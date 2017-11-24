13 актеров, которым пришлось исполнять роли, хотя они этого не хотели
Говоря о кино, мы часто представляем радужные картины, на которых съемки перемежаются с вечеринками, а ковровые дорожки ведут прямиком к «Оскару». Но не стоит забывать, что это тяжелый, хотя и высокооплачиваемый труд, а иногда актерам приходится играть в фильмах, которые им не по душе.
AdMe.ru нашел 13 впечатляющих случаев, когда звездам первой величины пришлось участвовать в навязанных им проектах.
1. Дэниел Крэйг — «007: Координаты „Скайфолл“»
- Даже имея отличные гонорары, культовую роль и успешные в прокате фильмы, Крэйг задумывался об уходе из франшизы. По его словам, он мечтал бросить фильм «с того самого момента, как на него подписался». Актеру напомнили про контрактные обязательства, и его слова так и остались словами. Теперь уже и не разберешь, было ли это грамотным PR-ходом или искренним порывом.
- Рейтинг IMDb — 7,8
2. Натали Портман — «Тор-2: Царство тьмы»
- Часто подписываясь на участие в супергеройских блокбастерах, актеры привязываются не к одному фильму, а сразу ко всей серии. Для кого-то это не проблема, а другие всячески пытаются от этого увильнуть. Так случилось и с Натали Портман: она достаточно быстро разлюбила киновселенную Marvel. Поэтому холодок, который пробежал между ее героиней и Тором на экране, можно объяснить реальным недовольством актрисы данным проектом.
- Рейтинг IMDb — 7
3. Брэд Питт — «Собственность дьявола»
- Любому фильму нужен хороший сценарий. Но еще за неделю до начала съемок «Собственности дьявола» его не было, утверждает Питт. Он хотел было выйти из проекта, но ему не позволили, пригрозив иском от продюсеров, вложивших $ 63 млн и ждавших отдачи как раз-таки за счет громких имен. Фильм в итоге вышел, хотя Питт признает, что он мог быть лучше.
- Рейтинг IMDb — 6,1
4. Билл Мюррей — «Гарфилд»
- А вот Билл Мюррей был невнимателен, подписывая контракт. По его словам, он решился озвучить Гарфилда, не дочитав сценарий. Ему было достаточно имени Джоэла Коэна на обложке. Однако когда дело дошло до работы, выяснилось, что это совсем не один из братьев Коэнов. Отступать было поздно, и пришлось с отвращением к сценарию выполнять условия контракта.
- Рейтинг IMDb — 5
5. Киану Ривз — «Наблюдатель»
- Удивительно, но сразу после оглушительного успеха «Матрицы» Ривз сыграл серийного убийцу в триллере «Наблюдатель». Если верить Киану, его обманули: друг подделал его подпись на контракте, а в первой версии сценария он должен был играть второстепенную роль. В результате актер получил за эту роль номинацию на «Золотую малину».
- Рейтинг IMDb — 5,3
6. Сильвестр Сталлоне — «Стой! Или моя мама будет стрелять»
- Провальный комедийный опыт Сталлоне спровоцировал не кто-нибудь, а Арнольд Шварценеггер. По словам Железного Арни, он прочитал жуткий сценарий и пустил слух, что ему интересна роль. На эту уловку и клюнул Сталлоне. Картину раскритиковали, а актер признался, что глубоко пожалел о своем участии в ней.
- Рейтинг IMDb — 4,1
7. Вупи Голдберг — «Теодор Рекс»
- Помните Голдберг в «Приведении»? Спустя 5 лет после этого трогательного, пронзительного фильма она сыграла... напарницу динозавра. Угрозы штрафами — обычная практика для кинобизнеса. И когда Голдберг попыталась выйти из проекта с анимационным динозавром, ей предъявили иск на $ 20 млн. Рейтинг фильма и то, что он вышел только на VHS, говорят сами за себя.
- Рейтинг IMDb — 2,4
8. Шон Коннери — «Лига выдающихся джентльменов»
- У Коннери не было проблем со студиями, контракт он подписал сам, и сценарий ему приглянулся. Но чуть ранее он отклонил приглашения сняться в «Матрице» и «Властелине колец», на чем и сыграли создатели «Лиги». Актеру пообещали блокбастер «на века», но на должность режиссера утвердили молодого Стивена Норрингтона. С ним отношения у Коннери не задались с первого (по другой версии, со второго) дня съемок, но отказываться от роли было уже поздно. В итоге для обоих этот фильм стал последним в карьере.
- Рейтинг IMDb — 5,8
9. Эдвард Нортон — «Ограбление по-итальянски»
- Эдвард Нортон был связан контрактом с киностудией, и к моменту подготовки к съемкам «Ограбления по-итальянски» он уже был большой звездой. По слухам, Нортон всего лишь исполнял условия контракта, специально выводил из себя съемочную группу и играл нарочито плохо. Если вы посмотрите фильм, то поймете: плохо актер Эдвард Нортон играть не умеет. Ну или это просто слухи.
- Рейтинг IMDb — 5,3
10. Ченнинг Татум — «Бросок кобры»
- Случается и такое, что навязанный фильм пошел актеру только на пользу. Так было с Ченнингом Татумом, который подписался аж на 3 фильма студии Paramount. «Бросок кобры» был последним, и участвовать в нем Татум не хотел. Роль отметили номинацией на MTV Movie Awards 2010, а фильм собрал хорошую кассу. После этого Татуму стали доверять роли в дорогих проектах.
- Рейтинг IMDb — 5,8
11. Хью Джекман, Кейт Уинслет — «Муви 43»
- Сценарий этого фильма переписывался множество раз, а что на площадке забыли большинство его актеров — до сих пор остается загадкой для критиков и зрителей. Съемки получились нервными, практически все актеры не горели желанием играть по абсурдному сценарию. В итоге критики просто уничтожили фильм.
- Рейтинг IMDb — 4,9
12. Николас Кейдж — «Умирающий свет»
- Кейджа насильно в «Умирающий свет» не тянули, контракт он исполнял добровольно. Но перед выходом фильма актер и съемочная группа выступили против проката: их не устроили переработки изначального замысла ленты. В знак протеста они облачилась в футболки с цитатой из контракта, которая гласила, что им запрещено критиковать картину. Это не помогло, и фильм вышел в прокат. Рейтинги говорят сами за себя.
- Рейтинг IMDb — 4,4
13. Джаред Лето — «Отряд самоубийц»
- Для Лето сыграть Джокера было «делом чести»: будучи поклонником этого персонажа, он очень хотел сделать его своеобразным и запоминающимся. Актеру пообещали, что ему будет где развернуться. Каково же было его разочарование, когда в «Отряде самоубийц» его герой появился на экране лишь на 12 минут. Это крайне смутило актера: он посчитал, что его немного обманули. Получит ли его герой свой отдельный фильм, пока неясно.
- Рейтинг IMDb — 6,2
Далеко не всем актерам по душе проекты, в которых они участвуют, но работа есть работа. А вы готовы были бы пожертвовать репутацией, занимаясь оплачиваемым, но нелюбимым делом? Делитесь ответом в комментариях!
Фото на превью mgm