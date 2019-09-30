13 архивных фотографий наших звезд до того, как на них обрушилась слава

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Многие современные звезды начинали свой творческий путь со съемок в молодежных сериалах, где играли эпизодические роли простых школьников. Кто-то почувствовал запах славы еще со студенческих игр в КВН, хотя и приходилось зарабатывать на стройках. Их жизнь могла бы сложиться иначе, если бы не огромная популярность, которая настигла их внезапно.

Мы в AdMe.ru нашли редкие фотографии наших знаменитостей из тех времен, когда они были еще никому не известны, и вдохновились историями их восхождения к славе.

1. Егор Крид

Егор Булаткин родился в 1994 году в Пензе. Сольную карьеру начал в 17 лет под псевдонимом Егор Крид. После выпуска из пензенского лицея современных технологий Егор перебрался в Москву, где подписал контракт с Black Star Inc. Прославился певец после выхода своего суперхита «Самая-самая». Клип на эту песню набрал более 120 млн просмотров на YouTube. Сегодня Крид является одним из самых популярных артистов в России.

2. Павел Воля

В юности Воля был капитаном пензенской команды КВН «Валеон Дассон». В начале 2000-х переехал в Москву, где сначала работал прорабом на стройке, а потом сценаристом у Игоря Угольникова. В 2003 году устроился диджеем на радиостанцию «Хит FM», а также принимал участие в подготовке шоу «В гостях у Масяни», где озвучивал главную героиню. С 2005 года стал резидентом программы Comedy Club, которая и сделала его знаменитым.

3. Дима Билан

Виктор Белан родился в 1981 году в городе Усть-Джегута Карачаево-Черкесской Республики. В начале 2000-х переехал в Москву и поступил в музыкальное училище, а потом продолжил учебу в ГИТИСе. В 2002 году под псевдонимом Дима Билан выступил на фестивале «Новая волна» в Юрмале, после которого и стал популярным российским певцом. Но настоящая слава пришла к нему после триумфа на конкурсе «Евровидение» в 2008 году.

4. Яна Кошкина

Яна Кошкина стала известной широкой публике благодаря сериалу «ЧОП» на ТНТ, шоу «Короли фанеры» на Первом канале, а также нескольким скандальным фотосессиям для мужских журналов. Сейчас актриса участвует в комедийной передаче «Однажды в России» и в клипах российских поп-исполнителей. А первую роль Яна сыграла еще в подростковом возрасте в молодежном сериале «ОБЖ», снятом петербургским телевидением.

5. Алла Михеева

Звезда «Вечернего Урганта» в юности также снималась в сериале «ОБЖ», а потом поступила в Санкт-Петербургскую академию театрального искусства и стала актрисой музыкально-драматического театра «Буфф». Широкая известность к Алле пришла в 2012 году, когда она начала вести рубрику «Острый репортаж» в программе «Вечерний Ургант» на Первом канале.

6. Кристина Асмус

Кристина в юности занималась спортивной гимнастикой и даже стала кандидатом в мастера спорта. После окончания школы Асмус работала в театре юного зрителя подмосковного города Королева. В 2005 году поступила в Школу-студию МХАТ, а через 3 года решила продолжить учебу в театральном училище им. Щепкина. Пик популярности Кристины пришелся на 2010 год, когда актриса играла роль Вари Черноус в комедийном сериале «Интерны».

7. Братья Грим

В 1998 году близнецы из Самары Борис и Константин Бурдаевы организовали группу «Братья Грим». Знаменитыми ребята стали в 2005 году, когда выступили на фестивале Maxidrom. В 2009 году группа распалась, но через несколько месяцев Константин собрал новый коллектив и объявил о возвращении «Братьев Грим» в обновленном составе. А Борис создал психоделик-рок-группу Octopus Maiden. Летом 2016 года он начал работу над новым поп-проектом Ufology.

8. Азамат Мусагалиев

Азамат родился в 1984 году в городе Камызяк Астраханской области. Получил специальность инженера рыбоохраны в Астраханском университете. В студенческие годы создал городскую команду КВН. Известным на всю страну Азамат стал в 2011 году после того, как выступление его «Сборной Камызякского края» показали на Первом канале. В 2014 году артист дебютировал в программе «Однажды в России», а в 2015 стал ведущим шоу «Где логика?».

9. Сергей Светлаков

Во время учебы в екатеринбургской школе Сергей занимался футболом и баскетболом, а также стал кандидатом в мастера спорта по гандболу. В 2000 году Светлаков окончил Уральский государственный университет путей сообщения. Во время учебы в вузе Сергей работал автором в команде КВН «Уральские пельмени», а потом стал принимать участие и в ее выступлениях, став любимцем зрителей и завоевав огромную популярность.

10. Мария Горбань

Мария родилась в 1986 году в Ярославле в семье артистов и сразу решила пойти по стопам родителей. Впервые на экране появилась в популярном сериале «Простые истины». В 2007 году окончила актерский факультет ГИТИСа, играла в нескольких театральных постановках, но известной стала после фотосессий для мужских журналов. Широкому кругу зрителей Мария запомнилась ролью девушки Дмитрия Нагиева в сериале «Кухня» и рекламе сотового оператора.

11. Юлия Ковальчук

В детстве Юлия занималась гимнастикой и хореографией, с 17 лет выступала в коллективе эстрадного танца «Элит». После школы сразу поступила в Московский государственный университет культуры и искусств. Ковальчук прославилась в 2001 году, когда стала солисткой группы «Блестящие», заменив Ольгу Орлову. Через 6 лет певица ушла из коллектива и занялась сольной карьерой.

12. Елизавета Иванцив (Елка)

Елизавета Иванцив начала музыкальную карьеру в составе группы B&B в родном Ужгороде, а кроме того, играла в местной команде КВН. В 2004 году подписала контракт с продюсером Владом Валовым, придумала себе псевдоним Елка и выпустила 1-й альбом «Город обмана». Однако звездой она стала после выхода песни «Прованс» в 2011 году.

13. Светлана Лобода

Светлана еще в детстве посещала музыкальную школу, где играла на фортепьяно и занималась пением, а в юности поступила в эстрадно-цирковую академию. Вскоре стала новой солисткой трио «ВИА Гра». Правда, в коллективе она выступала всего пару месяцев, а затем решила сконцентрироваться на сольной карьере. В 2009 году Лобода приняла участие в конкурсе «Евровидение», где заняла лишь 12-е место, но завоевала любовь зрителей, и ее популярность начала набирать обороты.