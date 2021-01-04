13 эстетичных фильмов, над костюмами для которых трудились именитые модельеры

Хорошее кино — это всегда удовольствие: тут и великолепная игра актеров, и цвета, и классный саундтрек. Но, согласитесь, без подходящих нарядов впечатление будет неполным. Большинство режиссеров работают с талантливыми художниками по костюмам, а некоторые заходят еще дальше и приглашают именитых модельеров, чтобы уж наверняка сразить зрителей наповал.

AdMe.ru составил подборку фильмов, костюмы в которых особенно хороши, ведь к их созданию приложили руку не последние в мире моды люди.

«Повар, вор, его жена и ее любовник», Jean Paul Gaultier

Для Готье работа над этим фильмом стала первым опытом создания костюмов для кино. Богатые интерьеры в фильме сменяют друг друга, и вместе с ними меняются, подстраиваясь под окружающие декорации, и костюмы героев. Главная героиня Джорджина в исполнении Хелен Миррен носит корсет — предмет одежды, который уже успел стать фирменной подписью Готье, а сами костюмы в фильме отсылают нас то к викторианскому стилю, то к футуризму.

«Американский жиголо», Giorgio Armani

Этот фильм прославил в равной степени и Ричарда Гира, и Джорджио Армани, который создал образ красавчика-жиголо именно таким, каким мы его полюбили и запомнили. Тогда, в 1980-м, Армани только приступил к созданию своей коллекции Ready-to-Wear, на которую мы можем полюбоваться в той самой сцене, где герой Гира раскладывает костюмы на несколько дней вперед. Фирменный стиль Армани — это высокая посадка брюк, прямые линии и серо-бежевая палитра.

«Черный лебедь», Rodarte

Сестры-основательницы бренда, Кейт и Лора, вдохновлялись фильмами еще с детства, и во многих ранних коллекциях Rodarte просматривается влияние кинематографа. К примеру, Лору больше всего вдохновляют «Унесенные ветром», «Звездные войны» и «Восставший из ада». А работать над «Черным лебедем» их пригласила Натали Портман, их близкая подруга и по совместительству исполнительница главной роли в фильме. Именно она порекомендовала дизайнеров режиссеру, и сестры сразу почувствовали, что они на одной волне с Дарреном Аронофски, который славится своим перфекционизмом и дотошностью.

«Великий Гэтсби», Prada

Для экранизации романа дизайнер Миучча Прада создала 40 платьев, в которых постаралась передать дух эпохи ревущих 20-х. При создании костюмов она ориентировалась на фотографии женщин того времени и с гордостью признает, что не совершила ни одной ошибки в выборе ткани или фасона, даже несмотря на то, что «Гэтсби» — фильм не документальный, а художественный.

«007: Координаты „Скайфолл“», Tom Ford

Весь гардероб для агента 007 был создан Томом Фордом, который уже не первый раз работает с киносагой о Джеймсе Бонде. «Я одеваю Дэниела в течение некоторого времени и знаю, что он лучше всего выглядит, когда одет по-простому», — делится дизайнер. До этого Том Форд разрабатывал костюмы для Крейга в фильме «Квант милосердия». Актер, кстати, за время съемок испортил 40 таких костюмов, о чем весьма сожалел.

«Большой всплеск», Dior

Фильм с Тильдой Суинтон в главной роли — настоящая услада для глаз эстета, и не последнюю роль в этом сыграли костюмы, созданные Рафом Симонсом, когда он еще работал в Dior. Будь то летящая белая юбка или платье в лаконичную клетку, все образы как нельзя лучше подчеркивают нетипичную красоту актрисы. Кроме того, все наряды ее героини в этом фильме можно смело взять за основу летнего гардероба.

«Кожа, в которой я живу», Jean Paul Gaultier

Героиня Елены Анайи большую часть экранного времени носит костюм-боди телесного цвета. По задумке режиссера, он должен был отражать беззащитность и хрупкость женщины, и Готье прекрасно справился с этой задачей. По мере того как развиваются события фильма, меняется и одежда героини, чтобы продемонстрировать зрителю изменения в ее личности: она облачается в черное боди, которое тоже разработал Готье.

«Страх сцены», Dior

Когда Альфред Хичкок и Марлен Дитрих обсуждали контракт актрисы, та была непреклонна в одном: ее наряды должен создавать Кристиан Диор. «Нет Диора — нет Дитрих», — заявила она. В конце концов ей уступили. Правда, в своем контракте она оговорила то, что все костюмы после съемки оставит у себя. «Страх сцены» был первым в списке фильмов, над которыми работал Диор, и далеко не последним: в дальнейшем к нему добавится следующий фильм Дитрих, а также разработка платья, в котором актриса появилась на церемонии вручения «Оскара» в 1951 году.

«Светская жизнь», Chanel

Костюмы для главных героинь были сшиты по архивам модного дома Chanel: вот, к примеру, эти шелковые шорты на Кристен Стюарт — настоящий писк моды 30-х годов. Художник по костюмам Сьюзи Бесинджер говорит, что просто не могла работать над фильмом, не обращаясь к Chanel: ведь в XX веке именно его основательница была символом стиля и утонченной роскоши. Кроме того, для фильма дом Chanel разрешил использовать и украшения, вдохновленные теми, что создала сама Коко в 30-х годах.

«Барбарелла», Paco Rabanne

По современным меркам научно-фантастический фильм конца 60-х о красотке Барбарелле, спасающей Вселенную, может показаться наигранным и смешным, но костюмы, созданные Пако Рабаном, не только сделали Джейн Фонду самой привлекательной женщиной эпохи, но и вдохновили многих других дизайнеров, а кроме того, прославили и самого Пако. Практически все наряды Барбареллы представляли собой разнообразные боди в паре с ботфортами. Пако Рабан щедро украшал их пластиковым декором, мехом и металлическими корсетами. И хоть сам фильм коммерческого успеха не снискал, зато фирменный стиль цитировали в своих коллекциях в разное время и Карл Лагерфельд, и Александр Маккуин, а Жан-Поль Готье как-то даже признался, что на создание образов для «Пятого элемента» его вдохновила именно «Барбарелла».

«Одинокий мужчина», Tom Ford

Примечательно, что в этом фильме Том Форд выступил не только в качестве художника по костюмам, но и в роли режиссера. К тому же финансировал он кино тоже из собственного кармана. Все безупречно белые рубашки и костюмы для мужчин, а также черно-белое платье для героини Джулианны Мур отшивались на фабрике Тома Форда.

«В прошлом году в Мариенбаде», Chanel

В 1961 году Габриэль Шанель, которой на тот момент было уже 78 лет, создала для фильма Алена Рене костюмы, которые идеально отражают безупречный гламур тех времен — женственный и элегантный, но не вычурный. Режиссер хотел, чтобы образ главной героини был реальным — таким, как действительно выглядели тогда женщины, и стиль Шанель — короткая стрижка, жемчужные ожерелья и, конечно, платья — идеально сюда вписался.

«Сабрина», Givenchy

Утонченная Одри Хепберн сама выбирала наряды для своей героини Сабрины. Она пришла в ателье Юбера Живанши, тогда еще молодого дизайнера, который начал свое дело всего лишь годом раньше, и указала на несколько костюмов со стеллажей с готовыми коллекциями. Режиссер фильма безоговорочно согласился с ее выбором. А декольте черного платья с завязками на плечах до сих пор именуется не иначе как «декольте Сабрины».