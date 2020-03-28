13 актеров, которые выросли, а мы и не заметили

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Многие актеры, раз сыграв какую-то детскую роль, потом неоднократно появляются на экранах, и их постепенному взрослению не приходится удивляться. Но есть звезды, которых мы помним в основном по ярким ролям в юном возрасте, и поэтому их внешние изменения не могут не шокировать.

Мы в AdMe.ru и сами с трудом поверили в «перевоплощения» некоторых героев этой статьи. А на десерт оставили вам 2 совсем уж неожиданных бонуса.

Бенедикт Кларк (юный Северус Снейп) — «Гарри Поттер и Дары смерти» (2011)

Филип Виграц (Август Глуп) — «Чарли и шоколадная фабрика» (2005)

Хиро Файнс-Тиффин (11-летний Волан-де-Морт) — «Гарри Поттер и Принц-полукровка» (2009)

Кристиан Коулсон (16-летний Волан-де-Морт) — «Гарри Поттер и Тайная комната» (2002)

Уиллоу Шилдс (Примроуз Эвердин) — «Голодные игры» (2012)

Сирша Ронан (Сюзи Сэлмон) — «Милые кости» (2009)

Ноэль Шелдон (Эмма, дочь Росса и Рэйчел) — «Друзья» (1994–2004)

Маккензи Фой (Ренесми) — «Сумерки. Сага: Рассвет — Часть 2» (2012)

Александра Оуэнс-Сарно (Кора Картмелл) — «Титаник» (1997)

Бенджи Грегори (Брайан Таннер) — «Альф» (1986–1990)

Чандлер Кентербери (Калеб) — «Знамение» (2009)

Бонус № 1: встреча Эдди Мерфи с Шарлоттой Льюис, исполнительницей главной роли в фильме «Золотой мальчик» (1986)

Бонус № 2: Филипп Бледный (Вениамин) — «Папины дочки» (2007–2013)