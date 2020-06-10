13 экранизаций, которые врезаются в память не меньше, чем сами культовые произведения

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Порой экранизации книг способны воодушевить не меньше самого произведения. Некоторые фильмы, снятые по мотивам классики и бестселлеров, покоряют зрителя с первых минут. Их герои на время становятся лучшими друзьями, а атмосфера увлекает настолько, что в ней так и хочется затеряться.

Мы в AdMe.ru не смогли пройти мимо этих 13 поразительных кинокартин, которые достойны внимания публики не меньше, чем книги. А бонусы в конце порадуют сериалами-экранизациями культовых произведений мировой литературы.

Моя кузина Рэйчел (2017)

Экранизация одноименного детективного романа Дафны дю Морье. Филип (Сэм Клафлин) очень привязан к своему приемному отцу Эмброузу. Во время поездки по Италии Эмброуз знакомится с Рэйчел (Рэйчел Вайс), своей дальней родственницей, женится на ней и вскоре умирает. Филип уверен, что коварная красотка сжила со свету его опекуна, чтобы заполучить внушительное наследство. Герой оттачивает план мести, как вдруг замечает, что сам влюбляется в Рэйчел. IMDb — 6

Маленькая страна (2020)

Роман молодого музыканта Гаэля Фая переведен на 30 языков и попал в номинации едва ли не всех престижных французских премий. У 10-летнего героя отец — француз, а мать — беженка из Руанды. Они живут в Бурунди, в благополучном столичном квартале. Мальчик старается не замечать родительских ссор и не понимает, чего так боится его красавица-мать, умоляющая мужа срочно увезти семью во Францию. Дата премьеры: 26 августа 2020

Николас Никлби (2002)

Фильм снят по мотивам романа Чарльза Диккенса. Оказавшись на грани нищеты после смерти отца, юный и во многом наивный Николас Никлби под давлением своего циничного и прагматичного дядюшки устраивается преподавателем в одну из печально знаменитых закрытых английских школ. Так начинаются опасные, полные неожиданных поворотов, стремительных взлетов и падений приключения молодого Никлби. IMDb — 7,1

Две женщины (2014)

Волевая молодая женщина, чей муж — богатый помещик, однажды влюбляется в наставника собственного сына. Фильм снят по пьесе Ивана Тургенева «Месяц в деревне». Рэйф Файнс во время съемок произносил все реплики по-русски. Но так как ему не удалось избавиться от акцента, с согласия Файнса роль была переозвучена российским актером. IMDb — 6,3

Много шума из ничего (2012)

Прошло уже больше 400 лет с тех пор, как Шекспир написал свои пьесы, но в отношениях между мужчинами и женщинами ничего не изменилось. Бенедикт — сердцеед и красавец. Единственная, над кем не властны его чары, — это прекрасная Беатриче. Острая на язык, она лишь посмеивается над Бенедиктом. Друзья героев решают затеять хитроумную игру, чтобы их сблизить. IMDb — 7,1

Женщина в окне (2020)

Экранизация одноименного романа А. Дж. Финна с Эми Адамс в главной роли. Женщина, страдающая агорафобией, начинает шпионить за своими новыми соседями и однажды становится невольной свидетельницей жуткой ситуации. Дата выхода: 2020 год

Жизнь (2016)

Семнадцатилетняя Жанна покидает монастырь, в котором прошли ее отроческие годы, и возвращается в имение Тополя, расположенное в Нормандии. Здесь она влюбляется в сына разорившегося дворянина Жюльена. Вскоре молодые люди женятся, но семейное счастье длится недолго. Это экранизация одноименного романа Ги де Мопассана, действие разворачивается в XIX веке. IMDb — 6,4

Женщина в белом (2018)

Молодой художник Уолтер Хартрайт направляется в имение богатого эсквайра Фредерика Фэрли и устраивается на работу учителем рисования. По дороге он встречает странную молодую женщину, одетую во все белое. Вскоре Уолтер узнает, что девушка сбежала из сумасшедшего дома. IMDb — 6,7

Сквозь горизонт (2019)

Фильм снят по книге Роланда Бути, одну из ключевых ролей сыграла Летиция Каста. Картина рассказывает историю Гаса, который проводит свой отпуск, читая комиксы и помогая отцу. Тот вложил все свои сбережения в современный курятник, работающий на батарейках. IMDb — 6,8

Посредник (2015)

Фильм является экранизацией одноименного произведения английского писателя Лесли Хартли. 12-летний Лео проводит каникулы в роскошном поместье своего одноклассника. Здесь он становится свидетелем, а затем невольным участником романтической и драматической истории, в которой переплелись любовь, ложь, страсть и ненависть. IMDb — 6,9

Нортенгерское аббатство (2007)

Экранизация известного романа Джейн Остин. Дочь мелкопоместных дворян Кэтрин Морланд (Фелисити Джонс) едет со своей теткой на водный курорт в Бат, где знакомится с Генри Тилни, сыном богатого генерала. В Бате военного неверно информировали о том, что Кэтрин — невеста с внушительным приданым, поэтому он приглашает ее в свое поместье, чтобы выгодно женить сына. Вскоре генерал узнает, что родители Кэтрин бедны. Но уже поздно: Генри и Кэтрин полюбили друг друга. IMDb — 7,3

Бонус № 1: Отверженные (сериал, 2018)

Жан Вальжан — осужденный за кражу хлеба беглый каторжник, который на протяжении долгих лет скрывается от инспектора Жавера. Параллельно развивается трагичная история Фантины и ее незаконнорожденной дочери Козетты. После смерти Фантины Жан Вальжан, считающий себя в ответе за ее судьбу, забирает Козетту и заботится о ней как о родном ребенке. IMDb — 7,8

Бонус № 2: Бесы (сериал, 2014)

В губернском городе N происходит серия загадочных убийств. На место преступления приезжает столичный следователь Горемыкин. Поиски преступников приводят его к неожиданному выводу: в городе создан революционный кружок, состоящий из двух молодых людей, недавно вернувшихся из Швейцарии. IMDb — 6,8

А вам попадались такие экранизации, которые запоминаются не меньше, чем книги?