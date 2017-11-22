13 случаев, когда актерам уже не нужен грим

AdMe.ru подобрал 10 актеров, которые явно перестарались в стремлении к совершенству. Глядя на их фотографии, невольно задаешься вопросом, а такие ли уж хорошие пластические хирурги в Голливуде.

1. Мег Райан, 55 лет

2. Памела Андерсон, 50 лет

3. Микки Рурк, 65 лет

4. Мелани Гриффит, 60 лет

5. Джоан Ван Арк, 74 года

6. Дэрил Ханна, 56 лет

7. Николь Кидман, 50 лет

8. Джоан Риверз, 81 год

9. Джессика Лэнг, 68 лет

10. Кимберли Джонс (Lil’ Kim), 43 года

11. Рене Зеллвегер, 48 лет

12. Тара Рид, 41 год

13. Сильвестр Сталлоне, 71 год

Фото на превью eastnews, depositphotos

1 На склад!
  • 22 ноября 2017
  • 19972

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