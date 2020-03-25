13 актеров, которых даже преданные фанаты могли не узнать в их первых фильмах

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Мало кто становится известным на весь мир актером ни с того ни с сего. Многие знаменитости начинали свою карьеру в кино с раннего детства или с юности, снимаясь в эпизодических ролях или массовках. Даже если им и доставалась главная роль, то далеко не факт, что фильм становился популярным и на артиста обрушивалась слава после его дебюта на большом экране.

Сейчас эти артисты знамениты на весь мир, имеют много престижных наград, снимаются у лучших режиссеров. Но нам в AdMe.ru интересно посмотреть, как они выглядели в своих первых ролях.

1. Кейт Бекинсейл

В 1994 году Кейт Бекинсейл работала над экранизацией романа «Фламандская доска» испанского писателя Артуро Перес-Реверте, где исполнила роль реставратора Джулии, которая случайно разгадала тайну преступления.

2. Натали Дормер

Роль Виктории в 2005 году в фильме «Казанова» была дебютом для Натали Дормер. Она должна была сняться всего лишь в эпизоде, но актриса настолько поразила режиссера картины во время кастинга, что он расширил сюжетную линию для игры Натали.

3. Хоакин Феникс

Хоакин сыграл роль Дэнни в фильме «Русские», одного из трех мальчишек, которые нашли русского моряка на побережье Флориды и решают помочь ему во что бы то ни стало.

4. Марго Робби

В 2007 году Марго Робби, тогда уже начинающую актрису, которая снялась в нескольких незначительных ролях, заметил известный режиссер Ааш Аарон и снял Марго сразу в главной роли в своем триллере «Я вижу тебя».

5. Джонни Депп

Николас Кейдж познакомил Джонни Деппа со своим агентом, благодаря чему Депп получил роль в фильме «Кошмар на улице Вязов», которая стала его первой актерской работой. Это должна была быть всего лишь небольшая эпизодическая роль, но режиссеры настолько оценили естественное поведение молодого человека на съемках, что ему досталась роль Глена, одного из основных действующих лиц в сюжете.

6. Вайнона Райдер

В 13 лет Вайнона принимала участие в кастинге на роль в фильме «Цветок пустыни», однако ее не утвердили. Зато там девушку заметил режиссер Дэвид Зельцер и предложил ей сняться в своем фильме «Лукас» в роли Рины, одной из подруг главного героя.

7. Том Холланд

Том Холланд дебютировал в кино, сыграв в художественном фильме «Невозможное» вместе с такими актерами, как Наоми Уоттс и Юэн Макгрегор. За роль Лукаса Беннета юный актер был номинирован на 18 наград, 8 из которых он получил.

8. Ева Грин

В 2003 году Ева сыграла одну из главных ролей в фильме «Мечтатели» у культового режиссера Бернардо Бертолуччи. Роль избалованной девушки и откровенные обнаженные сцены сразу же сделали актрису знаменитой практически на весь мир.

9. Марион Котийяр

Свою первую главную роль Марион получила в 1994 году в трогательном фильме «История мальчика, который хотел, чтобы его поцеловали» о жизни студента, который, как следует из названия, мечтал о первом поцелуе и любви.

10. Руни Мара

Дебютная роль Руни в кино была в триллере «Городские легенды 3: Кровавая Мэри» в 2005 году. Совершенно случайно, навещая старшую сестру на съемочной площадке этого фильма, Руни появилась в незначительном эпизоде в роли школьницы.

11. Генри Кавилл

Первое заметное появление Генри Кавилла в кино было в 2002 году в приключенческом фильме «Граф Монте-Кристо». Со своей ролью Генри справился блестяще и сразу стал местной знаменитостью, а к тому же получил немало положительных отзывов от кинокритиков.

12. Бри Ларсон

В 2003 году Ларсон сыграла одну из главных ролей в фильме «Звездная трасса», основанном на реальных событиях.

13. Кэти Холмс

Самая первая роль Кэти Холмс была в 1997 году в фильме «Ледяной ветер», где она получила небольшую роль юной девушки Либбетс. В фильме также снимались Элайджа Вуд, Сигурни Уивер и Кевин Клайн.