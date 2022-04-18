13 актрис, у которых было все, чтобы купаться в лучах славы, но они внезапно пропали с экранов

Пересматривая старые фильмы, мы не раз ловили себя на мысли, что ничего не знаем о судьбе той или иной актрисы. Снявшись в нескольких фильмах, порой они просто исчезали с экранов, хотя, казалось бы, у них было все, чтобы продолжить успешную карьеру.

Мы в AdMe.ru в свое время были совершенно очарованы этими красавицами, которым после первой же роли пророчили актерскую славу, и не меньше того озадачены, когда они просто перестали сниматься. Мы нашли ответы на свои вопросы и теперь делимся ими с вами.

Изольда Извицкая

Уже к 24 годам после выхода нескольких успешных фильмов на Изольду Извицкую обрушилась огромная слава. Ее муж, тоже актер, Эдуард Бредун оказался в тени жены, и их брак вскоре дал трещину. Чтобы заглушить душевную боль, Извицкая поддалась вредным привычкам и, как следствие, стала срывать съемки. Ей перестали давать роли. Она предпринимала более или менее успешные попытки вернуться на сцену и на большой экран, но так и не смогла справиться с пороком. Жизнь актрисы трагически оборвалась, когда ей было всего 38 лет.

Марина Ладынина

Марина Ладынина была одной из самых многообещающих актрис 30–40-х годов. Самые заметные работы в ее фильмографии — «Трактористы», «Свинарка и пастух», «Кубанские казаки». В 1936 году она вышла замуж за режиссера Ивана Пырьева, и много лет они проработали в тандеме. В 1954 году состоялась премьера их последнего совместного фильма «Испытание верности», после чего звездный брак распался. Актриса решила больше не сниматься в кино. Ходили слухи, что это происки Пырьева, но на самом деле Марина Ладынина просто решила не играть возрастные роли — хотела, чтобы зрители запомнили ее молодой.

Галина Сергеева

Известная актриса и возлюбленная тенора Козловского Галина Сергеева играла еще в немых фильмах. Она прожила 86 лет, но ее кинокарьера длилась всего 8 — с 1934 по 1942 год, и на то есть несколько причин. Во-первых, ее последний фильм «Актриса» сильно ругали критики. Во-вторых, через год после его выхода Галина Сергеева попала в сильную аварию и повредила себе горло, что безвозвратно испортило ее голос. В-третьих, в ее личной жизни был очень непростой период. Актриса навсегда оставила кино и впоследствии не жалела об этом решении.

Нелли Подгорная

Ее первая работа в 1955 году в кино — роль Клавдии в «Деле Румянцева» режиссера Иосифа Хейфица — сразу принесла молодой артистке известность. Однако Нелли Подгорная предпочла театр и в результате сыграла лишь в 3 фильмах в конце 1950-х годов.

Ольга Заботкина

Зрители должны помнить Ольгу Заботкину по роли Кати Татариновой из фильма «Два капитана». Лента «Черемушки» с ее участием была в лидерах кинопроката. Тем не менее после триумфальных успехов 1950-х — начала 1960-х актриса перестала получать приглашения от кинорежиссеров, как и многие другие звезды периода оттепели. Ее балетная карьера сложилась намного удачнее. В 1960 году 24-летняя балерина стала заслуженной артисткой. Кроме того, сразу же после ухода из кино Ольга попыталась устроить свою личную жизнь.

Светлана Засыпкина

В 1988 году вышел фильм «Куколка». В нем рассказывалось о судьбе юной спортсменки Тани Серебряковой, которой пришлось уйти из большого спорта из-за травмы. Бывшая гимнастка Светлана Засыпкина по сути сыграла сама себя. Эта картина стала культовой, а Светлана превратилась в молодежного кумира. Вскоре молодая актриса вышла замуж. Ее супругу не хотелось, чтобы Светлана снималась, и он поставил ей ультиматум: «Или я, или кино». Актриса выбрала семью, но впоследствии пожалела об этом решении. Через 5 лет она развелась с мужем, но в кино ее уже никто не позвал. После развода Засыпкина занялась бизнесом, открыв продуктовый магазин.

