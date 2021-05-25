13 экранизаций, концовка в которых поставила в ступор тех, кто читал книгу

С каждым годом появляется все больше экранизаций наших любимых романов, и не секрет, что многие из них отличаются от оригинала. Меняют даже концовки, и порой писатели берутся за это собственноручно, например как Гиллиан Флинн, автор бестселлера «Исчезнувшая». Впрочем, от таких изменений фильм может даже выиграть, так как оставляет интригу для тех, кто прочел книгу.

Мы в AdMe.ru обожаем и читать, и смотреть кино. Поэтому точно знаем, какие культовые экранизации в книжной версии заканчиваются совсем по-другому.

Исчезнувшая

Писательница Гиллиан Флинн выступила в роли сценаристки экранизации собственного романа. И это заметно: все устроено так же логично, как и в книжной версии, да и атмосфера полностью сохранена. Единственное «но»: концовка киноверсии несколько отличается от оригинала. Так, Эми возвращается к Нику, который вынужден принять жену обратно. В фильме показано полное смирение героя Бена Аффлека со своей судьбой, он гладит волосы жены и думает о нелегком будущем. В книге же герой открыто высказывает недовольство. «Мне жаль, что тебе приходится каждое утро просыпаться тобой», — говорит он жене в финале.

Разрисованная вуаль

В экранизацию романа «Разрисованная вуаль» добавили романтики. В отличие от событий, отписанных в книге, Китти полюбила мужа незадолго до трагичных событий. К тому же в концовке героиню Наоми Уоттс представили в лучшем свете. Так, покупая цветы, она встречает в Лондоне Чарли Таунсенда, но отказывается от его предложения. В книге же Китти приняла приглашение погостить и вернулась к бывшему, хоть девушку и мучает совесть.

Тайное окно

Как сказал главный герой фильма: «Самая важная часть истории — окончание». И режиссер, подобно персонажу Джонни Деппа, переписал концовку оригинальной повести. Лента заканчивается тем, что Морт Рейни варит початки кукурузы в то время, как его допрашивает шериф по поводу исчезновения Эми и ее нового ухажера. В книге все абсолютно наоборот. Эми спасена в последний момент случайно подоспевшим страховым агентом. И именно о Морте теперь вспоминают в прошедшем времени.

Маленькие женщины

Среди множества экранизаций романа «Маленькие женщины» особняком выделяется фильм 2019 года. Его создательница Грета Гервиг преследовала интересную цель. «Я хотела снять особое кино, с такой концовкой, которая точно понравилась бы автору оригинала — Луизе Мэй Олкотт», — рассказывает режиссер. Как известно, главная героиня Джо Марч списана с самой Мэй Олкотт. А она была успешной и одинокой писательницей. В книге Джо вышла замуж, чтобы угодить читателям того времени. А вот в фильме героиня остается незамужней женщиной, которая публикует первую книгу и основывает детский приют.

Сияние

Знаменитой сцены из «Сияния» с замерзшим Джеком Николсоном и близко нет в книге. Автор романа Стивен Кинг закончил историю куда более позитивно. Главный герой успешно борется с влиянием отеля, он любит сына и отпускает его вместе с мамой. А после гостиница «Оверлук» взрывается из-за неисправного котла. К слову, в этой версии повар Дик Хэллоран остается жив. Режиссер Стэнли Кубрик посчитал такую концовку не слишком запоминающейся. В фильме Джек остается плохим парнем до самого конца, но сыну удается провести отца, оставив того замерзать в лабиринте. Тем временем отель виднеется на горизонте целый и невредимый.

Форрест Гамп

Культовый фильм Роберта Земекиса «Форрест Гамп» основан на одноименном романе Уинстона Грума. Естественно, для больших экранов история была переработана. Например, в ленте не было ни слова о том, что Форрест участвовал в чемпионате мира по шахматам, летал в космос и дружил с обезьянкой. Зато с нуля была придумана сцена пробега через всю страну. Изменили и концовку. В фильме герой Тома Хэнкса самостоятельно воспитывает сына после того, как жена ушла из жизни. А в книге с Дженни все в порядке, только вот она сбегает от Форреста к другому мужчине.

