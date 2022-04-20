13 фактов о советских фильмах, которые по сей день хранят в себе кучу секретов

Советские фильмы вселяют ощущение теплоты и уюта. Многие уже отлично знакомые нам картины хочется пересматривать снова и снова. Причем каждый раз зрителю может открываться новая деталь фильма, которую он не замечал ранее.

Мы в AdMe.ru решили снова углубиться в мир старых добрых фильмов и откопали для вас те секреты, которые либо спрятались за кадром, либо остались незамеченными.

12 стульев

Режиссер фильма Марк Захаров настаивал на том, чтобы в кадре обязательно присутствовал настоящий говорящий попугай. Дрессировщик, которого пригласили на площадку, уверял, что его попугай умеет разговаривать. Но все попытки это продемонстрировать заканчивались провалом. Птица упорно молчала. Тогда дрессировщик заявил, что попугай не в настроении говорить, но он может рассмеяться. Тут хозяин птицы начал громко хохотать, но и это не помогло. В итоге Захаров психанул и решил, что птицу озвучат потом, и начал съемки. Неожиданно после фразы «Камера, мотор!» попугай ожил и заливисто расхохотался.

Несколько дней из жизни И. И. Обломова

Фильм Никиты Михалкова пестрит обилием известных актеров. Помимо уже любимых в то время Олега Табакова, Андрея Попова или Елены Соловей в картине есть одна артистка, которую не так уж и легко узнать. Няню маленького Ильи Обломова сыграла не кто иная, как Людмила Гурченко. Именно ее мы видим засыпающей в распахнутом окне.

Место встречи изменить нельзя

Уже давно не секрет, что в фильме в сцене танца мелькнула юная Лариса Гузеева в роли официантки. Однако в этом же кадре мы можем разглядеть еще одного известного человека. В ресторане среди музыкантов на саксофоне играет актер и солист группы «Несчастный случай» Сергей Мазаев.

Человек с бульвара Капуцинов

Место действия комедии — Дикий Запад и выдуманный городок Санта-Каролина. Город этот воздвигали самостоятельно на побережье Черного моря, и многие декорации были сделаны из хрупкого материала. Все здания представляли собой только фасады. Кактусы в пустыне тоже были не настоящими, а нарисованными. Однажды задул такой сильный ветер, что только чудом не унес в море все эти конструкции. Съемочной группе в срочном порядке пришлось укреплять декорации.

Трое в лодке, не считая собаки

В фильме есть сцена погони за сомом. Рыба была сделана из поролона, и именно эту версию сома мы видим на крупных кадрах. Дублей было много, и спустя время сом уже совсем истрепался и был непригоден для дальнейших съемок. Поэтому для отдаленных кадров было решено заменить рыбу обычным бревном.

В этом же фильме внимательный любитель советского кино может заметить интересную деталь. Каминный экран и полосатые кресла те же самые, что и в сериале «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона».

Берегись автомобиля

Ольга Аросева, которая играла возлюбленную Деточкина, специально для съемок научилась водить троллейбус и даже получила настоящий диплом водителя. Когда Аросева разъезжала по улицам города, пассажиры троллейбуса и не подозревали, что за рулем актриса.

Приключения Электроника

В фильме снимался пес породы эрдельтерьер по кличке Чингиз, а в фильме — Рэсси. Собака отличалась особой способностью и обучаемостью, даже сам Караченцов восхищался ее актерским мастерством. Но в работе с псом был допущен один недочет. Он очень быстро обрастал, поэтому Рэсси появлялся в кадре то лохматым, то аккуратно стриженным.

Чародеи

Изначально на роль Иванушки утвердили Сергея Проханова. С ним даже успели отснять несколько кадров. Но в итоге режиссер добился участия в фильме Александра Абдулова, и с Прохановым пришлось расстаться. Однако в фильме все равно остались кадры, где Проханов, а не Абдулов в образе Иванушки стоит к нам спиной.

Тот самый Мюнхгаузен

Для съемок одного эпизода фильма требовался олень с «вишневым деревом» на голове. Привязать дерево хотели к рогам, но оказалось, что в тот период все олени местного зоопарка как раз сбросили свои рога и привязывать было просто не к чему. Тогда решили взять марала вместо оленя, но и с ним не обошлось без мороки. Чтобы животное прошлось по нужному маршруту, его приманивали лакомством. Да и вишневое дерево в итоге водрузили на голову не маралу, а балетмейстеру. Артиста и животное снимали отдельно, а потом кадры дерева и марала просто совместили.

«Д’Артаньян и три мушкетера» и «Собака на сене»

Камзол, который носит на себе Атос в фильме «Д’Артаньян и три мушкетера», можно заметить в фильме «Собака на сене». Там в нем расхаживает Николай Караченцов в роли маркиза Рикардо.

Табор уходит в небо

В фильме есть сцена, где Рада и Зобар падают в реку. По воспоминаниям актеров, им было настолько холодно, что зуб на зуб не попадал. Чтобы хоть как-то согреть бедняг, из соседней деревни привезли гусиный жир и обмазали им актеров. Затем появилась другая проблема — изо рта актрисы Светланы Тома шел пар, которого по сюжету не должно было быть. Решение проблемы нашли — актриса держала во рту лед во время съемок крупного плана.

Три плюс два

Наталья Кустинская славилась своей обворожительной красотой, и ей с охотой предали съемки режиссеры прошлых лет. Невозможно было не заметить роскошные светлые волосы актрисы, которые так и приковывали взгляд. На самом же деле в большинстве фильмов девушка появляется не собственными волосами, а в парике. Натуральный цвет волос Натальи — русый, но под влиянием моды в юности девушка стала активно краситься в блондинку. Она делала это так часто, что волосы постепенно стали редеть. Тогда и было принято решение носить парики.