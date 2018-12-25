13 мультфильмов, доказывающих, что анимационное кино захватывает не меньше обычного

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Мультипликация — жанр гораздо более серьезный, чем мы привыкли считать. Нарисованные, неважно, от руки или на компьютере, герои наделены теми же чувствами, что и люди из плоти и крови, а мастерство мультипликаторов дает возможность превращать даже обыденные сцены в нечто волшебное и неповторимое.

Мы в AdMe.ru любим разные мультфильмы, но есть те, от которых невозможно оторваться до последней секунды экранного времени. Их вы и найдете в сегодняшней подборке.

Форма голоса (Koe no katachi), 2016

Главный герой мультфильма Сея Исида — ученик одной из японских школ. В его класс приходит новенькая, глухонемая девочка Секо Нисимия. Одноклассники начинают издеваться над ней, а больше других в этом усердствует Сея, причем так, что несколько раз ломает слуховой аппарат Секо, а затем и вовсе повреждает ей уши. Девочку переводят в другую школу, всю вину за издевательства сваливают на Сею — и он сам становится объектом травли. Не в силах выдержать этого, Сея решается на самоубийство, но останавливается, а через несколько лет встречает Секо в старшей школе. Рейтинг «КиноПоиска» — 8,0.

Рейтинг IMDb — 8,2.

Какой чудесный день (It’s Such a Beautiful Day), 2012

«Какой чудесный день» — это, наверное, самый необычный мультфильм на свете. Главный герой Билл, нарисованный как будто детской рукой, обычный, ничем не примечательный офисный работник, однажды узнает, что у него есть наследственное психическое заболевание. Вместе с голосом диктора мы пройдем через безумные вещи, которые происходят то ли в реальности, то ли в голове Билла, и узнаем о странных ритуалах из его повседневной жизни, например о привычке брать фрукты с дальнего конца лотка по одной очень необычной причине. Рейтинг «КиноПоиска» — 8,0.

Рейтинг IMDb — 8,2.

Ученик чудовища (Bakemono no ko), 2015

9-летний Рен потерял мать, и родственники решили забрать его к себе, однако мальчик, не желая переезжать, сбегает от них и случайно попадает в параллельную реальность, где обитают очеловеченные животные. В этом мире правит Великий Мастер, который чувствует приближение смерти и выбирает себе преемника, на чью роль претендуют два мастера единоборств: Свиногор, у которого много учеников и двое детей, и Медвежут, не имеющий ни того ни другого, что делает его неподходящим кандидатом. Медвежут, желая доказать, что он хороший учитель, предлагает Рену стать его учеником и за несколько лет делает его мастером боевых искусств. Рейтинг «КиноПоиска» — 8,0.

Рейтинг IMDb — 7,7.

В этом уголке мира (Kono sekai no katasumi ni), 2016

Япония, Хиросима, 1944 год. Девушка по имени Судзу Урано покидает родной город и переезжает в Куре, в семью мужа, где берет на себя все заботы по домашнему хозяйству. Члены новой семьи Судзу — добрые и спокойные люди, живущие обычной размеренной жизнью. Но в их город приходит война, и люди из-за бомбардировок вынуждены прятаться в бункерах и питаться тем, что растет под ногами. Однажды Судзу натыкается на неразорвавшуюся бомбу и теряет руку, а спустя некоторое время решает вернуться в Хиросиму, но на ее родной город сбрасывают атомную бомбу. Рейтинг «КиноПоиска» — 8,0.

Рейтинг IMDb — 7,9.

Твое имя (Kimi no na wa), 2016

Таки и Мицуха — двое подростков, живущих в разных местах. Старшеклассница Мицуха живет в провинции, а старшеклассник Таки — в центре Токио. Однажды Мицуха загадала желание хотя бы в другой жизни стать красивым парнем, живущим в столице, и, засыпая, волшебным образом перенеслась в тело Таки, а сам Таки оказался в теле Мицухи. Они начинают проживать часть жизней друг друга, но эта способность исчезает так же внезапно, как и появилась. Таки решает отыскать Мицуху, однако это оказывается непростым делом. Рейтинг «КиноПоиска» — 8,3.

Рейтинг IMDb — 8,4.

Хранитель Луны (Mune, le gardien de la lune), 2014

Фавн Мьюн живет на необычной планете, где день меняют на ночь вручную, поочередно помещая на небо Солнце и Луну. Однажды Мьюна назначают ответственным за этот ритуал, однако в первый же день он теряет Луну, а Солнце похищает царь подземного мира Некрос. Чтобы вернуть светила, а жителям планеты — день и ночь, Мьюн вместе с девочкой, сделанной из воска, и хранителем Солнца отправляется в долгое и опасное путешествие. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,3.

