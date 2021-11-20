13 актрис нового эшелона, которые вот-вот зададут миру другие стандарты красоты

Мы привыкли к тому, что довольно часто видим в фильмах одни и те же лица. Но чем больше новых типажей, тем увлекательнее смотреть кино. К счастью, время не стоит на месте и к компании старожилов кинематографа присоединяются новички. Конечно, не все остаются на плаву очень долго. Но есть таланты, которым это удается, и они, несмотря на молодость и небольшой опыт, радуют зрителей и кинокритиков.

Мы в AdMe.ru обожаем новые лица. Поэтому провели свое небольшое исследование и составили список молодых звезд кинематографа, которые уже начали завоевывать наши сердца. А в конце статьи — бонус: вы узнаете, какая новоиспеченная актриса напоминает нам Тильду Суинтон.

Милена Смит

Молодая испанская актриса Милена Смит стала главной героиней премии ICON 2021, которая прошла в Мадриде. Девушка прославилась на весь мир, сыграв главную роль в картине «Параллельные матери», которая открывала Венецианский международный кинофестиваль. Также актриса успела сыграть в фильме «Преступить черту» с Марио Касасом, и после этой роли ей поступило предложение от Netflix — сейчас Милена снимается в сериале «Альма».

Джоуи Кинг

Джоуи Кинг, несмотря на то что еще очень молода, уже успела сняться в большом количестве фильмов, побывать на обложке журналов и стать претенденткой на получение премии «Эмми». Она одна из ярких представительниц «нового поколения талантов» и стала известна, получив главную роль в фильме «Рамона и Бизус», в котором она сыграла вместе с Селеной Гомес. Из последних новостей — важным шагом для нее стало заключение контракта с Netflix.

Мэйси Уильямс

Мэйси Уильямс — 24-летняя британская артистка, она сыграла Арью в ставшем культовым сериале «Игра престолов» и запомнилась многим после этой роли. В подтверждение этого Мэйси получила множество наград. Но после «Игры престолов» карьера девушки не приостановилась, и она снялась в таких кинолентах, как «Тепловой удар», «Новые мутанты», мини-сериал «Тайна Крикли-холла», «Падение», «Не входи», «Доктор Кто».

София Лиллис

Будучи ребенком, София уже метила в актрисы — она занималась в актерской студии. А сейчас за плечами 18-летней девушки участие более чем в 10 различных теле- и кинопроектах. Большую известность она обрела, сыграв в фильмах «Оно» в 2017 году и «Оно: Глава вторая» в 2019-м. Другая ее высоко оцененная работа на большом экране — главная роль в детективном фильме для подростков «Нэнси Дрю и скрытая лестница» в 2019-м.

Индия Мур

Недавно Мур можно было увидеть в номинированном на «Эмми» сериале «Поза». Премьера сериала состоялась в июне 2018 года, и он был хорошо принят критиками и зрителями. А журнал Time даже внес актрису в список 100 самых влиятельных людей 2019 года.

Саша Лейн

Дебютировала Саша в драме под названием «Американская милашка» в 2016 году и даже удостоилась приза жюри на Каннском кинофестивале. Критики особо отметили игру Лейн и предсказали ей славное будущее. После череды работ в артхаусных лентах Саша снялась в «большом Голливуде». Ее взяли на одну из главных ролей в перезагрузке «Хеллбоя», а после в сериал «Локи». Сейчас девушка участвует в съемках еще одного сериала — «Разговоры с друзьями».

Элайза Сканлен

Когда Элайза оканчивала школу, она узнала о кастинге на роль Эммы Креллин в триллере «Острые предметы» и решила отправить свое видео. В итоге девушка получила роль, а сериал завоевал признание критиков. Вскоре после премьеры этой ленты Элайза начала сниматься в драме «Маленькие женщины». Новая работа Сканлен также удостоилась хвалебных отзывов критиков, высоко оценивших ее актерское мастерство.

Эйми Лу Вуд

Уже во время учебы Эйми начала активно играть в студенческих спектаклях и снималась в короткометражных фильмах, это и позволило ей начать прокачивать свои актерские способности. Знаменитой же Вуд стала после выхода на Netflix сериала «Половое воспитание». В этом году в мировой прокат вышел биографический фильм «Кошачьи миры Луиса Уэйна» тоже при участии актрисы. В 2021 году девушка получила настоящее признание — ей вручили «Золотую маску» на престижной телевизионной премии BAFTA TV Awards.

Тейлор Хиксон

Тейлор Хиксон — 23-летняя канадская актриса, покорившая сердца многих поклонников ролями в сериалах «Академия смерти» и «Родина: Форт Салем». Юная канадка не думает останавливаться и продолжает сниматься в популярных проектах, с гордостью шагая по карьерной лестнице и достигая все новых высот.

Диана Сильверс

Свою первую главную роль Диана получила в 17 лет, тогда ее пригласили на кастинг фильма «Ма». Но актерский дебют Сильверс случился раньше. Девушка снялась в сериале «Навстречу тьме», потом она мелькнула в роли чирлидерши в фантастическом триллере «Стекло». В копилке у Дианы есть другие значимые роли: в фильме «Агент Ева», над которым она работала вместе с Джессикой Честейн, Колином Фарреллом и Джиной Дэвис, и еще в картине о парижской балетной школе «Райские птицы».

Сторм Рид

Хотя Сторм нельзя назвать совсем новичком в киноиндустрии, но именно сейчас она начала свое активное становление и снимается в разных фильмах. 18-летняя девушка смело покоряет большие экраны. Рид известна по ролям в фильмах «Излом времени», «Эйфория» и «Отряд самоубийц». В ближайшем будущем ее можно будет увидеть во 2-м сезоне сериала «Эйфория».

Рэйчел Сеннотт

По признанию самой девушки, она с самого детства мечтала стать актрисой. И вот в 2018 году она дебютировала на большом экране в фильме «Малыш Шива», где исполнила главную роль — Даниэль. Фильм в этом году показали на Международном кинофестивале в Торонто. Именно после него актрису и начали узнавать. А позже пригласили сняться в комедийном сериале «Моя деревня», название которого позже заменили на «Позвоните маме».

Бонус: Хантер Шефер

Хантер Шефер — актриса, модель, художница, известная по роли Джулс в сериале «Эйфория». Внешне она чем-то похожа по типажу на Тильду Суинтон: цвет волос, взгляд, образ в целом. У Хантер все началось с модельной карьеры. Потом она снялась в 1-м сезоне «Эйфории», а в июле 2019 года было объявлено о съемках 2-го сезона сериала. В продолжении сериала, естественно, появится и Шефер, которая проснулась звездой после выхода первых эпизодов. На волне успеха девушка решила не останавливаться и снялась в ужастике «Кукушка».