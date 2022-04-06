13 человек, которые посетили места съемок известных фильмов и сериалов

Поиск локаций — процедура, с которой сталкиваются все кинематографисты. Продюсеры и другие члены съемочной группы месяцами ездят по разным городам и странам, чтобы найти подходящие места. Вот почему на большом экране все выглядит идеально и зрителям потом хочется непременно посетить эти точки. Есть люди, которым удалось найти кое-какие известные кинолокации, а у некоторых из них получилось даже воссоздать сцену.

У нас в AdMe.ru полно любителей кино, и мы надеемся, что эти 13 мест, где снимали известные фильмы, впечатлят вас не меньше, чем нас.

1. «Я нашел место из этой сцены в фильме „Гладиатор“, когда катался вокруг Тосканы в Италии»

2. Невероятно, как реальное место можно превратить в нечто настолько необычное

3. «Мы должны были посетить пляж, на котором снимали сцену перезагрузки Джанет, во время нашей недавней поездки»

4. Очень странные дела творились прошлой ночью в одном отличном месте для съемок

5. «Я отпраздновал свое 40-летие в хижине Тони Старка»

6. «Посетили места съемок „Любовного приземления“»

7. «Я был в Дубровнике и подумал, что было бы забавно сравнить некоторые сцены из „Игры престолов“ с местами их съемок»

8. «В канун Рождества и Нового года я сфотографировал почти 200 локаций из кино»

9. «В апреле 2021-го я посетил город, который сыграл роль вымышленного Касл-Рока из фильма 1986 года „Останься со мной“»

10. Еще одна кинолокация. На этот раз из «Человека-муравья и Осы»

11. «Я посетил дом, в который врезался Томми в „Славных парнях“»

12. Посещение знаменитых кинолокаций. «Темный рыцарь» первый на очереди!

13. «Я посетил многие места съемок сериала „Во все тяжкие“»