Татьяна Аксюта

Фильм «Вам и не снилось...» принес молодой актрисе славу. После этого у нее было еще несколько киноработ. Последняя крупная роль в кино у Аксюты была в фильме 1985 года «Полевая гвардия Мозжухина». После этого актриса полностью переключилась на театр. Себя она считает в первую очередь театральной актрисой: «Театр для меня самое важное. А кино было просто случайностью и не доставляло никакого особого творческого удовлетворения». Татьяна 20 лет посвятила работе в молодежном театре, а сейчас руководит детским драматическим кружком.

Лариса Белогурова

Лариса Белогурова начала сниматься в кино еще студенткой ГИТИСа, но ее творческий путь был недолгим — с 1981 по 1992 год. Нестандартная красота и яркие образы обеспечили ей огромную популярность. Наверняка многие помнят Ларису по фильму «Гений», где она сыграла подругу героя Александра Абдулова. Супруг актрисы рассказывал, что в 90-х в кино пришло новое поколение актеров. Лариса, будучи воспитанницей старой школы, оказалась невостребованной. Но она не особо переживала по этому поводу и нашла себя в другом своем увлечении — кулинарии. В 2015 году после долгой болезни Ларисы не стало.

Валентина Курдюкова

Исполнительница роли Ксанки из «Неуловимых мстителей» попала в кино благодаря тому, что занималась спортивной гимнастикой и в возрасте 14 лет уже была кандидатом в мастера спорта. Несмотря на огромный успех трилогии Валентина не стала продолжать карьеру актрисы, хотя ей пророчили большое будущее. В 1970 году она поступила в цирковое училище, но проучилась недолго. Во время гастролей познакомилась с молодым певцом Борисом Сандуленко, за которого вскоре вышла замуж. У них родилось двое детей. 90-е были тяжелым временем для актрисы. Она продавала газеты, раздавала рекламные листовки, работала буфетчицей в одном издании. Сейчас Валентина Курдюкова на пенсии и все свободное время уделяет любимым внукам.

Ольга Мелихова

Самые заметные работы Ольги Мелиховой в кино — это роли в фильмах «Отпуск за свой счет» и «Собачье сердце». Во время работы над последним у Ольги появился мужчина, из-за которого она однажды не пришла на озвучивание своей роли и попала в черный список недисциплинированных актрис, а затем сосредоточилась на работе в театре. Несмотря на то, что ее театральная карьера складывалась в целом успешно, Ольга решила изменить свою судьбу. В 1993 году она покинула сцену и, по рекомендации подруги, нашла другую работу — в крупной компании по продаже мебели. На данный момент актриса живет в Финляндии в деревне и занимается живописью. Она вышла замуж за соседа-финна, детей у бывшей актрисы нет.

Янина Лисовская

Самая известная и заметная работа Янины Лисовской в кино — это роль Людки в фильме Владимира Меньшова «Любовь и голуби». Были у нее и другие роли, актриса была довольна своей карьерой и не собиралась бросать кино, но судьба распорядилась иначе. Она познакомилась с немецким актером Вольфом Листом и спустя несколько лет переехала к нему в Германию. Янина думала, что ей вряд ли удастся продолжить актерскую карьеру — для этого нужно было в совершенстве знать язык. Но она блестяще справилась с этой задачей и вскоре получила место во Фрайбургском театре. Сейчас Янина Лисовская живет и преподает актерское мастерство в Ганновере.

Ирина Иванова

Ирина Иванова — та самая девочка, сыгравшая одну из главных ролей в драме Искры Бабич «Мужики!..». Юной актрисе, столь талантливо воплотившей образ Полины в известном фильме, пророчили звездную карьеру в кинематографе, но она отказалась от славы, избрав иной жизненный путь. Кинокарьере девушка предпочла образование и создание семьи. После замужества она работала паспортисткой. В настоящее время Ирина месте с супругом живет за городом, занимается домашним хозяйством и воспитывает 3 детей.

Александра Колкунова

Александра Колкунова снялась в десятках фильмов. Роль Ольги Силиной в драме «Ночные забавы» принесла ей заслуженную известность. Основной причиной исчезновения Александры Колкуновой с большого экрана стало замужество. В 1990 году она эмигрировала вместе с супругом. Возобновлять актерскую карьеру она не захотела. Сейчас бывшая актриса Александра Колкунова довольствуется ролью жены, матери и бизнесвумен.