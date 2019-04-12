13 деталей из кино, о которых не знали даже истинные фанаты

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Любимые фильмы мы засматриваем до дыр. Но даже наслаждаясь картиной в 100-й раз, можно пропустить любопытные детали. Поэтому снова включайте дорогое сердцу кино: возможно, вы заприметите там загримированного Тома Круза, подложную Натали Портман или вдруг оцените удачный режиссерский ход с недостающим стулом или кольцом не по размеру.

Мы в AdMe.ru сосредоточенно просмотрели некоторые кинокартины и нашли несколько интересных моментов. Горим желанием рассказать о них вам.

1. Глаза Галадриэль («Властелин колец», 2001)

Галадриэль — последний эльф в Средиземье, который видел свет Древ Валар. Именно поэтому ее глаза отражают свет звезд. Чтобы добиться такого эффекта, создателям фильма пришлось использовать специальные осветительные установки и гирлянды во время съемок героини.

2. Идеальный поцелуй («Тор-2: Царство тьмы», 2013)

В финальной сцене, где Тор страстно целует Джейн, на самом деле снималась не Натали Портман, которая играла героиню на протяжении фильма. Актриса просто не смогла приехать на пересъемку эпизода из-за занятости в другой картине. Выйти из положения помогла... жена Криса Хемсворта Эльза Патаки. Теперь ясно, почему поцелуй получился настолько чувственным и страстным.

3. Том Круз в вестерне («Молодые стрелки», 1988)

В фильме «Молодые стрелки» с трудом, но можно заметить Тома Круза. Его героя убивают в одной из перестрелок. Актер случайно оказался на съемочной площадке и попросился в кадр, потому что никогда раньше не играл в вестернах и ему было очень интересно.

4. Немая сцена («Великий Гэтсби», 2013)

Во время встречи Гэтсби с Дейзи Бьюкенен герои просто молчат на протяжении 30 секунд. Такое использование киношного времени на первый взгляд может показаться расточительством. На самом же деле режиссер стремился продемонстрировать этот трогательный момент так, как его описал Фицджеральд в своей книге: «С полминуты не было слышно ни звука».

5. Аллюзия на «Секс в большом городе» («В пролете», 2008)

Герой фильма «В пролете» Питер Бреттер пьет коктейль в баре и спьяну цитирует сериал «Секс в большом городе». В тот момент, когда он говорит: «Как дела, Миранда?» — мимо него проходит Синтия Никсон. Именно она играла Миранду Хоббс в вышеупомянутом сериале.

6. Распознать репликанта («Бегущий по лезвию 2049», 2017)

В фильме узнать искусственное создание можно, внимательно присмотревшись к глазам героя, когда он смотрит вверх и влево. Кстати, в начале фильма зрителю также нужно посмотреть в верхний левый угол: первое слово, которое он там видит, — «репликант».

7. Выбор одежды («Человек-паук», 2002)

В фильме 2002 года во время сцены в День благодарения можно отметить любопытный выбор одежды героев. Питер Паркер облачен в цвета, напоминающие гамму Зеленого Гоблина. А Норман Озборн (чьим альтер эго и является вышеназванный суперзлодей) носит цвета Человека-паука. Возможно, создатели киноистории хотели намекнуть нам на то, что эти антагонисты все-таки имеют что-то общее?

8. Кольцо («Звезда родилась», 2018)

Герой Брэдли Купера, Джексон Мэйн, в фильме «Звезда родилась» сильно худеет за время своего исцеления. Это подчеркивается в кадре кольцом: оно вот-вот готово соскользнуть с пальца Джексона.

9. Знакомый мальчик («День сурка», 1993)

В фильме «День сурка» есть сцена в госпитале, где на заднем фоне можно увидеть мальчика со сломанной ногой. Так вот, это тот же паренек, которого Фил позже спасает от падения.

10. Вечно голодный Брэд Питт («11 друзей Оушена, 2001»)

Внимательный зритель заметил, что в фильме «11 друзей Оушена» герой Брэда Питта Расти постоянно что-то жует. Есть версия, что такую фишку для героя придумал сам Брэд. В сцене с креветками, на которую ушел не один дубль, Питту пришлось съесть 40 креветок. Для чего такие жертвы, непонято. Можно предположить, что актер просто очень любит подкрепиться. Неудивительно, ведь времени на полноценный обед во время съемок может и не выпасть. Кстати, энтузиасты считают, что актер гораздо чаще своих коллег появляется в кадре с едой. Кажется, мы знаем, как найти путь к сердцу этого голливудского красавчика.

11. Панафриканский флаг («Черная пантера», 2018)

Сцена в казино в фильме «Черная пантера» и цветовая гамма одежды героев напомнила вдумчивому зрителю панафриканский флаг. Он был создан как официальный флаг — символ африканской расы. Догадку зрителей подтвердил и режиссер фильма Райан Куглер.

12. Книги без названий («Вечное сияние чистого разума», 2004)

В сцене в книжном магазине зрители видят необычные книги. Ни на одном из корешков нет названий. Так было задумано режиссером специально: дело в том, что герой Джима Керри Джоэл не мог припомнить все эти мелкие детали.

13. Время катастрофы («Титаник», 1997)

В конце фильма Роуз вспоминает всех, кого она встречала на борту. Когда доходит очередь до Джека, мы видим, что часы позади него показывают ровно 02:20. Это точное время, когда «Титаник» ушел под воду.

А какие интересные детали в любимом кино замечали вы?