13 актеров, которые так вжились в образ, что стали копией своих героев

Мастерское перевоплощение актера в своего героя всегда вызывает сильные эмоции. А если прибавить к этому работу стилистов и гримеров, то кинообраз способен потрясти зрителя до глубины души.

AdMe.ru представляет свежую подборку актеров, которые гениально точно сыграли реальных людей. Кстати, и сами фильмы тоже отличные.

Чесли Салленбергер и Том Хэнкс

Эдвард Сноуден и Джозеф Гордон-Левитт

Жаклин Кеннеди и Натали Портман

Эдди «Орел» Эдвардс и Тэрон Эджертон

Фиона Мутези и Мадина Налванга

Джеймс Боуэн и Люк Тредэвэй

Джеймс Хант и Крис Хемсворт

Лили Эльбе и Эдди Редмэйн

Сару Бриерли и Дев Патель

Рэй Крок и Майкл Китон

Винни Пациенца и Майлз Теллер

Грейс Келли и Николь Кидман

Жак-Ив Кусто и Ламбер Вильсон

Фото на превью Sipa, Protozoa Pictures

16 На склад!
6 Комментарии
  • 1 марта 2017
  • 6
  • 7950

Динамично, пафосно и мурашчато

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