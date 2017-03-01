13 актеров, которые так вжились в образ, что стали копией своих героев
Мастерское перевоплощение актера в своего героя всегда вызывает сильные эмоции. А если прибавить к этому работу стилистов и гримеров, то кинообраз способен потрясти зрителя до глубины души.
AdMe.ru представляет свежую подборку актеров, которые гениально точно сыграли реальных людей. Кстати, и сами фильмы тоже отличные.
Чесли Салленбергер и Том Хэнкс
Эдвард Сноуден и Джозеф Гордон-Левитт
Жаклин Кеннеди и Натали Портман
Эдди «Орел» Эдвардс и Тэрон Эджертон
Фиона Мутези и Мадина Налванга
Джеймс Боуэн и Люк Тредэвэй
Джеймс Хант и Крис Хемсворт
Лили Эльбе и Эдди Редмэйн
Сару Бриерли и Дев Патель
Рэй Крок и Майкл Китон
Винни Пациенца и Майлз Теллер
Грейс Келли и Николь Кидман
Жак-Ив Кусто и Ламбер Вильсон
Фото на превью Sipa, Protozoa Pictures