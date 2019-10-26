13 экранных пар, которые забыли выйти из образа и поженились в реальной жизни

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Служебные романы вещь довольно распространенная. Особенно это касается кинозвезд. Видимо, все дело в том, что иногда актеры и актрисы так сильно вживаются в роль, что переносят экранные эмоции в реальную жизнь. Причем часто такие романы длятся много лет и перерастают в крепкие семьи.

Нас в AdMe.ru неизменно восхищают яркие творческие союзы, поэтому мы решили выяснить, какие из них зародились на съемочной площадке.

1. Рами Малек и Люси Бойнтон

Фильм «Богемская рапсодия» не только стал настоящим подарком для поклонников группы Queen, но также соединил два любящих сердца. Еще во время съемок стало очевидно, что исполнитель главной роли Рами Малек неравнодушен к своей коллеге Люси Бойнтон, сыгравшей Мэри Остин — бывшую жену и лучшую подругу Меркьюри. Не так давно Малек сделал предложение своей возлюбленной, и пара официально объявила о помолвке. Уже известно, что свадьба состоится в Великобритании.

2. Джесси Племонс и Кирстен Данст

Кирстен Данст и Джесси Племонс познакомились на съемках сериала «Фарго» в 2015 году. По сюжету они играли супружескую пару. Вскоре между актерами пробежала искра, и через год влюбленные сыграли свадьбу. В прошлом году у Кирстен и Джесси родился сын Эннис.

3. Лев Шрайбер и Наоми Уоттс

Роман этой яркой пары начался на съемочной площадке картины «Разрисованная вуаль». По сюжету отношения их героев продлились недолго. А в реальности Наоми и Лев прожили вместе 11 лет и родили двоих сыновей. Увы, несколько лет назад пара объявила о расставании, но бывшие супруги сохранили хорошие отношения, совместно воспитывают детей и встречаются на светских мероприятиях.

4. Бен Фальконе и Мелисса Маккарти

Одна из лучших современных комедийных актрис познакомилась со своим будущим мужем, когда они оба играли в комедийной труппе. В кино пара впервые появилась вместе в фильме «Девичник в Вегасе». С тех пор Бен иногда снимается в эпизодических ролях вместе с супругой, например в лентах «Поймай толстуху, если сможешь» и «Копы в юбках». Мелисса и Бен женаты уже 15 лет и воспитывают двух дочек.

5. Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер

Бен и Дженнифер впервые встретились на съемочной площадке фильма «Перл Харбор». Затем последовала совместная работа в картине «Сорвиголова». Через год между актерами завязались романтические отношения, и в 2005 году Аффлек и Гарнер втайне от всех поженились. У пары родилось трое детей: 2 дочки и сын. Однако в 2015 году актеры официально объявили о разводе. Тем не менее бывшие супруги довольно много времени проводят вместе. А недавно Бен признался в интервью, что все еще любит Дженнифер.

6. Уоррен Битти и Аннетт Бенинг

Аннетт Бенинг и Уоррен Битти женаты уже 27 лет, а впервые они встретились в 1990 году, когда вместе работали над драмой «Багси». После окончания съемок Уоррен сделал своей партнерше предложение и она согласилась. У пары есть четверо детей: 2 дочери и 2 сына.

7. Бен Стиллер и Кристин Тейлор

Актеры сыграли свадьбу в 2000 году, вскоре после совместных съемок в комедии «Тепловое видение и Джек». Затем Бен и Кристин снимались вместе в таких фильмах, как «Образцовый самец» и «Вышибалы». В браке у них родились сын и дочь. К сожалению, после 18 лет совместной жизни звезды приняли решение расстаться. Правда, они подчеркнули, что оба сохранили чувство большой любви и уважение друг к другу и остаются преданными родителями и самыми близкими друзьями. Недавно пара вновь появилась на светском мероприятии.

8. Кэш Уоррен и Джессика Альба

Джессика и Кэш познакомились в 2004 году на съемках картины «Фантастическая четверка». При этом Альба играла одну из главных ролей, а Уоррен был ассистентом режиссера. Между ними вспыхнул бурный роман, и через несколько лет влюбленные сыграли свадьбу. Сейчас они женаты более 10 лет и воспитывают троих детей.

9. Дэкс Шепард и Кристен Белл

Кристен Белл и Дэкс Шепард сыграли влюбленных в комедии 2012 года «Хватай и беги». Спустя год они заключили брак. Кстати, предложение было сделано весьма необычно: Кристен спросила Дэкса в твиттере, согласен ли он жениться на ней. Шепард сказал да. Сегодня пара воспитывает двух дочек и успела вместе сняться в еще одном фильме — «Калифорнийский дорожный патруль».

10. Марк Дюпласс и Кэтрин Аселтон

Марк Дюпласс и Кэти Аселтон впервые встретились на съемочной площадке комедийного сериала «Лига». Правда, по сюжету между ними были лишь дружеские отношения. А вот в реальной жизни Марк и Кэти женаты уже 13 лет и родили двоих детей.

11. Хью Дэнси и Клэр Дэйнс

Клэр Дэйнс, известная зрителям по главной роли в фильме «Ромео + Джульетта», и Хью Дэнси, запомнившийся по сериалам «Ганнибал» и «Родина», встретились на съемках ленты «Вечер» в 2007 году. Вскоре пара сыграла свадьбу во Франции. Сегодня Клэр и Хью живут в Нью-Йорке, и недавно у них родился второй сын.

12. Винсент Картайзер и Алексис Бледел

Винсент Картайзер и Алексис Бледел познакомились на съемках популярного сериала «Безумцы». Вскоре их рабочие отношения превратились в романтические, правда, влюбленные не афишировали их. Актеры тайно поженились в 2014 году, и через год у супругов родился сын.

13. Джаред Падалеки и Женевьев Кортезе

Джаред Падалеки и Женевьев Кортезе играли вместе в сериале «Сверхъестественное» в 2010 году. Спустя всего лишь 2 месяца после знакомства Джаред сделал Женевьев предложение, и вскоре они сыграли свадьбу. После рождения первенца актриса оставила карьеру и сосредоточилась на семье. Сейчас у пары трое детей.