13 достойных мультфильмов, которые доказывают, что анимация не только для детей

Мультфильмы давно перестали быть исключительно детской разновидностью кино. Многие работы — зрелые произведения искусства, поднимающие серьезные темы и изобилующие черным юмором и сатирой. Анимация в отличие от игрового кино не имеет границ дозволенного и дает возможность воплощать даже самые неправдоподобные и абсурдные идеи. Поэтому если вдруг вам захотелось чего-то яркого, местами сюрреалистичного, то добро пожаловать в мир мультипликации.

Мы в AdMe.ru с удовольствием смотрим мультфильмы и вам советуем. Поэтому выбирайте понравившуюся картину, запасайтесь чем-нибудь вкусненьким и отправляйтесь в мир анимации. Но перед этим не забудьте уложить детей спать.

Жизнь без Габриэллы Ферри (Эстония, 2008)

Мужчина и женщина пытаются провести время вместе, но им постоянно что-то мешает. И речь не только о ребенке в соседней комнате. Именно таким видит мир, которым правит желание, эстонский художник Прийт Пярн. Сюрреалистичная, но от этого не менее прекрасная драма с «почти счастливым концом», как говорят сами создатели. Рейтинг IMDb — 7,2

Дикая планета (Франция, Чехословакия, 1973)

Фантастическая экранизация романа Стефана Вуля не оставит зрителя равнодушным. В центре сюжета — высокоразвитая раса драгов, обитающих на далекой планете Игам. Огромные голубые существа с красными глазами делят планету с миниатюрными потомками землян омами, которые всего лишь игрушки в руках «хозяев». Но такой расклад явно не устраивает угнетенных гуманоидов. В 1973 году мультфильм был удостоен специального приза жюри Каннского кинофестиваля. «Дикая планета» — это научная фантастика с не теряющим актуальности социально-философским сюжетом. Рейтинг IMDb — 7,8

Ловцы забытых голосов (Япония, 2011)

Как и большинство других работ японского аниматора Макото Синкая, мультфильм «Ловцы забытых голосов» поднимает тему расставания с дорогими людьми. Школьница Асуна одинока: она потеряла отца, а мать все время пропадает на работе. Это толкает девочку на нелегкое путешествие в мир, где живет папа, а также неожиданно обретенный и тут же потерянный друг Сюн. Сильная картина о том, как сложно мириться с утратой близких людей. Борьба человека с одиночеством на фоне сказочно красивой картинки. Рейтинг IMDb — 7,2

Ограбление по Фрейду (Венгрия, 2018)

В «Ограблении по Фрейду» переплелись психология, искусство и криминал. Психоаналитик Рубен Брандт страдает от ночных кошмаров с участием великих полотен Ван Гога, Пикассо, Уорхола и других не менее известных художников. Устав просыпаться в холодном поту, Рубен при помощи своих пациентов — закоренелых нарушителей закона — решает выкрасть ненавистные ему картины из крупнейших мировых музеев. В сюжете скрывается куча отсылок к миру живописи, а в музыкальном сопровождении угадываются не только произведения классиков Чайковского и Шуберта, но и кавер-версии песен Radiohead и Бритни Спирс. Будоражащий внимание анимационный фильм заставляет зрителя задуматься: искусство лечит, как принято считать, или все же калечит? Рейтинг IMDb — 7,5

Чудаки (Франция, Германия, 2009)

Драйвовая картина о двух молодых людях, которые в поисках заработка попадают в неприятности. Как только герои решают одну проблему, тут же появляется новая. Все это сопровождается циничным французским юмором. Включайте «Чудаков» и не сдерживайте смех. Рейтинг IMDb — 7

Игра разума (Япония, 2004)

«Игра разума» — далеко не типичное аниме. Оно увлекает зрителя своей непредсказуемостью и заставляет превратиться из стороннего наблюдателя в участника фантасмагорического экшена. На первый взгляд кажется, что Масааки Юаса изрядно поимпровизировал, экранизируя одноименную мангу, результатом чего стала смена жанров и техник рисования на протяжении всего сюжета. Молодой и не особо успешный художник Ниси погибает, но просит Бога дать ему второй шанс, чтобы еще раз пережить последние минуты жизни. Будоражащий воображение анимационный фильм о вере в себя, о контроле над собственной жизнью и границах человеческих возможностей. Рейтинг IMDb — 7,8

