минут экранного времени.

6. Ночной рейс, 2005

Фильм «Ночной рейс» с Киллианом Мерфи дважды ввел всех в заблуждение своим трейлером. Сначала зрителям показалось, что их ждет романтическая история. Согласно сюжету, красивая девушка, которую зовут Лиза, знакомится в аэропорту с очаровательным попутчиком, который оказывается еще и ее соседом в самолете. Потом ролик меняет стилистику, и выясняется, что таинственный незнакомец совсем не тот, за кого он себя выдает, а фильм становится больше похож на хоррор с элементами мистики. Однако после просмотра «Ночного рейса» становится ясно, что перед нами просто качественно сделанный триллер.

7. Славные парни, 2016

Комедийный боевик от режиссера «Поцелуя навылет» с Расселом Кроу и Райаном Гослингом — отличная работа, но все-таки он довольно сильно отличается от лихой черной комедии, которую нам показали в трейлере. По сюжету брутальный телохранитель и субтильный частный детектив вынуждены работать в паре, чтобы найти пропавшую девушку, которая, как выяснилось, связана с индустрией «фильмов для взрослых». По факту лента получилась гораздо более размеренной и оказалась больше похожей на типичный современный боевик, просто со стилизацией под 70-е. К тому же создатели немного не определились, какие шутки должны быть в картине. С одной стороны, в ней есть действительно смешной черный юмор, с другой — череда довольно пошлых и не всегда уместных «гэгов».

8. Лоро, 2018

Авторская работа знаменитого режиссера Паоло Соррентино, который снял сериал «Молодой папа», сразу же привлекла внимание зрителей и критиков. Было заявлено, что фильм «Лоро» расскажет о жизни одного из самых неоднозначных и скандальных политиков современности — Сильвио Берлускони. На деле вместо ожидаемого байопика мы увидели артхаусную драму с элементами комедии. Нет, сам фильм получился очень красивым и атмосферным, но все-таки он не раскрыл биографию экс-премьер-министра Италии.

9. Багровый пик, 2015

Автор знаменитого «Лабиринта Фавна» Гильермо дель Торо снискал популярность у зрителей благодаря своему неповторимому умению нагнетать саспенс. Так что когда он анонсировал фильм ужасов «Багровый пик», аудтитория ждала классического хоррора про дом, который хранит жуткую тайну. Прокатчики так и анонсировали картину. Каково же было всеобщее удивление, когда выяснилось, что сам режиссер на самом деле снял готическую мелодраму. Конечно, фильм получился очень качественным, с красивой картинкой, эффектными костюмами и хорошими актерскими работами, но при этом совсем не страшным.

10. Залечь на дно в Брюгге, 2008

Есть такие фильмы, у которых сложно однозначно определить жанр. Например, картина «Залечь на дно в Брюгге» с Колином Фарреллом и Бренданом Глисоном — это и криминальная комедия, и триллер, и драма с диалогами о религии и смысле жизни. Так что прокатчикам пришлось выбирать, как презентовать зрителям эту картину про двух философствующих наемных убийц. Видимо, чтобы сильно не заморачиваться, рекламщики выбрали путь наименьшего сопротивления. Они сделали трейлер в стиле классических боевиков с пистолетами, стрельбой и злобным боссом.

11. Мост в Терабитию, 2007

Фэнтези «Мост в Терабитию» был снят по повести Кэтрин Патерсон, поэтому те, кто читали оригинал, целенаправленно шли на драму про подростков. А вот зрители, которые ориентировались исключительно на трейлер, были неприятно разочарованы. Они рассчитывали увидеть волшебную сказку для всей семьи, а попали на довольно серьезный фильм, в котором поднимаются важные проблемы вроде издевательств в школе и принятия смерти близкого друга. Самое неприятное то, что многие родители решили, что «Мост в Терабитию» — идеальное кино для маленьких детей, а это оказалось совсем не так.

12. Геракл, 2014

Знаменитые 12 подвигов Геракла знакомы многим еще с детства, поэтому, когда кинокомпания Paramount Pictures анонсировала выход фэнтези «Геракл», казалось, что картину ждет большой успех. Трейлер заманчиво обещал увлекательные приключения любимого героя, который борется с чудищами и врагами. Однако когда зрители пришли в кино, они поняли, что сюжет будет строиться вовсе не вокруг подвигов, про которые упомянули только в самом начале картины. На протяжении почти двух часов зрители наблюдали за тем, как Геракл потерял семью, а потом собрал вокруг себя шестерых воинов и нашел смысл жизни в кровавых битвах и обучении воинов. Нельзя сказать, что фильм получился плохим, просто аудитория ждала немного другого.

13. Хижина в лесу, 2012

В ситуации с «Хижиной в лесу» можно сказать, что фильм оказался намного круче и ярче трейлера. Из ролика было очевидно, что нам предлагают очередной проходной молодежный ужастик про убийцу-психопата, который последовательно убивает своих жертв. На самом деле режиссер специально немного запутал аудиторию. Он с самого начала задумывал «Хижину» как неординарный хоррор с элементами триллера, который как раз высмеивает всевозможные клише стандартных ужастиков и слэшеров. Так что зрители были приятно удивлены после сеанса и высоко оценили задумку режиссера.

Бонус: Девушка из Джерси

С трейлером прокатчики не обманули: зрителям честно показали комедийную мелодраму. Проблема этой картины состояла в том, что заявленная в трейлере и на афише Дженнифер Лопес появилась на экране на несколько минут: ее героиня умерла в самом начале истории.