13 детей, которые сыграли в кино покруче взрослых

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Актеры годами учатся своему мастерству. Но иногда, казалось бы, простые дети так здорово исполняют на экране свои роли, что задаешься двумя вопросами: когда же они научились так играть и как такое вообще возможно? AdMe.ru рассказывает о юных актерах, которые сыграли в кино не по годам зрело.

13. Кирстен Данст — «Интервью с вампиром»

Кирстен Данст прославилась в 10 лет благодаря роли девочки-вампира. Исполнитель одной из главных ролей Брэд Питт сказал о напарнице: «Она ребенок с душой и умом 30-летней женщины. Общаться с ней гораздо интереснее, чем с большинством взрослых актрис». Возможно, эта особенность и помогла Кирстен так здорово сыграть бессмертного вампира в теле 10-летней девочки.

12. Дакота Фаннинг — «Я — Сэм»

В фильме о мужчине с интеллектом 7-летнего ребенка Дакота сыграла его дочь, которой часто приходилось брать на себя роль взрослого человека. Чтобы быть правдоподобной в печальных сценах, девочка думала о смерти своей любимой золотой рыбки. Кстати, Дакота — самая юная номинантка на премию Гильдии киноактеров США.

11. Джейми Белл — «Билли Эллиот»

Юный актер Джейми Белл сыграл роль мальчика, проживающего в суровом крае шахтеров и влюбленного в балет. При этом он не только исполнил главную роль, но и много танцевал на съемочной площадке. Джейми занимался балетом в школе, из-за чего над ним смеялись знакомые мальчишки. Но это помогло ему лучше прочувствовать роль.

10. Джоди Фостер — «Таксист»

Будучи подростком, Джоди Фостер сыграла 12-летнюю Айрис, которую выкинуло на обочину жизни. Зрители были впечатлены ее ролью до предела, а актриса была номинирована на «Оскар» и получила билет в большое кино. Кстати, для съемок в некоторых сценах Джоди прибегала к помощи дублерши — своей сестры Конни Фостер.

9. Джастин Генри — «Крамер против Крамера»

В этом фильме Джастин играл с такими великими актерами, как Дастин Хоффман и Мерил Стрип, и его игра ничуть им не уступала. Несмотря на свой возраст, он очень реалистично передал чувства, обуревающие ребенка, которого ставят перед сложнейшим выбором в жизни. Даже импровизация оказалась под силу Джастину — известной сцены с мороженым не было в сценарии.

8. Кувенжаней Уоллис — «Звери дикого Юга»

Юная актриса Кувенжаней Уоллис сыграла одну из лучших женских ролей 2012 года. Помимо того что это был ее дебют в кино, так еще и сразу главная роль — почти весь фильм она играла одна. Актрису номинировали на множество кинопремий, в том числе на «Оскар», MTV Movie Awards и «Сатурн». Будем с интересом следить за карьерой Кувенжаней.

7. Генри Томас — «Инопланетянин»

Генри был очень убедителен в роли мальчика Эллиота, подружившегося с инопланетянином. Особенно впечатляет тот факт, что напарником Генри была кукла пришельца, а не живой актер. Когда мальчик пробовал свои силы на кастинге и изображал грусть, его лицо было настолько печальным, что сам режиссер Стивен Спилберг заплакал и сразу дал Генри главную роль.

6. Томас Тургус — «Это Англия»

11-летний актер Томас Тургус сыграл главную роль в фильме о мальчике, попавшем в компанию скинхедов. Говорят, он был даже убедительнее многих взрослых актеров — он мастерски передавал эмоции с помощью мимики, интонации и тембра голоса и справился с этим сложным фильмом как настоящий профессионал.

5. Татум О’Нил — «Бумажная луна»

10-летняя актриса Татум О’Нил поразила критиков своей ролью в фильме «Бумажная луна», где они с отцом играли двух мелких мошенников, которые колесят по стране в поисках заработка. Татум стала самой юной обладательницей премии «Оскар» в истории. Кстати, во время съемок ей постоянно приходилось курить сигареты из салата-латука.

4. Элайджа Вуд и Маколей Калкин — «Хороший сын»

В этой драме сыграли в тандеме сразу два юных актера. На момент съемок Маколей Калкин уже был звездой, что вряд ли можно было сказать об Элайдже Вуде. Тем не менее его игра никого не оставила равнодушным. И нужно отметить отличную работу Маколея Калкина как драматического актера. Хотя многие критики были недовольны, что выбор режиссера пал именно на него, ведь в начале 90-х лицо Калкина ассоциировалось исключительно с комедиями.

3. Хейли Стейнфилд — «Железная хватка»

Когда создатели фильма искали актрису на роль 14-летней Мэтти Росс, которая мстила за смерть отца, они перебрали 15 тыс. претенденток. В итоге они остановили свой выбор на никому не известной Хейли Стейнфилд. И не зря — ее дебют поразил всех, а фильм получил 10 номинаций на премию «Оскар».

2. Натали Портман — «Леон»

На роль Матильды из известного фильма Люка Бессона пробовались около 2 000 кандидаток, среди которых была и Лив Тайлер. Но она была признана слишком великовозрастной для этой роли. 11-летняя Натали Портман поначалу тоже получила отказ, так как по сценарию героиня должна быть повзрослее. Но актриса пробилась на пробы вновь и сыграла так круто, что Люк Бессон взял именно ее.

1. Эбигейл Бреслин — «Маленькая мисс Счастье»

Когда-то 10-летняя Эбигейл запомнилась и полюбилась многим по главной роли в фильме «Маленькая мисс Счастье», а сейчас она 8-я в списке Forbes самых богатых юных звезд Голливуда. Эбигейл еще раз доказала, что стать отличной актрисой можно и без суперсмазливого личика.