13 актрис, которые играли пай-девочек, а затем взяли и позволили себе роль отвязной чертовки

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Кинематографу известно множество случаев, когда сильные, яркие роли не только приносили актрисам всемирную славу, но и загоняли их в тесные рамки определенного амплуа. Разорвать шаблон, к сожалению, удается единицам. Ведь для этого нужно огромное желание развиваться и пробовать себя в новом качестве. А еще небольшая доля везения.

Мы в AdMe.ru вспомнили 13 актрис, которых все привыкли видеть в роли скромниц и хороших девочек. А они взяли и отожгли, создав образы настоящих оторв.

Эль Фэннинг

Добродушная Аврора в диснеевской ленте «Малефисента» и не устоявшая перед соблазнами большого города провинциалка Джесси в психологическом триллере «Неоновый демон».

Мишель Уильямс

Несчастная любящая жена Альма в драме «Горбатая гора» и обольстительная голливудская дива в байопике «7 дней и ночей с Мэрилин».

Джессика Честейн

Неравнодушная и отважная Антонина Жабинская в военной драме «Жена смотрителя зоопарка» и опасная охотница-инопланетянка Вук в фильме «Люди Икс: Темный Феникс».

Эмили Блант

Очаровательная английская правительница в биографической ленте «Молодая Виктория» и безжалостная королева Фрейя в фильме «Белоснежка и охотник — 2».

Кейт Уинслет

Взбалмошная и обаятельная Клементина в мелодраме «Вечное сияние чистого разума» и жестокий лидер фракции «Эрудиция» Джанин в антиутопии «Дивергент».

Кэмерон Диас

Красавица и просто милашка Мэри в комедии «Все без ума от Мэри» и матерая интриганка в триллере «Советник».

Вайнона Райдер

Непорочная Мэй в ленте «Эпоха невинности» и коварный манипулятор Абигейл в драме «Суровое испытание».

Диана Крюгер

Прекрасная Елена в картине «Троя» и злобная Искательница (Лейси) в фильме «Гостья».

Натали Портман

Хрупкая королева Падме в саге «Звездные войны» и взбалмошная танцовщица Элис в драме «Близость».

Дженнифер Энистон

Само очарование — девушка по имени Нина в мелодраме «Объект моего восхищения» и опасная преступница Люсинда в ленте «Цена измены».

Эми Адамс

Сестра Джеймс — трогательная и высоконравственная учительница приходской школы в драме «Сомнение» и развязная авантюристка Сидни в черной комедии «Афера по-американски».

Миа Васиковска

Сильная и независимая воспитанница сиротского приюта Джейн Эйр в одноименной экранизации романа и неуравновешенная девушка легкого поведения Джеки в триллере «Пирсинг».

Аня Тейлор-Джой

Умница и красавица Эмма в одноименном фильме и амбициозная Сэнди, которая буквально плевала на всех, в ужастике «Прошлой ночью в Сохо».