13 актеров, которым пришлось исполнять роли, хотя они этого не хотели

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Говоря о кино, мы часто представляем радужные картины, на которых съемки перемежаются с вечеринками, а ковровые дорожки ведут прямиком к «Оскару». Но не стоит забывать, что это тяжелый, хотя и высокооплачиваемый труд, а иногда актерам приходится играть в фильмах, которые им не по душе.

AdMe.ru нашел 13 впечатляющих случаев, когда звездам первой величины пришлось участвовать в навязанных им проектах.