Приключения знаменитого кота-сыщика (Германия, Дания, 1994)

Мультипликационный детектив о Шерлоке Холмсе в мире кошек Франсисе, который ведет поиски опасного преступника. И сыщик должен найти бандита, кем бы он ни был: двуногим или четвероногим. Глубокомысленные диалоги, леденящая душу атмосфера, умные и сообразительные коты — вот лишь некоторые составляющие мультфильма, который детям точно лучше не показывать. Картина держит в напряжении до последнего. Так кто же все-таки самое жестокое создание на Земле? Рейтинг IMDb — 7,1

Я вышла замуж за странную личность (США, 1997)

Сатирический мультфильм о мужчине, который внезапно стал обладателем суперсилы: все его мысли мгновенно воплощаются в реальность. Билл Плимптон дал волю фантазии, и мы видим хулиганскую картину, обличающую пороки современного общества. И все это приправлено внушительной щепоткой черного юмора. Не зря критики сравнивают эту анимационную ленту с «Криминальным чтивом» Тарантино. Рейтинг IMDb — 7,1

Ночь коротка, гуляй, девчонка (Япония, 2017)

Вторая работа японца Масааки Юасы в нашей подборке. Картина пропитана атмосферой ночного Киото: бары, веселье, шумные компании, душой которых неизменно является главная героиня. В череде кутежей и приключений девушка не замечает парня, который следует за ней по пятам, чтобы наконец-то признаться в своих чувствах. Это аниме — накал эмоций и радуга цветов, абсурд, который наводит на мысли о судьбе и любви. И немного отсылок к истории Японии на закуску. Рейтинг IMDb — 7,5

Трио из Бельвилля (Франция, Бельгия и др., 2003)

Молодой велогонщик Чемпион был похищен прямо в разгар соревнований. Его бабушка мадам Суза, воспитывавшая спортсмена с юных лет, отправляется в крестовый поход за океан, чтобы вырвать Чемпиона из рук бандитов. Компанию бесстрашной старушке составляет верный пес Бруно. Мультфильм Сильвена Шоме изобилует гротескными ситуациями. Тем не менее это добрая история о силе семьи и дружбы. А музыка к ленте — отдельное произведение искусства. Рейтинг IMDb — 7,8

Последняя фантазия (США, Япония, 2001)

Первый полнометражный мультфильм, персонажи которого полностью смоделированы с помощью компьютерной анимации, определенно доставит вам визуальное наслаждение. При этом герои картины ничуть не уступают живым актерам. Вопреки предположениям, сюжет «Последней фантазии» не перекликается с одноименной серией компьютерных игр. Постапокалиптическая Земля оказалась захвачена инопланетными монстрами, и теперь ее судьба находится в руках отважных ученых. Фантазия на тему того, что будет, если человек потеряет власть над планетой, вкупе с проникновенными саундтреками — залог хорошего вечера. Рейтинг IMDb — 6,4

Башня (США, 2016)

Документальная анимационная работа о хрупкости человеческой жизни. В мультфильме в деталях рассказывается о трагических событиях, произошедших в Техасском университете в 1966 году. Мрачная история потрясает воображение и оказывает сильное эмоциональное влияние на зрителя. Поэтому особо впечатлительным лучше отойти от экранов. Рейтинг IMDb — 8

По ту сторону океана (Китай, 2016)

Красивая сказка о двух мирах: привычном нам мире людей и таинственном мире духов, скрытом где-то за океаном. Девушка Юна в облике красного дельфина отправляется из самого сердца океана познакомиться с человечеством, но путешествие не обходится без приключений. Яркие фантастические пейзажи увлекают зрителя за собой в пучину легкой меланхолии. Мультфильм о самопожертвовании во имя любви трогает за душу. Запаситесь платочками. Рейтинг IMDb — 7,1