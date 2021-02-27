13 актеров признались, какие фильмы считают лучшими в своей карьере

Каждая киноработа для актера — это уникальное детище, которому он отдается целиком и полностью, и выбрать самую любимую среди них та еще задачка. Тем не менее некоторые знаменитости без труда выделяют запавшие в душу картины, которые научили их чему-то или стали поворотным моментом в карьере.

AdMe.ru решил выяснить, какими ролями гордятся популярные актеры. А из бонуса вы узнаете, какой из еще не вышедших на большой экран фильмов считает своей лучшей работой Райан Рейнольдс.

Арнольд Шварценеггер — «Детсадовский полицейский» (1990)

Мы неразрывно связываем Шварценеггера с его «железным» образом Терминатора и любим этого робота с каменным лицом. Однако актеру больше по душе главная роль в комедии «Детсадовский полицейский». По словам Шварценеггера, этот опыт помог ему стать хорошим родителем для собственных детей. Уже больше 30 лет прошло с момента выхода картины на большой экран, а Арнольд до сих пор вспоминает, как веселил ребятню своим акцентом и как каждый день перед съемками катал на себе задорно визжащих малышей.

Леонардо Ди Каприо — «Авиатор» (2004)

В арсенале Ди Каприо целая коллекция успешных ролей, причем в разных амплуа, но сам актер гордится своей игрой в биографической драме «Авиатор». Пилот-миллиардер Говард Хьюз в исполнении Лео страдает обсессивно-компульсивным расстройством, и это напомнило актеру об аналогичных проблемах, которые он испытывал в детстве. «Я не наступал на трещины и на определенные вещи», — вспоминает актер. Это состояние вернулось во время создания фильма, поэтому Ди Каприо иногда требовалось около 10 минут, чтобы дойти до съемочной площадки.

Джим Керри — «Кабельщик» (1996)

Когда Джима попросили назвать лучшие фильмы с его участием, он начал с «Кабельщика». За роль в этой картине актер получил рекордные для 1990-х годов $ 20 млн. По иронии судьбы лента провалилась в прокате. К слову, во время съемок «Кабельщика» выяснилось, что баскетболист из Керри никакой. Он даже не мог вести мяч, поэтому режиссер Бен Стиллер попросил его имитировать игру, а мяч «дорисовали» после.

Шарлиз Терон — «Монстр» (2003)

Мы много раз видели Шарлиз Терон на экранах в образе роковой красотки, поэтому то, как актрису преобразили для съемок в фильме «Монстр», нас, признаться, удивило. Однако именно этой «оскароносной» ролью Шарлиз гордится больше всего и считает ее поворотным моментом в своей карьере. Терон не любит смотреть собственные работы, но «Монстр» Пэтти Дженкинс является исключением из этого правила. Этот фильм актриса видела несколько раз и готова пересматривать еще и еще.

Дженнифер Лоуренс — «Афера по-американски» (2013)

Съемки в «Афере по-американски» Дженнифер Лоуренс считает самым увлекательным опытом, а свою героиню Розалин Розенфельд — любимицей. И недаром, ведь она принесла актрисе несколько престижных наград за лучшую женскую роль второго плана. Главным испытанием для костюмеров при работе над комедией стала любовь Лоуренс к чипсам. Дженнифер любила похрустеть ими в перерывах и постоянно пачкала платья крошками.

Киану Ривз — «Константин: Повелитель тьмы» (2005)

Любовь Киану к комиксам про Джона Константина и к вселенной DC в целом сделала эту роль особенной для актера. Когда создателей картины спросили, планировалось ли сделать из Киану блондина, чтобы он был внешне похож на экзорциста и медиума со страниц комиксов, те ответили, что даже не задумывались о смене имиджа. За что, кстати, были сильно раскритикованы после выхода фильма.

Дженнифер Энистон — «Торт» (2014)

Многим телезрителям Дженнифер знакома как Рэйчел Грин из комедийного сериала «Друзья». Однако актриса прекрасно зарекомендовала себя и в драматических ролях. Одна из них — Клэр Беннетт, девушка, страдающая от хронических болей. Именно своей игрой в драме «Торт» гордится Энистон, отзываясь о ней как о «роли за пределами мечтаний». Чтобы убедительно сыграть страдающую женщину, актрисе пришлось постараться: готовясь в роли, она постоянно носила корсет, который буквально сдавливал ее до костей и напоминал о боли.

Риз Уизерспун — «Блондинка в законе» (2001)

Своим любимым персонажем Риз Уизерспун назвала героиню комедии «Блондинка в законе» Эль Вудс. Актрисе импонируют ее сила и целеустремленность. Кроме того, Эль оказалась настоящим мотиватором для девушек по всему миру. Несмотря на то что Риз имела свои длинные и, пусть и окрашенные, светлые волосы, в конце фильма мы видим ее в парике. Дело в том, что Уизерспун пришлось остричь волосы, потому что их заметно повредили горячие бигуди.

Джон Траволта — «Фанат» (2019)

Роль в «Криминальном чтиве» сделала Траволту одним из самых востребованных актеров Голливуда. Однако своим любимым персонажем Джон назвал вовсе не Винсента Вегу из ленты Тарантино, а безумного фаната по прозвищу Лось из триллера 2019 года «Фанат». Эта картина потерпела кассовый провал, а сам Траволта был удостоен премии «Золотая малина» за худшую мужскую роль.

Джефф Бриджес — «Большой Лебовски» (1998)

Джефф Бриджес признался, что все фильмы с его участием являются для него особенными. Однако он выделил «Большой Лебовски» — картину, которой действительно удалось стать культовой. Для подготовки к роли Чувака Джеффу, который и без того имеет внушительное телосложение, пришлось набрать вес, а также взять пару уроков игры в боулинг у профессионального боулера.

Скарлетт Йоханссон — фильмы Marvel

По словам Скарлетт, супергероиня с русскими корнями Черная Вдова стала ее любимой ролью. Съемки в фильмах Marvel стали настоящим путешествием для актрисы, а развитие персонажа на протяжении серии кинокартин способствовало персональному росту Йоханссон. Девушка очень ответственно подошла к роли Наташи Романофф и даже сама выполняла некоторые трюки на мотоцикле. Несмотря на то что актриса была на тот момент беременна, а дублеров на съемках боевика «Мстители: Эра Альтрона» было сразу несколько, что приводило к конфузам. Так, Капитан Америка Крис Эванс вспоминает, что он постоянно принимал какую-либо из «фальшивых» Скарлетт за настоящую.

Брэд Питт — «Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса» (2007)

В числе любимых картин актеров оказался еще один фильм, который так и не смог стать коммерчески успешным. Именно ролью Джесси Джеймса гордится голливудский красавчик Питт. Обычно кино с Брэдом в главной роли окупается мгновенно, но вестерн стал исключением и считается одной из худших работ актера. Тем не менее среди многочисленных картин о Робин Гуде Дикого Запада Джесси Джеймсе именно эта считается наиболее исторически точной.

Бонус: Райан Рейнольдс — «Главный герой» (2021)

Райан Рейнольдс считает своей лучшей работой «Главного героя», премьера намечена на этот год. Комедия расскажет историю о банковском служащем, который внезапно узнает, что все его окружение и он сам — это видеоигра, которую вот-вот закроют. Сможет ли герой Райана спасти свой виртуальный мир?