Грань будущего

В основу боевика «Грань будущего» легло японское ранобэ — фэнтезийное произведение с обилием диалогов и рисовкой в стиле манги. Главный герой в исполнении Тома Круза в финале успешно выбирается из временной петли, спасает планету и вновь знакомится с сержантом Ритой Роуз Вратаски. В первоисточнике не такая счастливая концовка. Кейдж должен пожертвовать Ритой, чтобы спасти Землю. Но еще печальнее то, что девушка изначально знает все о своей участи.

Области тьмы

Режиссер ленты «Области тьмы» Нил Бергер, взяв за основу одноименный роман, создал абсолютно новую историю. Главный герой все так же принимает экспериментальный препарат, повышающий эффективность работы мозга. Но многие детали, персонажи и события, описанные в книге, изменены. Также в фильме позитивная концовка, в которой герой Брэдли Купера строит грандиозные планы. Он всех переиграл и изменил препарат. В книге, наоборот, все печально: Эдди скрывается от властей, принимает последние 2 таблетки и пишет книгу о своих недавних приключениях.

Мой ангел-хранитель

Яркий пример того, когда фильм получил концовку буквально противоположную книжному варианту. Это история Энн Фицджеральд — 11-летней девочки, которая вынуждена быть постоянным донором для своей больной сестры Кейт. Энн надоела тяжелая участь, и она обращается к адвокату. В кино зрители увидели хоть и грустный, но довольно ожидаемый финал. Кейт ушла из жизни вскоре после суда, а ее семья сплотилась на фоне трагедии. Книжный вариант оказался куда более неожиданным. В нем уже страдает Энн, попав в автомобильную аварию, а Кейт получает почку сестры и выздоравливает.

Ребекка

Роман Дафны Дюморье «Ребекка» входит в список лучших детективных произведений всех времен. Последняя его экранизация вышла в 2020 году, и, в отличие от многих других, она оказалась достаточно точной. Впрочем, не обошлось и без авторского видения, и режиссер Бен Уитли немного продолжил историю после книжной концовки. В книге все заканчивается тем, что семейство де Винтер с холма наблюдает за пожаром в своем поместье. Учитывая предыдущие события, будущее пары туманно. В фильме есть продолжение, где миссис де Винтер помогает вывести людей из здания и разбирается в причине трагедии. А в самом финале супруги счастливо живут в солнечном Каире.

Ярмарка тщеславия

Над экранизацией «Ярмарки тщеславия» работали более 10 лет. Сценаристы сошлись на том, что концовку следует изменить, а характер героини Риз Уизерспун смягчить. В фильме все заканчивается кадрами с Ребеккой и Джозефом Седли, которые переехали в Индию и начали новую жизнь. Концовка в книге отличается: Ребекка остается одна, а ее сын Родон все так же сторонится матери из-за предательства.

Ганнибал

В свое время произведение Томаса Харриса «Ганнибал» собрало гору критики. Читателям хотелось знать, что Кларисса Старлинг ненавидит Лектера, но в книге героиня закрутила с ним роман. А после эта парочка вместе обосновалась в Аргентине. Во многом из-за книжного финала от роли в экранизации отказалась Джоди Фостер, известная по предыдущей части — «Молчанию ягнят». Создатели ожидаемо изменили концовку в фильме. Так, агент Старлинг провалила задание, а Ганнибал Лектер вновь вышел сухим из воды. В последней сцене мы видим загадочно-коварную усмешку доктора, который куда-то направляется в самолете.

Ход королевы

Сериал «Ход королевы» поставлен по книге Уолтера Тевиса, написанной в 1983 году. В романе отражены некоторые детали жизни писателя. Например, его любовь к шахматам, жизнь в санатории и лечение препаратами. Многие моменты режиссер Скотт Фрэнк передал достаточно точно, но от чего-то и отступил. Так, в оригинале героиня практически не вспоминала мать, а транквилизаторы использовала лишь для того, чтобы уснуть. А еще в сериале показали нам, что Бет безответно влюблена в Таунса, а персонаж Броди-Сангстера для нее просто друг. В книге все наоборот, в Москве она хочет, чтобы именно Бенни был рядом. Выходит, их отношения только начинаются, что и имел в виду автор.