Рейтинг IMDb — 7,3.

По ту сторону изгороди (Over the Garden Wall), 2014

Мультипликационный мини-сериал «По ту сторону изгороди» рассказывает о двух братьях по имени Грег и Вирт, которые должны пройти через загадочный и полный опасностей лес, чтобы снова попасть к себе домой. Старший Вирт — тихий и скромный подросток, который любит пофилософствовать и пишет стихи, а младший Грег, носящий на голове чайник, а под мышкой лягушку, поет и сочиняет песни. На пути им встречаются люди и звери, один из которых — Фред, говорящий конь, а другой — Зверь, таинственное чудовище, которое превращает людей в деревья. Рейтинг «КиноПоиска» — 8,3.

Рейтинг IMDb — 8,4.

Укрась прощальное утро цветами обещания (Sayonara no asa ni yakusoku no hana o kazaro), 2018

Макия принадлежит к роду бессмертных людей, которые, достигнув подросткового возраста, перестают стареть. Однако жизнь их не так уж проста: обычные люди постоянно пытаются выведать тайну бессмертия, а однажды воины соседнего государства вторгаются к ним, чтобы похитить одну из девушек и сделать ее матерью их бессмертного правителя. Макие удается бежать, и во время блуждания по лесу она находит брошенного младенца, которого берет под свою опеку. Проходят годы, ребенок превращается в юношу — и между ним и Макией вспыхивают чувства. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,8.

Рейтинг IMDb — 7,5.

Девять (9), 2009

В недалеком будущем население Земли и все живое на ней оказалось уничтоженным механическими монстрами, которых создали сами люди. Перед смертью один ученый сделал 9 тряпичных кукол, наделив их частицами своей души и воспоминаний. Последней, девятой, кукле ученый оставил и особое задание: она должна победить бездушные машины, чтобы у жизни появился еще один шанс. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,4.

Рейтинг IMDb — 7,1.

Кошачья жизнь (Une vie de chat), 2010

Кот Дино живет у маленькой девочки Зои и ее мамы, которая работает в полиции. Папу Зои убили гангстеры, и с тех пор она совсем перестала разговаривать. Каждую ночь Дино куда-то уходит, а утром приносит Зои разные подарки, одним из которых оказался драгоценный браслет. Девочка узнает, что украшение было частью похищенной коллекции, и решает проследить за котом. Оказалось, что Дино входит в банду грабителей, в которой также состоит и ее добрая няня. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,9.

Рейтинг IMDb — 7,0.

Патэма наоборот (Sakasama no Patema), 2013

После глобальной катастрофы все люди на Земле разделились на две группы: одни остались обычными людьми, а на других перестала действовать гравитация. Те, кто теперь не мог ходить по земле, вынуждены были спрятаться в подземных убежищах, где небом им служили потолки построенных лабиринтов. Живущие на поверхности не знали о существовании подземного народа и считали, что люди, улетающие в небо, — души грешников. Но Патэма, принцесса подземного мира, не может усидеть на месте и часто бродит по лабиринтам. Больше всего она любит ходить в запретную зону, и одна из таких ее вылазок приводит к неожиданным последствиям. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,4.

Рейтинг IMDb — 7,0.

Выходные (Weekends), 2017

15-минутный мультфильм рассказывает о мальчике 6–7 лет, чьи родители развелись. Теперь он вынужден жить на 2 дома: будни он проводит с мамой, а выходные — с папой. Моменты реальной жизни, которые он проводит с отцом, играя в приставку или смотря кино по телевизору, перемежаются с сюрреалистичными сценами так, что становится непонятно, где реальность, а где вымысел.

Рейтинг IMDb — 7,5.

Аврил и поддельный мир (Avril et le monde truqué), 2015

Во Франции, которой правит император Наполеон IV, стоит 1941 год. В мире, не знающем электричества, авиации и прочих достижений науки, царят паровые машины, а уголь и дрова заменяют все источники энергии. Родители Аврил, изобретатели, работавшие над эликсиром бессмертия, внезапно исчезают, так же как и множество ученых по всему миру в течение последних 30 лет. В наследство от мамы и папы девушке достается говорящий кот Дарвин, с которым она в сопровождении юноши по имени Юлиус и пожилого изобретателя Попса отправляется на их поиски по дебрям стимпанкового мира.

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,3.

Рейтинг IMDb — 7,4.