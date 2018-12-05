13 детей-актеров из «Гарри Поттера», судьба которых сложилась совсем не как в кино (Кто-то стал жокеем, а кто-то — преступником)

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Съемки поттерианы длились 10 лет. Дети-актеры, которым сейчас уже почти 30, посвятили им треть своей жизни, но в дальнейшем не все они связали свою судьбу с кино: кто-то выбрал профессию музыканта или фотографа, а кое-кто даже отсидел срок в тюрьме. Кем же стали актеры, воплотившие образы Полумны, Дадли, Невилла, Симуса Финнигана и других персонажей любимого «Гарри Поттера»?

Нам в редакции AdMe.ru было интересно узнать, как сложилась реальная жизнь киношных выпускников Хогвартса. Уверены: прочитав об этом, вы тоже узнаете много нового.

1. Джошуа Хердман (Грегори Гойл)

Джошуа Хердман сыграл в поттериане одного из приспешников Драко Малфоя, Грегори Гойла, снявшись во всех частях. Но сейчас в нем сложно узнать юного злодея с факультета Слизерин: он выступает как боец смешанных единоборств.

2. Джейми Уэйлетт (Винсент Крэбб)

Такое впечатление, что Джейми Уэйлетт так и не вышел из роли плохого парня. Исполнитель роли Винсента Крэбба, закадычного дружка Драко Малфоя, не смог сняться в последней части поттерианы, так как попал в тюрьму из-за нарушения общественного порядка: уличные камеры засняли его с бутылкой зажигательной смеси в руках. При аресте полицейские нашли у него дома целую плантацию конопли, и актер получил 2 года тюрьмы.

3. Эванна Линч (Полумна Лавгуд)

Роль странноватой Полумны стала для ирландки Эванны Линч буквально исцеляющей. В 11 лет она оказалась с больнице с анорексией и написала письмо Джоан Роулинг, в котором рассказала о своей проблеме и о том, что мечтает сыграть в поттериане. Писательница ответила, между ними завязалась переписка. Тремя годами позже Роулинг пригласила девочку на прослушивание. Обойдя 15 тыс. претенденток, Эванна получила роль, хотя у нее не было никакого актерского опыта. После съемок в «Гарри Поттере» она сыграла еще в 5 фильмах. Последняя ее работа — главная роль в фильме «Меня зовут Эмили». Сейчас Линч принимает участие в проекте «Танцы со звездами».

4. Гарри Меллинг (Дадли Дурсль)

Хотя Гарри Меллинг — внук актера, но до роли противного кузена Гарри Поттера, Дадли Дурсля, он в кино не снимался. В 18 лет Меллинг так сильно похудел, что изменился до неузнаваемости, поэтому для съемок в ленте «Гарри Поттер и Дары Смерти» ему пришлось делать специальный визуально утолщающий костюм. Роль Дадли определила дальнейшую жизнь Меллинга: он окончил театральное училище и Лондонскую академию музыки и драматического искусства и играет в театре. Он также снимается в фильмах и сериалах: его последние работы — «Затерянный город Z» и «Баллада Бастера Скраггса».

5. Девон Мюррей (Симус Финниган)

Ирландец Девон Мюррей даже не слышал о Гарри Поттере, пока не попал на съемки. Он снимается с 6 лет и стал известен еще до роли в поттериане (например, он сыграл в фильме «Вчерашние дети»), поэтому его утвердили на роль без прослушивания. Кроме актерской работы, Мюррей занимается верховой ездой, участвует в конных состязаниях, у него 6 собственных лошадей. Сам Девон говорит, что, в отличие от Америки, у себя в Ирландии так и не стал знаменитым из-за роли Симуса Финнигана.

6. Бонни Райт (Джинни Уизли)

Бонни Райт решила поучаствовать в кастинге из-за брата: он сказал, что она похожа на Джинни. После «Гарри Поттера» она снялась еще в 13 фильмах, также создала свою кинокомпанию и выступает как сценарист, режиссер и продюсер. Бонни — убежденная вегетарианка, активно занимается благотворительностью.

7. Джеймс и Оливер Фелпсы (Фред и Джордж Уизли)

Близнецы Оливер и Джеймс Фелпсы до поттерианы никогда не снимались в кино, но с детства были увлечены книгами про Гарри Поттера. Поэтому, когда мама узнала о прослушивании, они отправились за 200 миль от дома, чтобы принять в нем участие. Близнецам пришлось пройти 6 этапов кастинга, прежде чем их утвердили на роль. Сейчас они снимаются в кино, причем как вместе, так и по отдельности (например, они сыграли в 3-м сезоне сериала «Питер Кингдом вас не бросит»), а также увлекаются гольфом и занимаются благотворительностью.

8. Станислав Яневский (Виктор Крам)

Болгарин Станислав Яневский обошел 600 претендентов и получил роль Виктора Крама, студента школы магии и волшебства Дурмстранг и поклонника Гермионы. Кроме поттерианы, Станислав снялся еще в нескольких фильмах. Последняя из его работ — роль в фильме «Сопротивление» 2011 года.

9. Шон Биггерстафф (Оливер Вуд)

В «Гарри Поттере» Шон сыграл Оливера Вуда, капитана команды Гриффиндора по игре в квиддич. На эту роль его рекомендовал Алан Рикман, который до этого снял Шона в собственном фильме «Зимний гость». Сейчас Биггерстафф продолжает актерскую карьеру.

10. Люк Янгблад (Ли Джордан)

Ли Джордана, который в фильмах про Гарри Поттера зажигательно комментировал матчи по квиддичу, сыграл Люк Янгблад. В свои 32 года он успел сняться в десятке телесериалов (в их числе — «Хор» и «Обмани меня»), а сейчас у него одна из главных ролей в комедийном мюзикле «Галавант». Он также играет в театре и поет.

11. Хью Митчелл (Колин Криви)

Роль младшеклассника и страстного поклонника Гарри Поттера Колина Криви была для маленького Хью дебютной. После этого он сыграл в 16 фильмах и сериалах. Сейчас он композитор, певец и фотограф.

12. Мэттью Льюис (Невилл Долгопупс)

Маленький Мэттью Льюис сам уговорил маму отвести его на кастинг для фильма про Гарри Поттера, и они простояли в очереди туда 5 часов. Исполнителю роли Невилла Долгопупса не везло на съемках совсем так же, как его неловкому герою: мало того что ему приходилось носить фальшивые зубы, пластиковые прокладки за ушами и костюм, который делал его толще, так еще однажды Хелена Бонэм Картер случайно проткнула ему барабанную перепонку, и он ничего не слышал правым ухом несколько дней. Сейчас Мэттью продолжает актерскую карьеру (он исполнил одну из ролей в фильме «До встречи с тобой»), а в мае этого года женился на Анджеле Джонс, организаторе мероприятий Universal Studios.

13. Том Фелтон (Драко Малфой)

В кино Драко Малфой был врагом Гарри Поттера, но в реальности Том Фелтон был дружен и с Дэниэлом Рэдклиффом, и с Рупертом Гринтом, а Эмма Уотсон как-то призналась, что он был ее первой любовью. К сожалению, не взаимной. Том снимался в кино и до поттерианы, а также пел в хоре. К настоящему моменту он выпустил два музыкальных альбома и играет в кино: его можно увидеть в научно-фантастическом сериале «Происхождение» («Начало»).