13 незаметных деталей, которые режиссеры искусно спрятали в фильмах

Почти в каждом фильме есть любопытные детали, которые трудно заметить при первом просмотре. Иногда это могут быть неожиданные символы, ненавязчиво оставленные режиссером. Или неприметные моменты, раскрывающие сюжет картины и добавляющие в нее особенную перчинку.

Мы в AdMe.ru нашли 13 скрытых кинодеталей, которые могли упустить из виду даже опытные киноманы. В конце статьи вас ждет неожиданный факт о культовой мелодраме, которую многие засмотрели до дыр на закате 1990-х.

«Матрица» — символ инь и ян

Когда в «Матрице» Нео и Морфеус атакуют друг друга, их одежда и положение тела образуют символ соединения инь и ян. В китайской философии он означает взаимодействие противоположностей: света и тьмы, дня и ночи, положительного и отрицательного.

«Пираты Карибского моря» — компас

В фильме «Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины», когда командор Джеймс Норрингтон держит компас, он указывает на Джека, а не на Элизабет. Этот компас указывает не на север или юг, а в направлении того, чего больше всего желает держащий его в руках. Так создатели фильма хотели показать, что командор ценит свой долг выше чувств: для него важнее поймать пирата, чем быть с любимой.

«Казино „Рояль“» — актриса

В фильме «Казино „Рояль“» 2006 года одного из игроков в покер играет актриса Цай Чин. Она же появилась в роли несовершеннолетней девушки Бонда в киноленте «Живи только дважды» 1967 года.

«Хижина в лесу» — зрачки

В триллере «Хижина в лесу» после крушения фургона и столкновения с зомби можно заметить, что зрачки Даны стали разных размеров. Это частый симптом сотрясения мозга.

«Шоу Трумана» — камеры

В фильме «Шоу Трумана» камеры появляются в очень очевидных местах, но главный герой (Джим Керри) упорно их не замечает. Даже когда сосед подносит мусорное ведро к машине Трумана, тот все равно не видит в происходящем ничего необычного, поскольку всегда жил в условиях телешоу.

«Форма воды» — туфли

В оскароносной картине «Форма воды» показана сцена, в которой Элайза восхищается парой красных туфель. Позже, когда героиня начинает отношения с Человеком-амфибией, можно заметить, как она уверенно шагает по лаборатории в тех самых туфлях. Возможно, так создатели фильма хотели показать, что Элайза обрела уверенность в себе и расширила границы своих возможностей.

«Пираты Карибского моря» — кольцо отца Джека Воробья

В фильме «Пираты Карибского моря: На краю света» капитан Тиг носит серебряное кольцо с черепом. На самом деле оно является не реквизитом к фильму, а настоящим украшением актера Кита Ричардса. Это кольцо подарили ему на день рождения в 1978 году, и с тех пор он его не снимает.

«Санта-Клаус» — эльфы

В фильме «Санта-Клаус», когда Чарли ходит в школу, позади него можно заметить сидящего эльфа. Это означает, что в течение всей его жизни эльфы следили за ним и его отцом.

«Малефисента» — магия

Магия Малефисенты меняет цвет. Когда ведьма добрая, ее магия золотая. А когда она делает злые вещи, ее чары становятся зеленого оттенка.

«Хроники Нарнии» — мех Белой Колдуньи

В фильме «Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф» Белая Колдунья отдала приказ состричь гриву льва Аслана, а затем хладнокровно вонзила в него кинжал. Позже героиню Тильды Суинтон можно увидеть в его мехе во время битвы.

«Паразиты» — компания господина Пака

В «Паразитах» зрителю постоянно напоминают, что господин Пак руководит фирмой под названием Another Brick, как одноименная песня группы Pink Floyd. Режиссер фильма Пон Чжун Хо был их большим поклонником в колледже. В ней поднимаются проблемы образования, неравенства, есть многозначительная строчка: «В общем-то, ты лишь еще один кирпич в стене». Логотип компании появляется на стекле в офисе главы богатого семейства, а также на кружках, из которых пьют герои.

«Алиса в Стране чудес» — фраза Шляпника

Реплики Безумного Шляпника не так бессмысленны, как кажется на первый взгляд. Когда Шляпник спрашивает «Что общего у ворона и письменного стола?», он имеет в виду писателя Эдгара Аллана По, считает Джонни Депп, исполнивший роль героя. Одним из самых известных произведений По является стихотворение «Ворон». Кстати, оранжевые пятна на лице Шляпника предложил добавить сам Депп. Дело в том, что в XVIII–XIX веках шляпники работали с ртутью, которая оставляла на коже оранжевые и красноватые пятна. Кроме того, металл вызывал хроническую интоксикацию, которая пагубно влияла на психическое здоровье.

Бонус: «10 причин моей ненависти» — сцена со стихотворением

В конце ленты «10 причин моей ненависти» Джулия Стайлз заплакала, читая стихотворение, которое она написала о Патрике для урока английского. На самом деле этого не было в сценарии. В одном из интервью актриса рассказала, почему на нее нахлынули эмоции во время этой сцены. «Я абсолютно не ожидала, что начну плакать. Я не знаю, почему это произошло. Возможно, это было связано с тем, что происходило в моей жизни в то время. Или я просто была потрясена всем опытом создания моего первого большого фильма», — призналась Стайлз.