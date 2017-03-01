13 актеров, которые так вжились в образ, что стали копией своих героев

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Мастерское перевоплощение актера в своего героя всегда вызывает сильные эмоции. А если прибавить к этому работу стилистов и гримеров, то кинообраз способен потрясти зрителя до глубины души.

AdMe.ru представляет свежую подборку актеров, которые гениально точно сыграли реальных людей. Кстати, и сами фильмы тоже отличные.